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Elecciones en Colombia: El conteo preliminar da una ajustada victoria a De la Espriella para la Presidencia

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Abelardo de la Espriella, virtual ganador de las elecciones en Colombia. Foto: cortesía.

Bogotá.- El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.944.441 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 246.355 papeletas sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,80 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.697.154 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Para estas elecciones estaban habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país para elegir al presidente que gobernará Colombia en el periodo 2026-2030.

Las encuestas de intención de voto daban el primer lugar a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, del partido Pacto Histórico, aliado de Petro.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %).

Con información de EFE

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