Chicha y Limón martes 28 de julio de 2026

METODO YUEN!!…#rojasarita…Se va Julio, con luna llena en acuario y más candente que otros años…Imperdibles en esta edición: Elsa Sabillon y Jean Pierre Santos ya son esposos…Elías Alejandro Gaem viene en camino…Las cinco décadas de la abogada Dilcia Montiel…Mañana de plácemes: Jimmy Tovar y Renan Martínez en SPS…Y en TGA: Tommy Zambrano y Cristian Morazán…Chismes y astros…¡Tan contundentes como Ferran & Llorente!

Entre elegantes lienzos, cristales y múltiples arreglos flores en inmaculado blanco, así fue el telón de fondo del banquete de bodas de Elsa Sabillon y Jean Pierre Santos…luego de conocerse media vida como amigos y novios, dieron el gran paso de llegar al altar ante la emoción de sus respectivas familias oferentes…Sabillon-Sánchez & Santos-Tong.

*.-Elsa lucio divina en toda la jornada: con minimalista ajuar donde destacaba su atuendo nupcial en organza de seda blanca, recamado de flores bordadas con escote en barco, corte maxi en caída libre y estilismo impecable…más feliz imposible porque no paro de sonreír con los presentes…Jean Pierre super elegante: riguroso y sobrio en negro.

*.-La cita sagrada tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa. Ahí, junto a la presencia de sus padres Mario Sabillón y Elsa Sánchez, por parte de la novia, y Ricardo Miranda junto a Patricia Tong, por el novio, los contrayentes prometieron amarse y respetarse para toda la vida. Acompañándolos en el altar como padrinos de boda estuvieron Reynaldo Sánchez y Cinthia Gómez, pilares fundamentales en este gran paso.

*.-En un auténtico paseo por las nubes…se transformó Meza23 en el Club Hondureño Árabe para un ágape muy familiar: el baby shower en honor a Carolina Fajardo Paz, quien junto a su esposo Eduardo Ganem, esperan la pronta llegada de su primogénito, a quien llamaran Elías Alejandro…a escasas semanas de arribar al hogar de los Ganem-Fajardo…¡Bendiciones!

En un auténtico paseo por las nubes…se transformó Meza23 en el Club Hondureño Árabe para un ágape muy familiar: el baby shower en honor a Carolina Fajardo Paz, quien junto a su esposo Eduardo Ganem, esperan la pronta llegada de su primogénito, a quien llamaran Elías Alejandro…a escasas semanas de arribar al hogar de los Ganem-Fajardo…¡Bendiciones!

*.-La inolvidable tarde fue cariñosamente organizada por un selecto grupo de familiares y entrañables amigas de la festejada…Entre las anfitrionas destacaron las emocionadas abuelas del futuro bebé, Adriana Paz y Leslie Faraj, quienes junto a Marlen de Faraj, Alejandra Chang, Stephanie Fajardo, Rosa Miranda, Mary Fatouleh, Yamali de Faraj y Gysell Bonilla, cuidaron cada detalle para consentir a la futura mamá…Felicidades.

*.-La dinastía Larach va de ágape en ágape…este lunes 3 celebra su cumple con tiramisú de frutas el apreciado empresario Roger Larach y su esposa Diana Faraj lo sabe…se unen al jubilo de la fecha, toda la familia Larach en pleno, amigos cercanos y esos clientes fieles de la Panadería y Repostería Moderna, donde se degusta el mejor pan de la city…#Blessings.

*.-Siguiendo con el clan Faraj…quien abre la temporada de onomásticos en pleno mes de agosto es la siempre bella Melissa Faraj…quien este sábado primero de mes estará de plácemes…la hija de Jorge y Elenita Pumpo-Faraj desde ya recibe las muestras de afecto de toda la familia y sus amistades contemporáneas…¡A brindar por más éxitos!

