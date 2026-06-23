Supermercados Colonial se une al Color Run 2026 promoviendo la convivencia y el bienestar familiar

San Pedro Sula. – Con el objetivo de promover estilos de vida saludables y la integración familiar, Supermercados Colonial participó activamente en el Color Run 2026, consolidado como uno de los atractivos más coloridos y concurridos de la Feria Juniana.
La jornada reunió a cientos de sampedranos en una mañana que combinó actividad física, energía y un ambiente propicio para el esparcimiento comunitario. Representantes de la marca acompañaron a los asistentes, consolidando su rol como un actor clave en la generación de experiencias positivas para la sociedad.
Históricamente, la empresa ha respaldado diversos proyectos deportivos, educativos y sociales que impulsan el desarrollo de San Pedro Sula. Bajo la premisa de que el trabajo conjunto entre la empresa privada y los ciudadanos genera un impacto sostenible, Supermercados Colonial ratifica su misión de velar por el bienestar y la calidad de vida de la población hondureña.