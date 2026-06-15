Sanpedranos se unen en la Caminata Canina de la Feria Juniana 2026

San Pedro Sula. En el marco de las actividades de la Feria Juniana y en conmemoración del 490 aniversario de la fundación de la ciudad, la Municipalidad de San Pedro Sula realizó este sábado una exitosa caminata canina en el Paseo Los Caminantes.

Vecinos de distintos sectores de la ciudad participaron junto a sus mascotas, promoviendo el respeto y el cuidado hacia los animales.

El evento se desarrolló en un ambiente familiar y emotivo, donde vecinos de diversos sectores disfrutaron junto a sus mascotas de música y espacios de convivencia. Los fondos recaudados mediante la venta de kits —con un valor de 300 lempiras— serán destinados íntegramente al Refugio Amor y Abrigo, organización dedicada al rescate y cuidado de animales en situación de calle.

Una jornada de convivencia y alegría: así se vivió la caminata canina organizada por la Municipalidad de San Pedro Sula a beneficio de los animales sin hogar.

Ericelda Leonardo, coordinadora del Comité de la Feria Juniana 2026, destacó el éxito de la jornada. “Este tipo de acciones contribuyen a incentivar la tenencia responsable de mascotas”, señaló, al tiempo que agradeció el respaldo del alcalde Roberto Contreras para hacer posible la actividad.

El Paseo Los Caminantes se llenó de vida y solidaridad este sábado con la caminata canina en conmemoración del 490 aniversario de San Pedro Sula.

Por su parte, Miguel Alvarado, director del Departamento de Cultura y Turismo y organizador del evento, explicó que la iniciativa fue impulsada por la alcaldía con el propósito de brindar espacios recreativos para las familias y sus animales de compañía, apoyando simultáneamente una causa noble.

Familias sanpedranas y sus mascotas durante la exitosa caminata canina en el Paseo Los Caminantes

Entre los asistentes estuvo Kendry Barcelona, quien participó junto a su mascota para apoyar a la fundación. “Actividades como esta ayudan a generar conciencia sobre la situación de los perros callejeros”, manifestó.

Asimismo, Mayra Pérez, quien asistió junto a sus mascotas Micaela y La Niña, valoró positivamente la iniciativa al señalar que la caminata permitió integrar a las familias en un espacio seguro de recreación. Al cierre del evento, los ciudadanos agradecieron a las autoridades municipales por promover actividades que fomentan el respeto y el cuidado hacia los animales como seres vivos.

La participante también consideró que el apoyo brindado a la Fundación Amor y Abrigo refleja el compromiso social de la Municipalidad de San Pedro Sula.