*.-Si de gente fina se trata: Regina Kattán de Hasbun empezó celebraciones de cumpleaños el fin de semana por parte de sus más amigas…las felicitaciones para esta dama se prolongan esta semana, cuando su esposo e hijos la congratulen en la intimidad de su lindo hogar.

*.-Otra dinastía que esta de brindis por estas fechas son los Handal…con el onomástico de la distinguida dama, doña Diana Katimi de Handal, esposa de don Fouad y madre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán…igual que su apuesto hijo Fouad…El convite es organizado por la dinámica Vivian, quien se luce…Igual Carol con el menú…Muchísimos años más de vida para doña Diana.

*.-Quien arranca brindis este fin de semana es la guapa Katherine Canahuati de Handal, hermana del apuesto Jacobo Miguel Canahuati Jattín…quien, sin lugar a dudas, será uno de los oferentes de los ágapes familiares de los que será objeto Katherine en su día de días… Su cumple es el 5 de agosto, pero este fin de semana sus numerosas amistades le tienen preparadas muchas sorpresas…Bendiciones Katherine de Handal.

*.-La sicodelia de la época disco, se vio plasmada en una ambientación glamurosa, con la efervescencia y dinamismo de los 70’s y 80’s con aires modernos que solo Marcela Cueva puede lograr con sus proyectos…la cita fue en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe y la protagonista, la reconocida abogada Dilcia Montiel quien arribo a sus orgullosos 50.

Ataviada con una columna en rojo pasión, escote palabra de honor completamente adherida a su estilizada figurada, donde resaltaban unas mangas en tono rosa, fue así de regia como Dilcia Montiel disfruto su gran noche de principio a fin…junto a su esposo, el también abogado Rubén Santos y sus hijas Satia y Mía Delgado, elegantísimas de negro.

*.-Más allá del festejo, la Abogada Dilcia Montiel celebra esta etapa dorada con un sólido legado profesional de más de 20 años de trayectoria en el derecho…Actualmente, destaca por su liderazgo como secretaria de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo San Pedro Sula (CAH SPS), consolidándose como una figura referente y muy querida dentro de la comunidad legal hondureña.

*.-La florista de los artistas, la sampedrana Erika Mejía celebró su cumpleaños por todo lo alto con el glamour caribeño de Miami… Su amadísimo esposo Juan Manuel Alonzo y sus bellos hijos la sorprendieron con mensajes muy especiales en su día de días…Indiscutiblemente, esta diva catracha es una autentica “Reina de las Rosas”…#lovelyroses.

*.-La apreciada comunicadora Maribel Arriaza es otra de las nacidas bajo el admirado signo de Leo que parte pastel por estas fechas… Se unen a la efeméride familiares y su círculo de colegas más cercano… Las congratulaciones para esta colega se adelantan online en sus redes sociales y sorpresivos presentes en casa…¡El Garden Court la espera!

*.-Quien cierra julio con muchos éxitos es el reconocido empresario de la joyería y el cache, Roberto Ortiz Escalón…como ya es tradición anual, Roberto invita a su residencia a sus amigos de siempre para departir por una vuelta más al sol…rodeados de las finísimas atenciones de su guapa esposa, hijos y ese catering especial que solo ella prepara con las ricuras que adquiere en Supermercados Colonial…¡Felicidades Roberto!

Uno de los mejores gineco-obstetras de Honduras y Centro América está de plácemes por estas fechas…nos referimos al ex Vice Alcalde de SPS, el Dr. Eduardo Bueso…y su guapa esposa Romina Pascua lo sabe, porque de buena fuente sabemos que, junto a sus hijos, congratularan al carismático galeno solo como él se lo merece…Se unen al sarao todos los miembros del honorable clan Bueso-Hernández & Arias…Bendiciones Dr. Bueso.

*.-30 años…cumplió en fecha reciente el destacado y querido profesional German López…la llegada al tercer piso fue propicia para reunir a su familia y circulo más allegado de amigos, para un ágape único…en algún recinto chic de la Gran Ciudad…Como Casas Viejas y Cima, personal que brilla en atenciones para los presentes…Feliz cumpleaños German.

