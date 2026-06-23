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Supermercados Colonial se une al Color Run 2026 promoviendo la convivencia y el bienestar familiar

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El equipo de Supermercados Colonial acompañó de cerca a los corredores y asistentes, reafirmando su apoyo a las actividades que impulsan el bienestar comunitario. Fotos: ElDiarioHN / Cortesía.

San Pedro Sula. – Con el objetivo de promover estilos de vida saludables y la integración familiar, Supermercados Colonial participó activamente en el Color Run 2026, consolidado como uno de los atractivos más coloridos y concurridos de la Feria Juniana.

Supermercados Colonial impulsa los estilos de vida saludables y la sana recreación durante el Color Run 2026.

La jornada reunió a cientos de sampedranos en una mañana que combinó actividad física, energía y un ambiente propicio para el esparcimiento comunitario. Representantes de la marca acompañaron a los asistentes, consolidando su rol como un actor clave en la generación de experiencias positivas para la sociedad.

Cientos de sampedranos se dieron cita en el Color Run 2026, disfrutando de una mañana dedicada a la salud y la convivencia familiar en el marco de la Feria Juniana.

Históricamente, la empresa ha respaldado diversos proyectos deportivos, educativos y sociales que impulsan el desarrollo de San Pedro Sula. Bajo la premisa de que el trabajo conjunto entre la empresa privada y los ciudadanos genera un impacto sostenible, Supermercados Colonial ratifica su misión de velar por el bienestar y la calidad de vida de la población hondureña.

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