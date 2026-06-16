Chicha y Limón martes 16 de junio de 2026

LA ROSA DE ORO!!…SPS seguirá siendo tendencia…¡Ya se anunció la Feria Juniana!…Hoy en Chicha & Limon: inician las galas de graduación de las escuelas bilingües, galería de los mejores vestidos de la Franciscan School…Las nueve décadas de doña Daisy de David…Los que parten pastel…Efemérides: la Gala de los 40 años de la UTH…El chacoteo de rigor con otras veleidades…¡Y la Gran Ciudad más vulnerable que nunca!

Tan afable, plena y lucida como siempre, así arribo a las nueve décadas de bendiciones la especial dama doña Daisy de David, quien fue congratulada por sus hijos: Homel, Leonardo, Waldina, Fernando y Víctor Hugo, con sus respectivos hogares, por tan magna efeméride…Doña Daisy ha sido el pilar fundamental para una familia de valores, muy admirada en la sociedad sampedrana…¡La matriarca disfruto su noche!

*.-El salón Pulhapanzak del Copantl estuvo impregnado de una atmósfera de profunda gratitud y calidez familiar…Doña Daisy, radiante y visiblemente emocionada, no solo estuvo arropada por el cariño de sus cinco hijos, sino también por la energía y el amor de sus 14 nietos y 2 bisnietos…quienes, junto al resto de sus familiares y su círculo de amistades más cercanas, colmaron a la festejada de mucho sentimiento.

*.-Para cerrar con broche de oro, los asistentes disfrutaron de una exquisita cena especialmente preparada para la ocasión por los chefs del hotel, la cual fue maridada con finas y refrescantes bebidas…Las muestras de afecto y las fotografías para el recuerdo se extendieron durante toda la noche, consolidando una efeméride que quedará grabada en el corazón de la familia David…¡Y que los brindis sigan en junio para esta gran dama!

Don Roger D. Valladares y su esposa Emma de Valladares, junto a su hermosa hija Valentina, engalanando la gala del 40 aniversario de la UTH.

*.-Una de las efemérides más esperadas de este 2026 son las cuatro décadas de excelencia de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)…gala denominada “El túnel del tiempo” donde se hizo un recorrido de cuarenta años de formación académica, responsabilidad social y empresarial y legado que hasta la fecha de hoy perdura…Todo en el marco de una noche memorable en compañía de toda la familia Valladares.

*.-Luego del cóctel de bienvenida y posado para las redes, los maestros de ceremonia Ruth Arita y Ariel Flores dieron apertura oficial al evento…La ceremonia inició con una oración de acción de gracias por parte del padre Daniel Fernández, por las bendiciones recibidas a lo largo de estos 40 años y por la huella indeleble que la universidad ha tenido en la formación de generaciones de catrachos…¡Padres, hijos y hasta nietos!

*.-El protocolo ceremonial prosiguió con el rector general de la UTH, Javier Mejia, quien enfatizo el crecimiento exponencial de la institución superior del país…don Roberto Contreras envió un saludo a la familia Valladares, destacando su perseverancia y el valor agregado que aportan a la sociedad hondureña…mientras que el brindis de honor recayó en Roger Enrique Valladares y hermanos, en representación de su dinastía.

Roger Mauricio Valladares, gerente de COFISA, comparte un ameno momento junto al alcalde sampedrano, Roberto Contreras, y el diputado José Jaar, durante la gran gala conmemorativa al 40 aniversario de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

*.-La elegante velada estuvo amenizada por la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula, quienes interpretaron una propuesta de arte e historia, con auténticos éxitos que marcaron cada década de la UTH…temas cuidadosamente seleccionados para la ocasión y que le permitieron al respetable recorrer distintos pasajes de la historia de esa casa de estudios.

*.-El recital alcanzó uno de sus puntos más emotivos con la interpretación de “Desde abajo”, una composición escrita por Emma Mejía de Valladares, con arreglos musicales del maestro Jamil Toro…Letras que destacan valores de superación, perseverancia y visión gerencial de don Roger Valladares, fundador de la UTH, tema que gozo de gran aceptación.