*.-Dos importantes dinastías de la society, planifican al detalle los onomásticos de sus herederos: Valentina Orellana, hija de Guillermo y Giordana Kafati de Orellana…así como Roberto Antonio Álvarez, adorado primogénito de Roberto y Andrea Canahuati de Álvarez…ambos pequeños todos unos socialités en potencia a sus siete añitos…¡Bendiciones!

*.-Este lunes 3 de agosto arriba a sus 15 añitos el joven José Miguel Handal, su madre Ena de Handal al igual que su abuela Salomé de Handal ultiman detalles para agasajarlo en grande…sus hermanos y juveniles amistades se suman a las felicitaciones…Congratulaciones José Miguel.

*.-En varios destinos del planeta disfrutan sus primeros días como casados en el 2023, la estimada pareja de jóvenes Miguel y Nicole Almassou de Canahuati…luego de deleitarnos con esa fantástica boda, cuya misa de esponsales fue celebrada por el reverendo Jorge Faraj en la Catedral Ortodoxa San Juan Bautista, seguido de un íntimo banquete nupcial en el Club Hondureño Árabe…¡Casa Nuova Ristorante los espera por su brindis!

*.-Quienes brindan entre fotos y recuerdos por sus “Bodas de Lino” son los guapísimos Rafael y Karen Joya de Rodríguez, quienes en el 2022 protagonizaron la boda de sus sueños…más de una década como compañeros de estudios, amigos y novios…#WAO…¡ese si es amor del bueno mis vidas!…Se unieron por la vía cristiana por el pastor Valencia.

*.-Si de mujeres bellas y realizadas se trata: Andrea Erazo, la doctora en artes marciales celebra sus “Bodas de Madera” con su amado cibernético, el apuesto y culto joven Mark Kruger… luego de más de un año como novios y de haberse conocido en una aplicación musical por la web.

*.-Quienes ya planifican brindis en algún mesón chic de la ciudad son los bellos Emilio y Valeria Soriano de Jarufe… quienes por estas fechas del 2021 se unían con todos los fierros en idílica ceremonia, con posterior banquete en los salones del Club Hondureño Árabe…recinto que lucio más regio imposible, gracias al ingenio y buen gusto de la exquisita Alexandra Lockmer…¡A brindar en Meza23 por ese primer lustro nupcial!

En una emotiva ceremonia matutina bajo el sol de El Árbol de Ceiba en el Hotel Copantl, Zenón Bautista y Lesly Herrera se dieron el «sí, acepto». El pastor Abraham Murillo, de la Iglesia PIER, fue el encargado de bendecir su unión matrimonial… Tras el acto religioso, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Salón Pulapanzak, bellamente decorado al estilo mediterráneo por Camilo Mejía en colaboración con el equipo de Acontecimientos, destacando las buganvillas fucsias. Durante la recepción, el talentoso caricaturista Garabatos sorprendió a los presentes con sus trazos, mientras que Sara Moreno deleitó a todos con un hermoso pastel de tres pisos en cascada y un exquisito buffet de postres. ¡Muchas bendiciones para el nuevo hogar Bautista-Herrera!

*.-Degustando las ricuras que nos ofrece Shanti para este verano, con los beneficios de portar la Optimus Card de la UTH, nos conectamos con Cipriano hasta la Zona Central, para comentarnos los últimos cotilleos que son tendencia en La Culta…¿Cuánto ha llovido por allá mi amigo?…#joh.

*.-Nos cuenta que solo “meadas” caen en la noche tirando la madrugada y que ayudan poco o casi nada a la sequía que gobierna medio país…PERO se dio cuenta que “cierta” torre de lujo, no solo posee una gigantesca cisterna, sino que esta, es alimentada por su propio pozo…#WTF…o sea que la edificaron con vasta plusvalía…¡No carecen de nada por ahí!

