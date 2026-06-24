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Iván Cepeda acepta la derrota y reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

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Autor: El Diario HN
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El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda. Foto: EFE

El candidato presidencial del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, aceptó el resultado de la segunda vuelta electoral en Colombia que dio la victoria a su contendiente, Abelardo de La Espriella.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, expresó.

El senador se dirigió a la nación colombiana por medio de un mensaje transmitido en la plataforma YouTube. Durante su intervención, aseveró que reconoce los resultados del balotaje como “un acto de responsabilidad democrática” con el fin de contribuir al diálogo entre ciudadanos.

Asimismo, defendió la democracia como el camino para resolver los desacuerdos políticos a través de la participación ciudadana, la deliberación pública y el respeto a las instituciones.

Con información de RT

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