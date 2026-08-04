Comienza la magia: Diunsa inaugura la Feria del Juguete y Navidad

San Pedro Sula. – Ante la presencia de clientes mayoristas, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, Diunsa inauguró la “Feria del Juguete y Navidad 2026”, el evento comercial mayorista más importante y esperado del año en Honduras.

Representantes de Diunsa dan la bienvenida a los clientes mayoristas e invitados especiales durante la apertura del evento comercial más esperado del año en Honduras.

La feria estará abierta del 3 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula, y en Diunsa Miraflores, en Tegucigalpa.

Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo de Diunsa, encabeza el acto inaugural de la “Feria del Juguete y Navidad 2026” ante la presencia de invitados especiales y medios de comunicación.

En el evento inaugural, Fernando Zaldívar, gerente nacional del Canal Mayoreo de Diunsa, extendió una cordial invitación a los clientes mayoristas para que aprovechen esta gran oportunidad de adquirir los productos más innovadores, destacando especialmente la diversidad de juguetes disponibles para todas las edades.

Además, en esta Feria del Juguete y Navidad encontrarán la mayor variedad de artículos para el hogar, de las marcas más reconocidas, siempre a los mejores precios.

Durante el evento se destacó la amplia gama de productos disponibles, diseñados para acompañar cada etapa del desarrollo de los niños. El surtido ofrece opciones que fomentan la creatividad, el aprendizaje, la actividad física y la diversión en familia.

Entre las principales categorías se encuentran: primera infancia, muñecas y accesorios, vehículos y pistas, figuras de acción, juegos de mesa y rompecabezas, juguetes educativos, bloques y construcción, deportes y aire libre, arte y manualidades, juguetes electrónicos e interactivos, así como juguetes de temporada.

El objetivo principal de este evento es ofrecer a los clientes mayoristas las mejores oportunidades de compra, asegurando la máxima variedad, calidad y precios competitivos en todos los productos disponibles.

Diunsa organiza la Feria del Juguete y Navidad 2026, con el objetivo de ofrecer a sus clientes mayoristas las óptimas oportunidades de compra, destacándose por la amplia variedad y la alta calidad de sus productos, todo ello a los mejores precios de Honduras.