*.-Entre proyecciones audiovisuales donde se reconoció la trayectoria personal y empresarial de la UTH y de su fundador, don Roger Danilo Valladares, se realizaron entregas de reconocimientos institucionales a valiosas personalidades que siguen contribuyendo al desarrollo generacional de la prestigiada universidad, en distintas categorías.

*.-Incluyendo a las ex esposas de don Roger, las especiales damas de sociedad: María del Carmen Baker, madre de sus hijos mayores…Ruth Rapalo, bastión importante en el crecimiento empresarial de don Roger y por supuesto su actual esposa, Emma Mejia de Valladares…Pilares fundamentales en la vida personal y profesional de don Roger y la UTH.

*.-Noche maravillosa plena de historia, arte, elegancia, pero sobre todo legado institucional, porque hablar de la UTH es hablar de valores como la excelencia y la perseverancia…todo en base a la responsabilidad social y gerencial…Ese recinto destilaba Tom Ford por doquier mis vidas…Prestancia, clase y distinción en una dinastía de honor y respeto….¡Congratulaciones y muchos años más repletos de éxito!

Mas sexy, feliz y radiante que nunca, así arribo de realizada la especial dama Abigail Ortiz al pre maternal organizado por su joven madre Marcia González en el salón Los Emperadores del Centro de Convenciones Copantl, donde le esperaban unas horas inolvidables a la esposa de Carlos Portillo…¡Ambos esperan con ansias la llegada de Avril, muy pronto!… Ataviada con sexy túnica maternal en tono rosa chicle, a full organza de seda en caída libre y con amplia abertura en una pierna, así disfruto la futura mamá el ágape donde se brindó por su maternidad…entre globos, finos lienzos y una puesta en escena digna de revista, las asistentes compartieron con los Portillo-Ortiz su bendición.

*.-De plácemes amanece hoy martes 16, el altruista empresario Jacobo Miguel Canahuati Jattín…quien desde ya recibe las muestras de felicitación de sus amigos, familiares y por supuesto, la generación 1989 del Liceo Militar del Norte… Muchísimas felicidades y que lo pase súper.

*.-En el marco de una fraterna celebración en elegante recinto de la city, fue festejado otro año más de éxitos de la especial dama Lorna Avendaño…quien en días recientes celebro su efeméride, rodeada del amor de su hija Lorna Karina, su yerno Christopher Knuth y sus nietos Michael y Karl…¡Que sigan los brindis para esta querida fémina!

*.-Este fin de semana…celebra una vuelta más al sol la siempre exquisita Norma Regina Gaborit Pino…la ex first lady más glamurosa de la historia, según los que saben…tapizo de elegancia cada foto en su periodo de gobierno como primera dama, hasta medios internacionales daban cobertura a su estilo de vida…¡Bendiciones para la diva del Nacionalismo!

*.-Si de divas se trata: Sonia Yolany Mejía… sigue abriendo finos presentes por su onomástico…el cual viene celebrando desde el pasado fin de semana entre varios brindis laborales, familiares y de su círculo más allegado…Y quien de amarillo se viste…¡Besos Mon Guerlain!

*.-La dinastía Bendeck es otra que esta de brindis esta semana con el onomástico de la siempre exquisita y bella dama Elke Siercke de Bendeck, esposa de Ricardo y madre de esas hijas bellas que, junto a sus yernos, la congratularan solo como Elke se merece en Cima…#blessings.

Rodeada del cariño de su familia y de sus amistades más cercanas, la apreciada Nikol Jeer de Flores celebró un año más de vida este mes de junio… Sus seres queridos se reunieron para festejarla y desearle que este nuevo año esté lleno de salud, prosperidad y la alegría que siempre la caracteriza. ¡Felicitaciones!

*.-Rodeada de rosas rojas y finísimos presentes…transcurrirá este fin de semana para la encantadora socialité Maridelia Discua…hija del inolvidable abogado Randolfo Discua y de la apreciada dama Ligia Romero de Discua…Se unen a las congratulaciones para Maridelia sus amigas y ex compañeras del María Auxiliadora Prom 88…Felicidades Mon Cherie.

