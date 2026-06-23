Chicha y Limón martes 23 de junio de 2026

MEET & GREET!!…#cottoncandy…SPS huele a algodón de azúcar en plena feria…Expocentro a reventar de almas y los carnavalitos a la orden…La Prom Gallery de la SERAN School súper elegante…Dos quinceañeras debutan en sociedad…El domingo se dio el “Solsticio de Verano” y el sol ya ilumina a Cancer…Nuestros cumpleañeros…Efemérides…Viene Grimorio con su muy particular estilo de vida…¡Encendemos Radio Trottoir!…#lol.

La firma decorativa Acontecimientos se volvió a anotar otro hot social con un proyecto que aún se comenta en las redes sociales: la planificación, ornamentación y montaje de una memorable fiesta: Los XV años de la bella joven Valentina Triviño…hija de la especial pareja conformada por Hugo Triviño y Mary Rivera, quienes se volaron la barda en anfitrionía.

*.-Para esa mágica velada donde Valentina fue presentada formalmente en sociedad, la joven opto por un glamuroso atuendo corte princesa en tono champagne, recamado de aplicaciones doradas en bustier y faldón…exquisitamente estilizada para disfrutar su noche de principio a fin en los salones Mediterráneo y Merendón del Club Hondureño Árabe.

*.-La fantástica velada dio inicio con el tradicional vals; del brazo de su padre, la quinceañera protagonizó un momento inolvidable que abrió paso al protocolo de la noche…El programa incluyó el emotivo cambio de zapatilla y, posteriormente, su madre le hizo entrega de una valiosa joya familiar como símbolo de esta nueva etapa para concluir con el brindis.

*.-De los creadores de Brittany Marroquin, su tocaya Brittany Sosa…igual catracha bella pero radicada en Carolina del Norte, donde ya es una fuerte aspirante al cetro estatal de belleza, con miras al Miss USA 2026…Oriunda del honorable clan Sosa, Brittany se prepara con ahínco a full pasarela, pose y proyección con los expertos más laureados de por allá…#suerte.

La bella María José Vijil lució radiante en la gala de graduación de Seran School… Para la especial ocasión, portó un elegante vestido en tonos negro y azul, una creación exclusiva de la destacada diseñadora Gisselle Matamala.

*.-Si de belleza se trata…las cejas “hilo” vuelven con mas fuerza entre las famosas de la palestra…esas “dosmileras” que también estuvieron en boga en los 70’s y que ahora vemos marcando tendencia en las plataformas digitales…tatuadas o no llegan por una buena temporada.

*.-Y un friki mediático que no es nada fashionista, porque su look es mas natural, relajado y desenfadado como su misma personalidad, es Max Diego Cerna, quien el viernes sumo otra vuelta mas al sol…los brindis se extendieron todo el “finde” con sus aleros de siempre: José Mendoza, Jeffry Rodríguez y Nahum Alonso…¡Así o más tanques!…Bendiciones.

*.-Uno de los “acérrimos” de MICA ya dijo que no le estampemos el apellido “Pineda” porque es de su ex Sofia y ahora el hijo de don Max está en otra relación sentimental…¿Cuántas lleva?…una cifra completamente proporcional a los “shoot” con los que celebra en cada salida…Por cierto, Maxito sigue esperando a Elsa para una escapada en las noches de TGA.

*.-¿Acaso tiene acérrimos el llamado “Rey de la Farándula”?…#Uyyyy…¿Ya habrá hecho las paces con aquellas famosas?…¿Quienes?…Laura Meza, Jennifer Aplicano, Campanita, Milagro Flores, Katherine Verslet, Cesia Sáenz, Lauren Sofía y un largo etcétera con quienes MICA ha tenido sus roces…profesionales mas no personales…¿Será?…¡No te creo!…#juralo.

Con mucha elegancia, Alessandra Zuniga, asistió a la gala de graduación de Seran School vistiendo un espectacular diseño en color ocre, firmado por la diseñadora Karla Paz.

*.-A propósito de “Escapadas” en las noches capitalinas…¿Con quienes te gustaría recorrer la vieja y nueva capital un fin de semana?…#mmm…Max Diego, Nahum Alonso, Elton y Cristian Morazán y con Angelito Galo…¿El reportero estrella de HCH?…no sabemos si tan estrella como Nelson Sorto o Bridel Euceda, pero me late que Angelito se pega buenas divertidas por allá….¡Igual con Daniela Mejía!…El Rostro ABH tiene buenos contactos.

*.-Daniela es la reportera consentida de altas poporoilas del Gobierno de La República, la aprecian bastante…con tan alta estima, que jamás le niegan una entrevista y menos una respuesta en el “chacaleo” oloroso de medios que rodean a los políticos…Mejia siempre luce impecable a cuadro y cuando se viste de verde le va mejor…#suerte…¡Muy profesional ella!

