Diunsa e INVEMA inauguran estación de reciclaje Reci-Market en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Como parte de un esfuerzo conjunto por promover la sostenibilidad y la gestión responsable de residuos, Diunsa e INVEMA inauguraron el Reci-Market, un centro de reciclaje ubicado en la tienda Diunsa San Fernando. La iniciativa busca facilitar a los clientes y a la comunidad en general la correcta disposición de sus desechos sólidos reciclables con valor comercial.

La estación de reciclaje funciona bajo un concepto práctico donde las personas pueden llevar sus materiales, pesarlos y contribuir directamente a la reducción de la contaminación ambiental.

Momento en que la licenciada Diana Faraj y ejecutivos de INVEMA efectúan el corte de cinta para dar por inaugurado el nuevo Reci-Market en Diunsa San Fernando.

Entre los materiales que se reciben en el Reci-Market destacan el cartón corrugado y las hojas de papel, así como botellas de plástico PET, envases de vidrio, panas y aerosoles. Además, la estación está equipada para procesar residuos metálicos y electrónicos como latas y ollas de aluminio, baterías de plomo, acero, radiadores y diversos aparatos electrónicos.

Gladys Ramírez, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Diunsa, destacó la relevancia del proyecto: “Creemos que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Con esta alianza queremos brindar a nuestros clientes y a la comunidad una alternativa práctica para gestionar sus residuos, invitándoles a traerlos, pesarlos y reciclarlos”.

Colaboradores de Diunsa participaron en la inauguración de la nueva estación Reci-Market Diunsa INVEMA en San Pedro Sula, un espacio habilitado para la recepción y pesaje de residuos sólidos reciclables.

Por su parte, Grace Williams, Coordinadora de Proyectos Sociales de INVEMA, enfatizó la importancia de la economía circular: “En INVEMA creemos que cada botella y lata tiene valor. A través de Reci-Market queremos transformar los residuos en oportunidades, fortaleciendo la cadena del reciclaje y generando valor para las comunidades”.

Diunsa e INVEMA invitan a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo, haciendo uno de esta alternativa práctica para la gestión del reciclaje y contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la construcción de comunidades más limpias y sostenibles. El horario de atención es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.