*.-Y de guapas va la cosa: Melina Valladares de Sánchez es otra de nuestras celebres cumpleañeras…la adorada hija de don Roger Valladares y doña María del Carmen Baker, desde ya recibe las congratulaciones y buenos deseos de la familia UTH, pero sobre todo de su esposo José Miguel Sánchez, hermanos y sus más cercanos…Bendiciones Melina.

*.-Muy festejada por su cumpleaños se encontrará la preciosa chiquitina Florencia Alcocer quien arriba a sus doce años de inocentes travesuras al lado de su guapísima madre Suyen Muñóz y sus amorosos abuelos Héctor y Reyna Kattán…Sus infantiles amistades la agasajaran con una alegre reunión infantil en la intimidad de su residencia en esta ciudad.

*.-Este fin de semana…también agrega otro año más de vida la siempre joven y escultural Ing. Lourdes “Lulú” Gutiérrez…hija virtuosa del pintoresco municipio de Trinidad SB…se une a las congratulaciones de esta linda damita, su polémica comadre Ana Josefa Alvarado, también hija prodiga, pero de Azacualpa…¡Dos pateplumas que triunfan en SPS!

*.-Este viernes 19..brinda por otra vuelta al sol el apuesto socialité Rubén Alemán…el hijo de los siempre estimados Arturo Alemán y Alba María Bobadilla desde ya recibe los cariños de su guapa esposa Zobeyda Saybe de Alemán e hijos…unirán sus copas en un solo brindis para Rubén los miembros de las familias Canahuati-Larach & Saybe-Handal.

La apreciable dama Sheila García festejó su cumpleaños a lo grande rodeada de su familia y seres queridos… En la fotografía, la vemos compartiendo un momento muy especial junto a sus amigas del alma, Ruth Rápalo y Vilma Gonzáles.

*.-Una de las alianzas sentimentales más esperadas del 2023 aquilata su tercer año: la boda de Basilio Fuschich y Susana Gamero…que convoco a media dinastía progreseña de los Buschich-Gamero & Hawit en pleno SPS…¡Los Fuschich-Gamero brindan por sus “Bodas de Cuero”.

*.-Tanto la iglesia María Reina del Mundo como Los Napoleones del Copantl, lucieron magistrales gracias a la experiencia, buen gusto y talento de la creativa Susana Prieto…quien supo plasmar en una espléndida realidad los gustos de Susana Gamero y su madre Liseth: un rincón de Marraquech en San Pedro Sula…¡Una vibrante puesta en escena!

*.-Unas “Bodas de Amapola” que se vienen “cocinando” desde que arranco este 2065 es la que aquilatan nuestros amigos Hernando y Virginia Samper de Moreno…Nos preguntamos cual será el recinto elegido donde brindaran por 34 maravillosos años de casados…Los Moreno-Samper desde ya reciben las bendiciones.

*.-Otra linda pareja de tortolos que siguen tan enamorados como el primer día que se conocieron son Edwin y Larissa Noriega de Coello, que ya buscan mesón para un brindis muy especial: siete maravillosos años de matrimonio… Inolvidable boda organizada por Stephanie Letona y decorada por Jackie Cabrera…con fiestón animado por La Versátil.

*.-Esta semana celebran su noveno aniversario de bodas los bellos jóvenes de la sociedad sampedrana: Mario y Jennifer Casco de Castillo…como olvidar ese intimo enlace oficiado en el altar de la iglesia María Reina del Mundo, entre finos lienzos y todos iluminados por elegantes velas aromáticas…sublime creación de la talentosa Susana Prieto…#congratz.

¡Bodas de Bronce! Orlando Lemus y Enma Interiano celebran 8 años de feliz matrimonio… Recordando su hermosa unión en la Iglesia Evangélica Misionera y Reformada en Villanueva, donde recibieron la bendición del pastor Jacobo Coello, quien los motivó a poner siempre a Dios en el centro de su hogar, la pareja festeja este aniversario tan especial. Los detalles y la magia de su boda estuvieron a cargo de las expertas Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos. Hoy, celebran la dicha de su amor junto a sus adorados hijos, Samuel y Elías. ¡Que sigan las bendiciones!