*.-Me late que Cristian Morazán sabe divertirse, como buen nacido bajo el signo de Leo y su sonrisa lo delata…cuando dice vamos es vamos…Sabe dónde, como, cuando y con quien está la diversión en TGA…¿Tiene sus buenos metederos?..#MMM…pregunten a Alex Fabricio, a quien deja con los ojos cuadrados…¿El verdugo de Angelito y Daniela?…#dicen…#sera.

*.-Pero dicen que Mili Flow es la más socialera y popular de todo el canal…tuvo su buena época y quizás lo sigue siendo, pero sale menos que antes…ahora con Supreme esta más hogareña que nunca…¿No será que tiene sus nueve razones para serlo?…#mmm…Sera el sereno, pero la vemos más “Señora de Las Lomas”…¡Como buena acuariana le vienen una de cambios de 180 grados a la Flores, que le duraran el resto de su vida!

El brillo de la noche de graduación de Seran School incluyó a la guapa Alyssa Sucrovich, quien cautivó a los presentes con un elegante vestido azul celeste, una elección acertada.

*.-De hecho, el tercer ojo de Cipriano…el misquito mas paceño de la Zona Central…tiene bien estudiadas a 3 acuarianas de la telera nacional y no se imaginan lo que los ha visto en sus cartas astrales…#Uyyy…a una la mira viuda y a las otras dos como madres solteras…de estas dos ultimas a una la mira en otro programa del mismo canal y la otra como pastora religiosa.

*.-A propósito de frikis televisivos…¿Qué será de la vida de Moncho el comediante?…¿Aquel que se dio a conocer en Canal 5?…el mismo que viste y calza de Toño Rosa y Carrión…decís Gerardo Ramon Caceres?…#mmm…¿Acaso no es el reportero estrella de Cristian Morazán en Los Angeles para el programa Fronteras de HCH…¿Me estas jodiendo?

*.-Ya dijeron Cipriano y Grimorio que anhelan una buena escapada con perdida incluida en La Madre Patria con Kike Vasquez…lo llevaran por los rincones que nunca graba para HCH: Chueca, Mala Saña y Lavapies…un “tour” completo por bares, restaurantes, discotecas, spa y hasta salas de masajes con final feliz…jijijiji…¡Kikin se va a pegar la relajada de su vida!

Deslumbrante y sofisticada, Bianca Mondragón cautivó en la gran gala de graduación de Seran School, donde lució un impecable y elegante vestido en tonalidades dorado.

*.-A recordar los años dorados de la llamada Movida Madrileña y hasta alcanzaron el inicio de El Tamarismo, a fines del siglo pasado…caminaban engavillados con: Yurena, Paco Porras, Jesús Gil, Tony Genil y Leo Dantes…de plato en plato codeándose al “tú por tú” con Pepe Navarro y el mismo Javier Sarda…¡Con esa troupe vivieron el glamour cañi!…#kikin.

*.-Arrancamos el chacaleo de la society, la ristra de chismes más esperada por La Tiffany & Co…esos culebrones o frutinovelas que le encandilan a Bryan Alexis…¡Se relaja de lo lindo nuestro petacón consentido!…Tauro tienes que ser my friend…¡Hoy hacemos el dos romano, el mueble chino y hasta el candelabro italiano, con Mundo y Raymundo!…#isitnyou?…#lol.

*.-Se conecta nuestro swami favorito, Grimorio, para explicarnos con peras y manzanas la diferencia entre el espíritu y el alma…esa que muchos carecen por darle tanto valor al dinero…¿ni los 20 gramos standard tienen?…aparece con ese rostro que va de lo sagrado a lo místico, como los vulturis…así o más escuálido y paliducho…¡Tipo Fredy Domyl!…#WTF.

Jimena Izaguirre brilló en la gala de graduación de Seran School con un espectacular vestido azul cielo de la exclusiva firma Leggenda de Coral Gables, Florida. ¡Sencillamente espectacular!

*.-Este Grimorio cuando aparece como gaseado por la nada, nos sorprende…¡rebotamos del susto!…nos comenta que está cultivando su face a punta de Genefique de Lancome: con 7 capas de tonner después del baño nocturno y luego el suero de la misma línea que ya es viral en Almacenes El Record…¡Sella su caratula con la crema nocturna!…#OMG.

*.-Mientras se “asienta” todo lo anterior…prepara su licuado verde, religioso de todas las noches, con el extracto de 5 mazos de lechugas escarolas (francesa como le dicen muchos), con el cual se empuja su último coctel nocturno: Prozac, Tafil y Rivotril…#WTF…¡Cuando se avienta a los brazos de Morfeo es un solo sueño!…¡De milagro amanece vivo!

