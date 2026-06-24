Más de 1,300 niños vivieron la alegría de la ExpoJuniana en Expocentro

San Pedro Sula. Más de 1,300 niños disfrutaron de una mañana llena de alegría, juegos, sorpresas y convivencia durante la tradicional actividad infantil que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) organiza cada año en el marco de la ExpoJuniana, en Expocentro.

Voluntarios de la CCIC, cuerpos de socorro y estudiantes universitarios se unieron para guiar y animar a los pequeños durante la jornada infantil en el marco de la ExpoJuniana.

Esta iniciativa, que se desarrolla desde hace más de dos décadas, tiene como propósito brindar a menores de escuelas públicas, fundaciones y centros de atención especial la oportunidad de vivir un día inolvidable dentro de la feria, priorizando a aquellos que no siempre tienen la posibilidad de asistir.

En esta edición participaron 19 centros educativos y fundaciones provenientes de diversos sectores de San Pedro Sula, entre ellos Chamelecón, Las Brisas, Rivera Hernández y El Merendón. Asimismo, formaron parte de la jornada instituciones como la Fundación Integrar y Olimpiadas Especiales.

Menoti Maradiaga, directivo de la CCIC, expresó que esta jornada representa uno de los momentos más significativos de la ExpoJuniana.

Más de 1,300 niños viven una mañana divertida en la ExpoJuniana en Expocentro pic.twitter.com/uaI4CcY0tD — El Diario HN / Farah La Revista (@EldiarioHND) June 24, 2026

“Este es uno de los días más importantes de la feria porque nos permite compartir con niños que no siempre tienen la posibilidad de visitarnos. Nos llena de alegría recibirlos y preparar, junto a los colaboradores de la CCIC y las empresas que se suman, este día tan especial”, manifestó Maradiaga.

El personal de la CCIC lideró el voluntariado de la actividad, acompañando a los pequeños y animando el ambiente con dinámicas, juegos y personajes infantiles. La jornada también contó con el valioso apoyo de voluntarios universitarios, Boy Scouts, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Por su parte, Dina de Flores, representante de la Fundación Misioneros de Esperanza —institución que ha asistido durante 14 años con niños de diferentes aldeas de El Merendón—, agradeció a la CCIC por mantener viva esta noble causa. “Los niños disfrutan al máximo este día. Agradecemos a la CCIC por esta gran actividad y a cada empresa que la apoya”, expresó.

La CCIC destacó que esta jornada es posible gracias al respaldo solidario de los miembros de su Junta Directiva y de las empresas patrocinadoras que se suman año con año para hacer realidad esta experiencia.

Entre las empresas que apoyaron la actividad están : Molino Harinero Sula, LACTHOSA, Supermercado Colonial, Nana Banana, Corporación Dinant, Helados Sarita, Pizza Hut, Almacenes K&B, DIUNSA, Apolo Foods, Puerto Verde, SETYR, Inversiones Cian, INMECRO, Grupo Kappa 7, Binet, Grupo Conga, Inversiones Blackbird, Grupo Karim’s, Cervecería Hondureña, Gold Chicken Gold, Deluxe Eventos, Playland Park, Molly’s Pizza y Supermercado La Colonia.

Con esta actividad, la CCIC reafirma su compromiso de promover espacios de convivencia, solidaridad y alegría para la niñez, reflejando el verdadero espíritu de la ExpoJuniana: la feria que nos une.