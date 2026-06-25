Minuto de pánico en Venezuela: Dos fuertes sismos sacuden de forma consecutiva el centro del país

Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

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«Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

Rodríguez también anunció que no habrá clases «en los siguientes días» de esta semana, así como todas aquellas actividades que no «son cónsonas con servicios esenciales».

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

Video circulating from La Guaira, Venezuela, showing the aftermath of the devastation caused by powerful earthquakes.



Thousands of people are feared dead in the earthquakes, according to the USGS. pic.twitter.com/GRAVkYduXT — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE. No se ha confirmado de momento cifras de heridos o fallecidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros.

Igualmente, informó de un segundo movimiento de magnitud 7,5, ocurrido en la localidad de Yumare, en Yaracuy.

Las labores de búsqueda y rescate

Hasta el momento no hay información oficial en Venezuela acerca de la magnitud ni ubicación de los terremotos.

En un recorrido por la capital venezolana, EFE pudo evidenciar que en la plaza Altamira, en el este de la ciudad, dos edificios colapsaron sin que se conozca de momento sobre heridos o víctimas fatales.

Funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao junto a habitantes de la zona buscaban entre los escombros posibles heridos.

Edificaciones colapsadas tras terremoto en zona central de Venezuela.



Imágenes de Caracas a las 7:02pm. pic.twitter.com/8uFFpo7Yql — VVperiodistas (@VVperiodistas_) June 24, 2026

Otras edificaciones ubicadas en Chacao, una de las localidades que hacen parte del Área Metropolitana de Caracas y considerada zona sísmica, sufrieron destrozos de consideración o grietas distinta índole.

«De repente comenzó eso a moverse horrible, horrible. Se movió todo, se empezaron a caer cosas en la casa», contó a EFE Yaritza Moya, habitante de Los Palos Grandes, en Chacao, quien aseguró que seguía desde su apartamento el Mundial de fútbol cuando fue sorprendida por el fuerte temblor.

Muchas áreas caraqueñas permanecían sin electricidad, lo que afectó también a los semáforos y las comunicaciones, en particular la telefonía y el internet.

En las calles permanecían muchas personas en sus vehículos o sentadas por temor a réplicas.

En las redes sociales circularon videos de objetos que caían en medio del sacudón, así como de daños en otras zonas del país.

#URGENTE | Así fue el fortísimo terremoto en el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela. pic.twitter.com/AWhNHWRZnw — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 24, 2026

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Posteriormente, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posible fallecidos en su jurisdicción después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron una zona en el centro de Venezuela, que se sintieron en distintas regiones del país y dejaron daños material aún no cuantificados.

«Lamentablemente, hasta ahora sí, pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida», respondió el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados frente a la plaza Altamira, en el este capitalino.

La gobernadora de Puerto Rico pidió precaución

Tras el terremoto en Venezuela, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, que luego canceló.

El aviso de tsunami se emitió a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó «tranquilidad» y precaución a la población del archipiélago tras la alerta de tsunami.

«Quiero darle tranquilidad a la gente. Lo que esta advertencia significa es que a eso de las 19:19 hora local (23:19 GMT) de la noche lo que se prevé es que como este terremoto de 7,1 para Venezuela, pudiera crear en las costas de Puerto Rico, específicamente en la zona sur, aunque se prevé que en todas las costas de Puerto Rico unas fuertes corrientes marinas», indicó la mandataria en vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

«Todos aquellos bañistas que están en nuestras cosas, salgan del agua», subrayó González.

Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan publicó una advertencia de tsunami para la zona del Caribe y recomendó a los ciudadanos a «alejarse de las playas, puertos y marinas».