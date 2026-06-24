martes, junio 23, 2026

Top 5

Más Noticias

Supermercados Colonial se suma como punto de canje en iniciativa humanitaria que beneficiará a 1,400 familias sampedranas

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, junto a su esposa Zoila de Contreras, acompaña al equipo de Supermercados Colonial durante el lanzamiento de la iniciativa humanitaria. Fotos: El Diario HN & cortesía.

San Pedro Sula. – Más de 1,400 familias de distintos sectores de San Pedro Sula son beneficiadas con asistencia alimentaria mediante la entrega de tarjetas de compra impulsada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), en coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula y socios humanitarios.

Más de 1,400 hogares vulnerables en San Pedro Sula son apoyados con transferencias de $150 para fortalecer su seguridad alimentaria.

La iniciativa contempla la distribución de tarjetas valoradas en 150 dólares cada una, destinadas a apoyar a hogares identificados a través de diferentes organizaciones comunitarias y sectores de la ciudad.

Como parte de este esfuerzo, Supermercados Colonial participa como establecimiento autorizado para el canje de las tarjetas, permitiendo a las familias beneficiadas adquirir alimentos y productos de primera necesidad en sus tiendas.

Familias sampedranas abasteciéndose de alimentos y productos de primera necesidad en Supermercados Colonial a través del programa de asistencia.

Para Supermercados Colonial, formar parte de este tipo de iniciativas representa una oportunidad para contribuir al bienestar de las comunidades, facilitando el acceso a productos esenciales para las familias beneficiadas.

Esta acción forma parte de una estrategia humanitaria orientada a fortalecer la seguridad alimentaria de hogares en condición de vulnerabilidad, mediante el trabajo conjunto entre organismos internacionales, autoridades locales y aliados estratégicos.

@eldiariohnd El Programa Mundial de Alimentos y la Alcaldía de San Pedro Sula entregan tarjetas de compra de $150 a más de 1,400 familias vulnerables en alianza con @supercolonialhn ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Previous article
Supermercados Colonial se une al Color Run 2026 promoviendo la convivencia y el bienestar familiar
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Supermercados Colonial se une al Color Run 2026 promoviendo la convivencia y el bienestar familiar

Empresas 0
San Pedro Sula. - Con el objetivo de promover...

Chicha y Limón martes 23 de junio de 2026

Chicha y Limon 0
MEET & GREET!!...#cottoncandy…SPS huele a algodón de azúcar en...

Elegancia y distinción: La espectacular velada de graduación de la SERAN School

Destacada 0
San Pedro Sula. - En una noche que desbordó...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.