*.-El siempre trendy salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl, se revistió de romance absoluto en el 2025 para una puesta en escena: El enlace de Leonel Ferraro y Cecilia Castro…una pareja fuera de serie, que desde que conocimos su romance, supimos que eran el uno para el otro y que ese idilio culminaría en boda…¡Tal cual mis vidas!…Las familias Ferraro-González & Castro-Barahona brindan por su primer año.

*.-Recuerdan su luna de miel por Europa, Elmer y Sheena Gough de Herrera, luego de protagonizar en el 2017 ambas ceremonias civil y religiosa, en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl…el recinto lució una decoración en tonos dorado y blanco chic.

*.-Los enamorados son hijos de los honorables matrimonios conformados por Douglas Gough y Mary Velásquez y Elmer Herrera y doña Lidiana de Herrera…que lucieron muy chic para la fecha más memorable en la vida de sus hijos, quienes fueron los anfitriones perfectos de esa velada amenizada por “Asociación Vivaldi”…Entre los mejores enlaces del 2017.

*.-Cerramos nuestros “Avisos Parroquiales” con David Bu y Samara Ewens: festejan su cuarto aniversario de matrimonio…Esta pareja celebró su boda en Angeli Gardens Salon Poinsettia, que lució una decoración Boho Chic creación de Lidabel y Scarleth Mena…Los Bu-Ewens conmemoran sus “Bodas de Lino” al lado de su bello hijo Lorenzo David.

La encantadora Camila Morales, ataviada con un elegante vestido verde en la gala de graduación de la Franciscan School.

*.-Mas rozagante que nunca, regresa a este su rincón del chisme que la vio nacer hace ya algunos años, Vilma Traca…con ese “rostrazo” de película al mejor estilo Arlette Elizabeth Zelaya Calix…bien tonificado y radiante a punta de cosmética coreana: Donginbi, The Whoo, Sulwhasoo, IOPE, Numbuzin y Bioheal…no más por citar algunas de The Beauty Market.

*.-Por esta mujer no pasan ni los años y menos las décadas, con la figura de siempre, como buena Géminis que jamás envejece…¡Y llevando vida de revista…quien no?!…adicta al zumba, pilates y danza moderna…solo consume guacamole, carnes blancas y una que otra roja y cruda de vez en cuando…con albur incluido…Viste a la última de Almacenes El Record.

Danna Sagastume acaparó las miradas en la gala de graduación de la Franciscan School, donde lució un espectacular y elegante vestido azul royal que resaltó su belleza en esa noche tan especial.

*.-Mi amiga nos convida las ricuras Tio Dolmo, no sin antes “empujarnos” nuestro smoothie del día a puro melón…con las frutas, legumbres y demás fiambres por cortesía de Supermercados Colonial…¡Hoy nos invitas una buena sopa marinera en La Vela para el almuerzo!…Y para la cena nos llevas a Zumo & Resto, el rincón más in para ver el mundial United–26.

*.-Esta mujer destila Quatre de Boucheron, junto con el Valaya de Marly, dos indispensables entre las socialités más chic y bellas de la city para estos cálidos meses…¡Fondos de armario!…pasamos al living donde Vilmuchiz cuelga su carterón donde carga de todo, hasta las almas del prójimo, las dejamos caer en este sillón de Ashley y a chismear.

La encantadora Nathalie Santos, ataviada con un elegante vestido durante la gala de graduación de la Franciscan School.

*.-A pierna cruzada y batiente, esta damisela de fina estampa arranca con el ex edil ceibeño Dr. Jerry Sabio…uno de sus “crush” imposibles y causantes de su insomnio crónico…¿Por qué será?…Nos cuenta que estuvo de plácemes el miércoles pasado, pero las celebraciones se prolongaron el fin de semana por parte de su numerosa clientela.

*.-Junto con Margie Dip, Carlitos Aguilar y Bader Dip, de los alcaldes más queridos de la sociedad ceibeña…Al Dr. Sabio lo visitan clientas de todo el Litoral Atlántico…¡Hasta de El Progreso, Colon e Islas de La Bahia llegan!

Deslumbrante y sofisticada, Emma Fiallos lució un elegante vestido en tono fucsia durante la gran gala de graduación de la Franciscan School.