*.-Cipriano nos agrega que solo gente VIP vive y trabaja en esos onerosos pisos, algunos con sus condominios costeados con las arcas públicas…#OMG…y lo peor del caso que libre de todo cargo, porque hasta la fecha no pagan ni agua y menos luz…#santisimo…eso los “famosetes” mas no así los inquilinos laburantes que se parten el lomo en el lugar.

*.-Mientras tanto, en otro punto de la city, otros igualmente famosos, pero no poderosos, tienen que comprar el vital líquido para llenar sus pilas y ahí mismo, hacerse un baño turco, sueco o francés…según sus posibilidades…con Pailitas en mano y en paños menores los miran los vecinos, asearse sus partes, no más lo básico para que “alcance” el agua.

*.-Donde jamás falta la potable es en el CCG, donde sus burócratas más atractivas llegan super producidas a trabajar…en especial los viernes, cuando cierran su estética favorita solo para ellas…#guapas…de hecho en ese spot aparece una de ellas en pleno lavado de cabello…¡Ahí les hacen full mickies!…que amanezcan igual luego de la cita es otra historia…#lol.

La guapa Melany Galeano, gerente de marca de Pollos Norteño, destacó por su elegancia y distinción como panelista en el conversatorio Liderazgo 360, desarrollado en el marco del primer Congreso de Mercadólogos de Honduras… Luciendo radiante y sofisticada, Melany aportó su visión estratégica a este destacado encuentro gremial.

*.-Y ¿En que consiste la famosa técnica de lavado japonés?…en un ligero enjuague de agua tibia con un chorrillo de sake (vino de arroz)…luego del lavado tradicional después del tinte, tratamiento y rinse…#ohhh…¡Ya sabemos que la debilidad de toda capitalina es su cabello!…#impecable.

*.-Hobby, manía o vicio, el pelo de toda capitalina es sagrado: le invierten plata y tiempo, la mayoría de ellas son autodidactas para eso…se pueden quedar con poca gasolina, a veces sin bañarse, a medio pasaje del colectivo y hasta sin comer, pero su pelo es primero…¡Para muestra muchos botones!…Ahí cargan su autoestima…¡Una melena de revista!

*.-Aun mas las que laburan en puestos de atención al público, presentadoras de TV, visitadoras médicas, burócratas, gubernamentales y hasta universitarias…el cabello es primero…lo demás se consigue en el camino: lugar de trabajo, estudio, crédito y hasta con uno que otro “sugar” que la ande pretendiendo…¡En ese CCG se miran una de casos!

*.-Y en una que otra dependencia del estado…¡Esas divas de Relaciones Exteriores son full lujo de pies a cabeza!…Agrega Cipriano de una reconocida presentadora de TV que comento en un chat que “con un botellón de agua purificada se baña diario”…antes lo hacía dos veces al día: mañana y noche…pero con la crisis solo de mañana…#increible.

*.-Pero su “pelambre” se lo encarga a la sala de belleza del canal que las embellece a full…debe un billetal en trapos chinos y zapatos de plástico, pero el “achiote” también es oficial del canal…¿es guapa?… #guapisima…chispoleta y nada oficial con nadie…al parecer no ha contado con buena suerte en el amor…¡Solo vividores le llueven!…#sola.

La máster Emma Mejía-Valladares, directora corporativa de Mercadeo de UTH, tuvo una destacada participación como panelista en el conversatorio Liderazgo 360, uno de los espacios centrales del primer Congreso de Mercadólogos de Honduras. Además de su impecable intervención profesional, la ejecutiva cautivó a los asistentes con su carisma y distinción. El encuentro contó con el valioso respaldo de UTH y Elevate Hub como patrocinadores principales.

*.-Otro que se hace “baño francés” es Max Diego y con agua purificada: bocaza, axilas y zonas nobles…si acaso ha hecho del dos, gasta más agua…igual le ajusta el botellón de marca…Es otro que se “cuela” en la estética patrocinadora del canal para corte, lavado y secado de pelo…#WAO…¿Y Jefray?…Ese siempre luce “…ulito”…¡Tiene cisterna!

