Color Run 2026: Cientos de familias sampedranas llenan de color y solidaridad la Feria Juniana 2026

San Pedro Sula. – En un ambiente desbordante de alegría, color y solidaridad, la Municipalidad de San Pedro Sula celebró con éxito este domingo el Color Run Municipal 2026. El evento recreativo, enmarcado en las festividades de la Feria Juniana, reunió a cientos de familias en la Plaza de las Banderas con un noble propósito: recaudar fondos para la Fundación Integrar y el Museo para la Infancia El Pequeño Sula, instituciones clave en el desarrollo de la niñez sampedrana.

Integrantes de la Gerencia de Deportes lideraron las sesiones de zumba y calentamiento antes de iniciar el recorrido desde la Plaza de las Banderas.

Desde tempranas horas, los asistentes disfrutaron de una jornada que combinó actividad física y sana convivencia. Previo al banderazo de salida, personal de la Gerencia de Deportes lideró una dinámica sesión de calentamiento y zumba para activar a los participantes.

Grandes y chicos disfrutaron de la tradicional lluvia de polvos de colores y agua a lo largo del circuito de 4 kilómetros.

El circuito de 4 kilómetros tuvo como punto de partida y meta la Plaza de las Banderas, avanzando en su recorrido hasta el Monumento El Forjador. Para garantizar la seguridad y el bienestar de los corredores, la organización instaló puntos estratégicos de hidratación a lo largo de toda la ruta.

El evento recreativo promovió la unión familiar y estilos de vida saludables, logrando una exitosa recaudación a beneficio de la niñez sampedrana.

El momento cumbre y más esperado de la mañana fue la tradicional lluvia de polvos de colores y agua, una experiencia que transformó el trayecto en una auténtica fiesta visual para grandes y chicos. Con esta iniciativa, la alcaldía sampedrana reafirma su compromiso de impulsar espacios públicos que fomenten estilos de vida saludables.

La emoción y el entusiasmo de los asistentes marcaron la pauta en una mañana que pintó de colores las calles de la capital industrial.

Ericelda Leonardo, coordinadora del Comité de la Feria Juniana y regidora municipal: “Estamos muy contentos por la excelente respuesta de los sampedranos. Ver a familias enteras conviviendo en un ambiente tan sano y seguro nos llena de satisfacción. Agradecemos profundamente su apoyo, ya que estos fondos impactarán directamente en el bienestar de los niños a través de las fundaciones beneficiadas”.

Todo lo recaudado en las inscripciones será destinado a fortalecer los programas educativos y de apoyo que dirigen la Fundación Integrar y el Museo El Pequeño Sula.

Victoria Sánchez, directora de Fundación Integrar: “El Color Run ha sido un éxito rotundo. Queremos dar las gracias de corazón a la ciudadanía y a la municipalidad por no soltarle la mano a nuestros niños y respaldar nuestra labor”.

Los corredores y caminantes alcanzaron el Monumento El Forjador antes de emprender el retorno hacia la meta en la Plaza de las Banderas.

Los ciudadanos también expresaron su entusiasmo por la continuidad de estas actividades. Gustavo Cálix, un sampedrano que asistió acompañado de sus hijas, destacó el impacto familiar del evento: “Estamos felices de apoyar esta causa. Es una actividad hermosa para compartir en familia y, de hecho, venimos todos los años a aportar nuestro granito de arena”.