*.-Una beldad que sigue abriendo finísimos presentes es la abogada Etelinda Mejia Velasquez, quien el fin de semana se vio congratulada por otra exitosa vuelta al sol…más radiante y jovial que nunca, la primera ribereña en ceñirse la corona de Miss Honduras allá por 1974…¡El año del Fifi!…Doña Etel fue Honduras en el Miss Universo de ese año en Filipinas.

*.-Viajo en compañía de doña Norma de Funes, quien la asistió en todas las conexiones, hasta le enseño a ajustarse el cinturón de seguridad antes del despegue…Etelinda fue comadre de la extinta española Amparo Muñoz en Filipinas y con María Conchita Alonso en el Miss Mundo 1975…Abrazo a esta ex vecina de la colonia Los Jazmines de El Progreso.

*.-¡Y descubierta en céntrica calle de El Progreso por nuestro colega y amigo Roberto Rodríguez del Portillo!…quien la motivo a participar en el evento local…Etelinda fue una de las que salió “despavorida” en la final del Miss Honduras 1976 en el capitalino gimnasio Ruben Callejas Valentine, cuando corono a la sampedrana Victoria Alejandra Pineda.

El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula recibió la visita de Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula Universo, quien asume desde ya el rol de embajadora de la institución… Durante el encuentro, Rodolfo Pastor Campos de María le hizo entrega de un obsequio muy especial: dos libros que compilan la historia de la ciudad, una obra valiosa para continuar explorando las raíces, evolución y legado sampedrano… Para el Museo, su apoyo es clave para seguir preservando la memoria histórica, acercar la cultura a más personas y motivar a las nuevas generaciones a valorar nuestra identidad para construir el futuro que anhelamos.

*.-Uno de los Miss Honduras más reñido y polémico de la historia, por no decir el más…pero el ejercito estaba “moscas” y custodiaron a Vicky, doña Norma y la misma Etelinda, quienes entraron en pánico, al ver el enardecido publico quien aclamaba a gritos a la porteña Carmen Leticia Figueroa, tirándoles de todo al escenario…¡pusieron tacones en polvorosa!

*.-Entre los honorables miembros del jurado calificador, el inolvidable caballero don Juan Canahuati, presidente vitalicio…y un apuesto y joven empresario de piel canela: Enrique Morales Alegría…quien al ver que no custodiaban a la porteña Figueroa, le brindo su protección y el flechazo fue de inmediato: “esta es la mujer de mi vida”…¡Hasta la fecha de hoy!

*.-Otras ediciones de la era dorada del Miss Honduras marcadas por la alta calidad de sus candidatas y la ardua competencia fueron la de los años: 1972, 1978, 1980, 1981, 1983, 1987, 1988 y 1992…¿Y 1979?…Ahí Gina Weidner nunca tuvo competencia, ni en el local y menos el nacional.

Fátima Ayala deslumbró en la gran gala de graduación de la Franciscan School, luciendo un atuendo que resaltó al máximo su belleza y elegancia en esa noche tan especial.

*.-Por cierto, lo que muchos se preguntan es si estaremos en el Miss Mundo de este año, a escasos dos meses que arriben las candidatas a Vietnam…Lo ideal, si las condiciones apremian, es que en la presentación de candidatas al Miss Honduras Universo 2026, desfilen todas en trajes de baño y gala y ahí seleccionen 3: La Miss Honduras Mundo y sus princesas.

*.-Ahí la más indicada para ese evento seria Brittany Marroquin…con todas las tablas adquiridas en tres certámenes internacionales, sumada a su presencia, actitud y personalidad…¿Cómo paso en aquella elección en Utila donde coronaron a la misquita Dayana Bordas?…#2021…¡La misma noche cuando gano Rose Melendes el Miss Honduras Universo en Roatán!

Mariana Rápalo lució sencillamente espectacular en la gala de graduación de la Franciscan School. Con un estilo impecable, acaparó las miradas y realzó su belleza en una velada inolvidable.

*.-Y el resto de candidatas, pasan a competir por la corona de Miss Honduras Universo 2026 en septiembre…donde ya se perfilan como las “águilas” de esa justa el Top 5: Luisa Pineda, Kenia Mondragon, Stephie Morel, Claudia Canahuati y Yariela García…de continuar en competencia claro esta…¡Kenia recibe “master class” de make up con Bart Reverte!