*.-A quien ya días no miramos en ese canal es a “El muñeco” Zelaya…al parecer ya no está…estaba con contrato temporal y no se lo renovaron…¿Sera que no dio el ancho?…ni el largo tampoco…Ahí los quieren bien pilas y todo terreno a full actitud…¿Aun sigue James?

*.-Por cierto…dicen que, al parecer, mi estimado “jeta de paila” apadrino a “El muñeco” en ese canal…¿Será?…¿Y el viajecito por Dubái?…#uyyyy…Ese “jalón” es carete…Si viajar a las islas es caro, no se diga cruzar el globo…¿Ahorro tanto en la oficina central de correos para alcanzar ese periplo?…#lodudo…Dicen que lo requieren en #tardesinformales…#lm5.

*.-Carola sigue en franca recuperación luego de varios días incapacitada, dicen que por dengue…En las Lomas Medical Center la atendieron de maravilla…La cubrió en El Meridiano la bella Shirley Calix, con una cara que cosa seria…al parecer no le gusta presentar noticias, solo deportes y se lo ha dicho varias veces a Piquito…¡vuelvo y repito: ahí todo terreno!

*.-En tema de astros, Cipriano nos cuenta que la Luna Llena en Acuario es mañana martes 29 de julio…se está cerrando el mes con esta luna llena, lo cual toca directamente el control emocional, cambios, liberaciones, rompimientos y cierre de ciclos…¡Ojo: acuario, géminis y leo!…#pilas…¡Donald Trump vuelve a abrir su bocaza y de qué manera!

*.-Signos más afectados: aire y fuego…obviamente el signo de Acuario, porque la luna llena está en su signo de sol, luna, ascendente y Venus…Es muy posible que se sientan que van a querer cambiar muchas cosas en su vida…un gran final en su life, en su ambiente o en su forma de pensar.

Derrochando elegancia y distinción, Rollan Barrosse, Grace Santos y Andrea Núñez formaron parte de los selectos invitados en el enlace Hasbun-Maalouf, indiscutiblemente una de las bodas más deslumbrantes de la temporada.

*.- La Luna llena sirve para limpiar tus energías, para dejar de lado aquello que tú sientes que no te sirve o que no va contigo…para ayudarte a avanzar, para ayudarte a ver la vida de una manera diferente…Esta luna llena va a traer energías de liberación, rompimientos, revelaciones, de cierre, cambios inesperados…¡A exfoliarse y ducharse con los productos del Dr. Teals!…#lavanda…#coco…#eucalipto…#scrub…#bodywash….#pilas.

*.-Porque al planeta Urano rige al signo de Acuario, pero también Saturno…Es muy posible que haya muchos cambios en tu intuición, en tu libertad, en tus deseos de ver la vida, en romper con rutinas fastidiosas o de plano darle “corte de chaleco” a una relación que no les favorece.

*.-Lo que se revele ahora con esta luna llena, es lo que necesitas saber para recuperar tu libertad como ser humano y como alma…no va a ser una pérdida más, sino un cambio de ciclo con aprendizaje agregado para vivir una vida más auténtica…#asociaciones…#alianzas…#amores…#trabajo.

*.-Será un periodo de novedades, de oportunidades y quizá de retos…por ser un año 10 (2026) y el 10 está vinculado al Sol…los efectos del sol ya se están reflejando en la tierra y los meses en los que la tierra paso por las peores pruebas son enero, marzo y junio…pero nos falta la última semana de septiembre y el mes de octubre por ser mes 10…#kabalah.

*.-Esto se ha cumplido porque en enero (mes 1 de año 10) tuvimos movimientos fuertes y un año de caída de viejas estructuras…que todo iba a colapsar, literal…#venezuela…Entonces, van a seguir colapsando estructuras políticas, estructuras sociales, estructuras financieras y por ende la tierra se seguirá moviendo en las venideros semanas y meses.