*.-Punto y aparte de todo el “retajín” de píldoras que se empuja en el día…este es un pastillomano en potencia…entre sus vitaminas infaltables están las del Factor de Transferencia de 4Life, que le provee la Dra. Vilma Gonzáles del Club Internacional de Mujeres…Arrancando julio empieza el Resveratrol, hasta fin de año…No sabemos cómo esta tu hígado, dizque consiente a punta de chía, pero de que te ves bien, te ves fenomenal!

Deslumbrante y sofisticada, Isabela Fernández cautivó a los presentes en la gala de graduación de Seran School al vestir un elegante vestido verde musgo, adquirido en la exclusiva tienda The Room.

*.-Entre el ayuno intermitente a punta de agua, seguido por té verde con jugo de limón, se “empuja” las primeras del día: aloe vera, betacaroteno y vitamina D3 con el desayuno…Magnesio y Zinc con el almuerzo, a media tarde el Omega 3 y con la cena de las 6:00 PM la perla de vitamina E.

*.-El aloe vera lo alterna por semana con el KBU y el betacaroteno con las tabletas efervescentes de vitamina C, diluidas en jugo de naranjas de La Granja…mientras que la vitamina D3 la alterna semanalmente con las perlas de jalea real…#WTF…¡Este no camina, flota…no anda, levita!…jijijiji…como dijo La Rosy Campana: “ni una cana, ni una arruga y ni una mancha”…¡Esa damita se quedo fría!…¡Tan petite como chispoleta!

*.-Además de buena nutrición, con las frutas y legumbres que adquiere en Supermercados Colonial…nos comenta que las brumas faciales o setting spray más cotizadas por el inclemente verano que nos gobierna son las de: Avene, Urban Decay, MAC, Vichy, Eucerin, Esthederm, Estee Lauder y su infaltable de Clarins…¡Ese “cric-cric” le vuela la peluca que jamás usa!

*.-¿Y la de Charlotte Tilbury?…Esa tiene mucha purpurina, ideal para maquillaje de noche, en exteriores…ya sabemos que por algo la llaman “La diva del glow”: ¡A todo le mete brillo!…jijijiji…¡La infaltable para Mili Flow, La Dragona, Facundo, La Bicha, Sándrez, La Betanco y todas las asiduas parroquianas de Indie…¡Nuestras adoradas mariposillas nocturnas!…#lol.

Con un porte deslumbrante e imponente, Perla Lobo acaparó las miradas en la gala de graduación de Seran School, vistiendo un espectacular y elegante diseño en tono dorado.

*.-Pero si alguien no tiene el presupuesto para esas indispensables brumas que hidratan, refrescan y vivifican un rostro “cueteado” por el desvelo, estrés, tecnología, trabajo, crisis y hasta por la pareja que no los deja dormir…aquí otras opciones: té verde, agua de coco y hasta agua purificada de beber…Embotellados en un buen atomizador y voila.

*.-OJO…recalca que las del primer grupo se usan con o sin achiote, porque quien camina todo producido las 24/ 7 con este calor?….#naidem…solo la gente que labura en la televisión…como Dora Carola, que aparece petrificada mañana y mediodía…#bella…Impecable se vuela el matutino y el vespertino con ese rostro clonado a Ashley Grace del dúo Ha*Ash…#lol.

*.-Antes usaba Moira, el cosmético oficial de HCH para todas sus chicas, hoy la feliz señora de Eder Mejia Lainez…del clan Lainez-Pîneda de Mezapa…ahora usa Capture Total de Dior…skincare y full maquillaje adquirido en Almacenes El Record…produccion que “sella y refresca” con la bruma de Clarins, cada hora…¡Con razón luce radiante la hija de Wendy!

*.-Hace algunos años mirábamos “cabeceando” del sueño a Carolina en el matutino, y no es para menos el cansancio, porque madruga a las 4:00AM para producirse…en ayunas llegaba por su tacita de café Maya…HOY no, ya no “pestañea” a cuadro…Dicen que ahora el café oficial de ahí es Folgers…¡El saludo mañanero de los catrachos allá en la USA!…Piquito, Mariel, Cristian y Ariela lo mezclan con Starbucks…¡Bomba Cañon!…#lol.

María José Banegas brilló en la gala de graduación de Seran School con un espectacular vestido verde, delicadamente rebordado con fina pedrería que resaltaba su silueta.

*.-En contexto…en el gigante de las tres letras “naidem” se duerme a cuadro y se mantienen bien pilas…porque entre la pócima anterior sumado a las bebidas energéticas que manejan a full en neveras, se mantienen “activados” como vocifera la misma Dora Carola…y vos ¿Cómo sabes tanto de ahí, viviendo acá?…¿Jonathan…el ex de Marifer?…#OMG.

