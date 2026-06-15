La generación 2026 de la Franciscan School celebra su gala de graduación

San Pedro Sula. – El esfuerzo y la dedicación de años finalmente dieron sus frutos. En una atmósfera donde la elegancia y la alegría fueron las protagonistas, la generación 2026 de la Franciscan School celebró su tan esperada gala de graduación, un acontecimiento que tanto los seniors como sus padres festejaron por todo lo alto.
Los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se vistieron de gala para la ocasión. El recinto lució esplendoroso para dar la bienvenida a los nuevos profesionales, quienes hicieron su entrada triunfal desfilando con orgullo junto a sus padres. Tras el emotivo recorrido, la complicidad familiar se selló en la pista con el tradicional vals y un brindis de honor que celebró el cierre de la etapa escolar y el brillante camino universitario que ahora emprenden.
Al concluir los actos de protocolo, la energía se transformó en pura celebración. De la mano de DJ Luna, los graduados se adueñaron de la pista en una velada cargada de nostalgia, risas y la certeza de que las amistades cultivadas en las aulas perdurarán para siempre.