*.-Y el mundial United-26 sigue viento en popa…más controvertido y efímero que otras ediciones…¡Seguirán los tarjetazos a la orden de los 90 minutos!…y con la “suerte” que no macaneen a más de un árbitro en pleno estadio…¡Donde pasará de todo en pleno partido!…pero eso sí, un banquetazo de goles en cada contienda, dejara al planeta jetiabierto.

La encantadora Kiomi Mancia, quien lució espectacular y radiante en la gala de graduación de la Franciscan School, resaltando su belleza en esa noche tan especial.

*.-Mientras tanto por estos lares…”SPS seguirá siendo tendencia en las próximas semanas”…previo a su gran natalicio 29 de junio: Dia de San Pedro Apóstol…”veremos cada noticia de La Gran Ciudad en TV Nacional, que dejara al gentío con las bragas en las patas jodido”…#yaveran…Ya saben que antes de un natalicio pasa de todo…#geminis…#cancer…#leo.

*.-Si de gentío, mundazo o pueblo se trata: ¡Están repitiendo por decima vez Yo Soy Betty La Fea!…en pleno mediodía y con bajísimos niveles de rating…Dicen que después de esta décima repetición vienen los bestseller: Pedro El Escamoso y Café con aroma de mujer…#WTF…y las seguirán repitiendo hasta que la gente vomite…¿Otras novelas salen carísimas?…En ese canal hay productores “paisas” y dicen que ganan % por “reprise”?

Con un porte lleno de distinción, María José Galeas deslumbró al lucir un elegante vestido en la gran gala de graduación de la Franciscan School.

*.-Las producciones brasileñas y argentinas no son tan caras en “modo combo”…como las adquieren en Mexico…Les apostamos que: Avenida Brasil, Imperio, La Guerrera y Rastros de Mentiras, captarían altos rating en “prime time” nocturno…igual las argentinas: Graduados y Viudas e hijos del Rock & Roll al mediodía…¡Y la chilenísima “Mujeres de Lujo” con el tiktok de las Catalinas al ritmo de “A veces tu” de Denisse Malebran!

*.-Porque esos culebrones turcos, con esos rostros fríos, inexpresivos, acartonados y aburridísimos dramas ya “rayito de luna” en casi todos los canales…#diazepan…#tafil…#valium…#prozac…#etc…#WTF…MICA sigue esperando esas novelas que miraba desde que estudiaba Ingeniería Química allá en Rio de Janeiro, pensum que alternaba con “escapadas” a las escuelas de Samba…Doña Bella, Dancing Days, Roque Santero y otras.

Natalia Servellón lució radiante y sofisticada en la gala de graduación de la Franciscan School, atrapando miradas con su elegante elección de vestuario para esa noche tan especial.

*.-Vilma Traca cierra su reporte con un escándalo de “mall” que ya es viral en varios pantallazos…paso en el área financiera, cuando un joven mira haciendo fila a alguien que le debía dinero…se le acerca para cobrarle porque al parecer no lo podía localizar y saben que hizo el deudor?…armo un “pedicure” de miedo, gritando que lo querían asaltar…¡Fuego María!

Nathaly Cruz deslumbró durante la gran gala de graduación de la Franciscan School, luciendo un espectacular vestido bordado en fina pedrería que realzó su elegancia en esa noche tan especial.

Al toque estaban los agentes de seguridad que no le creían al cobrador sus motivos para recuperar esa vieja deuda…¡Se lo llevaron!…Quien sabe cómo resolvió ese par, porque eso ya pinta para legales, en caso de poseer las pruebas de rigor…Eso de andar prestando plata es problema: le deben y lo meten en ese tremendo lio publico…¡Mal paga el diablo, a quien bien lo sirve!…Recordando a mi ex alera “María La Guerrillera” con el tema “Luz de Dia” de Los Enanitos Verdes, nos vamos…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%%

Con un brillo único, Isabella Fernández lució un radiante vestido azul celeste, finamente bordado, durante la gran gala de graduación de la Franciscan School. ¡Un atuendo perfecto para una noche inolvidable!