*.-Esas bebidas energéticas han venido a revolucionar el ambiente laboral donde sea, las sodas las dejaron para el almuerzo, porque entre tiempos se “empujan” ese shoot de energía que mantiene candela al personal…¡Mas es lo que chingan que lo trabajan!…porque es tanto el “búster” que reciben, que los descontrolan…jijijijij…¡Los disparan a la estratosfera y sin control alguno!…¡Hasta en glorietas de colegio venden!

*.-Hay gente que se empuja hasta 5 botellitas al día…en especial esos que laburan extenuantes jornadas, universitarios en exámenes, doctores residentes o en internado…y la clase trabajadora que mueve la economía nacional no se queda atrás, son los mayores consumidores…sin saber que no solo les dispara la energía…presión arterial, taquicardias y pulsaciones.

*.-Mi amigo también nos regala varios tips de Feng Shui para aplicarlos estos últimos días de junio… “como arranquemos julio cerramos diciembre”…arranca con las alfombras de casa, carro u oficia…esas que pasan desapercibidas y que “casi” nunca se asean…Días más que perfectos para lavarlas en casa o en lavanderia…¡Idem los colchones más usados!

Jaroly Núñez cautivó en la gran gala de graduación de Seran School, donde lució un elegante vestido en tono verde, rebordado con finas aplicaciones.

*.-Así como leen mis estimados lectores…los colchones también acumulan una de “energías” que cosa seria…de hecho ahí se depositan o descargan al final del día…merecen “champuceado” en una lavandería industrial u hospital…al igual que las almohadas y demás cojines de la sala…¿cada cuanto debemos hacer esto?…Alfombras y almohadas: 15 y ultimo de mes, cojines cada mes y los colchones cada seis meses: junio y diciembre.

*.-Otro “pozo” de energías son los distintos hornos de casa, tanto los micro ondas como los de la estufa perce…lo ideal es asearlos cada vez que se usan, pero si el tiempo no se los permite, mínimo todos los sábados después de cena…La nevera es otro “olvido” imperdonable de casa, que debe asearse toda por dentro cada 15 días, preferiblemente los sábados, pero sacando todo: botando lo inservible y lavando todos los depósitos.

*.-Sin derramar tanta agua, a punta de esponja y detergente en una paila y otra con agua limpia para retirar el enjuague…finalizan pasando un paño con agua y vinagre blanco en todos y cada uno de los depósitos…lavar aparte cajuelas, divisiones y estantes…¡Mínimo cada 15 días y como máximo el ultimo de cada mes!…Los mejores productos para el aseo de su hogar están en Supermercados Colonial…¡Busquen ofertas!…#pilas.

*.-Ni hablar de: alacena, gaveteros, chineros, curios y roperos de dormitorios…todos los muebles donde se guarda, acumula y se olvida de todo lo que tenemos…¡Se recuerdan de refundir, pero nunca de botar y asear!…Estos días a dedicarle tiempo a esos “epicentros” de energías estancadas…a sacar todo: botar lo que no sirve, asean y colocan solo lo que usan…Muchos guardan: ropa vieja, botes vacíos, pelucas y hasta chones rotos…¡Recuerdos tristes de un pasado alegre que no volverá!

La guapa Esther Medina irradió dinamismo y estilo en la gala de graduación de Seran School, luciendo un espectacular vestido amarillo oro.

*.-El domingo se dio el “Solsticio de Verano” y el sol entro en el signo de Cancer…más gorditos que antes y andarán en su salsa estos días antes de su cumple…Géminis recibirá sorpresas financieras estas cuatro semanas y desde el extranjero…¡Dinero fresco!…ese “retroactivo” por motivo de cumpleaños…Capricornio más atractivo y magnético que nunca: el pasado les regresa y llega “pidiendo pan”: vía redes sociales y hasta en su casa.

*.-Los Libra que anden buscando empleo o los freelancer que buscan un jugoso contrato apliquen en línea a partir de HOY hasta el 28 de junio de forma diaria…¿A que horas?…3:00PM y 6:00 PM…con FE y firman en Julio…y a Escorpio el mundo los llama a gritos, viajes y buenas nuevas vía redes sociales…¡Pablo Lyle regresa a Mexico y JOH a Honduras!…#pronto…y cambios en el hogar para Virgo: Ki Lesz Itt Vau?

Los doctores Hugo Martínez y Miriam Abascal lucieron impecables durante la gala de Seran School. Con gran orgullo y felicidad, la pareja celebró el éxito académico de su hijo Hugo Martínez Abascal, quien tras culminar la secundaria, se encuentra listo para emprender sus estudios universitarios.

Tauro más vociferante que nunca, consigue aparentes imposibles en el primer intento con ese verbo sensual que tienen…su palabra será su bendición o su maldición estas 4 semanas…¡Todo con miel y nada con hiel!…miren que tienen a Marte y Qiron encima…y para rematar a Urano en géminis, su casa de los dineros…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense, recuerden que los queremos en P!#$%&/.