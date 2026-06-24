Supermercados Colonial se suma como punto de canje en iniciativa humanitaria que beneficiará a 1,400 familias sampedranas

San Pedro Sula. – Más de 1,400 familias de distintos sectores de San Pedro Sula son beneficiadas con asistencia alimentaria mediante la entrega de tarjetas de compra impulsada por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP), en coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula y socios humanitarios.
La iniciativa contempla la distribución de tarjetas valoradas en 150 dólares cada una, destinadas a apoyar a hogares identificados a través de diferentes organizaciones comunitarias y sectores de la ciudad.
Como parte de este esfuerzo, Supermercados Colonial participa como establecimiento autorizado para el canje de las tarjetas, permitiendo a las familias beneficiadas adquirir alimentos y productos de primera necesidad en sus tiendas.
Para Supermercados Colonial, formar parte de este tipo de iniciativas representa una oportunidad para contribuir al bienestar de las comunidades, facilitando el acceso a productos esenciales para las familias beneficiadas.
Esta acción forma parte de una estrategia humanitaria orientada a fortalecer la seguridad alimentaria de hogares en condición de vulnerabilidad, mediante el trabajo conjunto entre organismos internacionales, autoridades locales y aliados estratégicos.
@eldiariohnd El Programa Mundial de Alimentos y la Alcaldía de San Pedro Sula entregan tarjetas de compra de $150 a más de 1,400 familias vulnerables en alianza con @supercolonialhn ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista