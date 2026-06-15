La generación 2026 de la Franciscan School celebra su gala de graduación

San Pedro Sula. – El esfuerzo y la dedicación de años finalmente dieron sus frutos. En una atmósfera donde la elegancia y la alegría fueron las protagonistas, la generación 2026 de la Franciscan School celebró su tan esperada gala de graduación, un acontecimiento que tanto los seniors como sus padres festejaron por todo lo alto.

Los nuevos profesionales de la Franciscan School listos para emprender su camino universitario.

El brindis: uno de los momentos más emotivos de la velada.

Un brindis por las metas cumplidas y los éxitos que están por venir para los nuevos profesionales de la Franciscan School.

Los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se vistieron de gala para la ocasión. El recinto lució esplendoroso para dar la bienvenida a los nuevos profesionales, quienes hicieron su entrada triunfal desfilando con orgullo junto a sus padres. Tras el emotivo recorrido, la complicidad familiar se selló en la pista con el tradicional vals y un brindis de honor que celebró el cierre de la etapa escolar y el brillante camino universitario que ahora emprenden.

Con un emotivo brindis, graduados y familiares celebraron el éxito alcanzado y las metas que están por venir.

Lazos inquebrantables: Amigos entrañables de la Franciscan School celebrando el fin de una era.

La generación 2026 de la Franciscan School, quienes compartieron un brindis de honor repleto de orgullo, nostalgia y buenos deseos.

Juventud, elegancia y alegría en la gala de la generación 2026.

Al concluir los actos de protocolo, la energía se transformó en pura celebración. De la mano de DJ Luna, los graduados se adueñaron de la pista en una velada cargada de nostalgia, risas y la certeza de que las amistades cultivadas en las aulas perdurarán para siempre.

María José Galeas con Danna Sagastume.

Mariana Rápalo y Natalia Servellón.

Santiago Valenzuela con Zayra Paguada.

Jesús Schultz y Kiomi Mancia.

Ester Bueso y Camila Morales.

Fátima Ayala y Andrea Melgar.

Emma y Michael Fiallos

Isabella Fernández y María José Galeas.

Zayra Paguada con Marlon Paguada y Grissel McCartty.

Marvin Pinto con Rafael Ruiz y Gabriela Godoy.

Nathaly Cruz con Adonie Santiago y Waleska Bonilla.

Nathalie Santos con Orbin Santos y Paola Ramos.

Kaini Mancia con Jaqueline Borjar, Alex y Khai Mencia.

María José Galeas con José Luis Galeas y Nelly Valladares.

Juan David Cambell con David Cambell, Vilka Arriaga y Liliam David Cambell.

Josthen Calderón con Dinora Miranda, Servio Cabrera y Elías Murillo.

Ferggie Hernández, Eduan Amador y Diana Paz.

Isabella Fernández con Jorge Fernández Jessica Brito.

Emma y Michael Fiallos con Roberto Fiallos y Amy Ham.

Dariana de La O con Vanessa Chinchilla y Axek de La O.

Ester Bueso con Manuel e Irma Medina, Irma Bueso y Luis Bueso.

Adriana Vásquez con Coralia Suárez, Nicole Navarro y Alejandra Vásquez.

Valeria Martínez con Wilfredo Martínez, Marianela Ferrera, Doris Anadino y Marianela Martínez.