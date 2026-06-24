Supermercados Colonial se suma como punto de canje en iniciativa humanitaria que beneficiará a 1,400 familias sampedranas

San Pedro Sula. – Más de 1,400 familias de distintos sectores de San Pedro Sula son beneficiadas con asistencia alimentaria mediante la entrega de tarjetas de compra impulsada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), en coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula y socios humanitarios.

Más de 1,400 hogares vulnerables en San Pedro Sula son apoyados con transferencias de $150 para fortalecer su seguridad alimentaria.

La iniciativa contempla la distribución de tarjetas valoradas en 150 dólares cada una, destinadas a apoyar a hogares identificados a través de diferentes organizaciones comunitarias y sectores de la ciudad.

Como parte de este esfuerzo, Supermercados Colonial participa como establecimiento autorizado para el canje de las tarjetas, permitiendo a las familias beneficiadas adquirir alimentos y productos de primera necesidad en sus tiendas.

Familias sampedranas abasteciéndose de alimentos y productos de primera necesidad en Supermercados Colonial a través del programa de asistencia.

Para Supermercados Colonial, formar parte de este tipo de iniciativas representa una oportunidad para contribuir al bienestar de las comunidades, facilitando el acceso a productos esenciales para las familias beneficiadas.

Esta acción forma parte de una estrategia humanitaria orientada a fortalecer la seguridad alimentaria de hogares en condición de vulnerabilidad, mediante el trabajo conjunto entre organismos internacionales, autoridades locales y aliados estratégicos.