*.-Algo muy interesante, el mes de alto riesgo ya lo pasamos que fue junio, pero vienen: mediados de septiembre y el mes de octubre, que son los efectos del sol…Todo lo que sucede en el Sol se refleja directamente en América, que es la tierra del Sol…¡Seguida por Africa y Asia!

Añadiendo un toque indiscutible de clase y etiqueta a la noche, el destacado médico César Pío Santos y la guapa Norma Leticia Leiva de Santos lucieron radiantes en la recepción matrimonial Hasbun-Maalouf… La pareja disfrutó de la inolvidable velada, posicionada desde ya entre las fiestas nupciales más deslumbrantes de la temporada.

*.-América inicia con “A” letra de sol, termina con “A” letra de sol y los movimientos están aquí: la explosión, sumada a juicio, orden y presencia divina…¡La gran transformación en la que entra América de 2026 a 2029!…Por 2 semanas Cipriano nos aconseja trapear la casa o negocio con las 4 lavandas: #fabuloso…#limpiox…#superwhite…#pinol…¡Puras con un chorrito de alcohol!…¡En Supermercados Colonial las encuentran todas!

*.-America está en su mejor y peor etapa: todo seguirá colapsando…#cuba…vienen los meses de riesgo…Así como la tierra se está moviendo por debajo, se está reestructurando y se están moviendo las placas tectónicas, por arriba de la tierra igual con las empresas: asociaciones, alianzas y todo lo financiero: ojo con Wall Street…#WTF.

*.-O sea, que julio fue el mes literalmente de la ley, el orden y la prueba: agosto y septiembre serán para dar lo mejor de nosotros…Nos van a exigir, nos van a retar, nos van a provocar, van a reestructurar empresas y estatales como la ENEE, organizaciones…#FMI…¿quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Qué entra? ¿Qué sale?…¡Vienen una de cambios!

*.-Para todos en general, porque es año 10: es ley, la mano de Dios, es el juicio…Entonces, el número 10 precisamente es reestructuración general… Algo muy interesante, ¿cómo saber qué cataclismos vienen cuando la luna llena está más hermosa, más resplandeciente y cae en días 28, 29 que suman 10 u 11?…Es agua en cantidades industriales, cataclismos y movimientos de mar…¡Grandes marejadas inundaran zonas catrachas!

*.-Mientras más aumente la intensidad del sol y tengamos noticias como lo que estamos viendo en Europa de calores extremos, superando los 40 y casi los 50 grados…a poner atención en los movimientos de tierra aquí en America…porque esa es una señal…El Sol y la Luna con este año 10 nos van a indicar y nos van a ayudar a prevenir exactamente lo que puede ocurrir…¡Terremotos, maremotos con alertas de tsunami en Asia!

*.-Las horas de riesgo del sol, son en múltiplos de tres: las 3 de la tarde, las 6 de la tarde y las 9 de la noche, para los lugares donde anochece más tarde…según zonas horarias del planeta…Los movimientos de tierra podrían ser en horas de la noche y madrugada…¡Luego de días de intenso calor!

Múltiples y cálidos agasajos ha recibido la apreciable Carmen Lorena Alfaro con motivo de su aniversario natalicio. Entre las reuniones más destacadas figuran una elegante recepción en el Hotel Intercontinental y un íntimo convivio en la residencia de Orania Pineda, donde su círculo más cercano de amigas se reunió para festejarla a lo grande, entre abrazos, muestras de cariño y los mejores parabienes para su vida.

Carmen Lorena Alfaro compartiendo con Isabella Leonor Fuentes, Ester Amaya, Marobel Arriaza, Orania Pineda y Dina Bulnes.

*.-Si esto llega a ocurrir, entonces hay que estar en alerta porque puede venir una réplica contundente en horas clave de sol, que son: mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde o acercándose a estas horas…¡Si julio estuvo contundente esperen agosto, septiembre y octubre!

*.-Honduras ojo con la falla del Motagua: occidente, noroccidente y zona sur con ráfagas en la zona central…Golfo de Fonseca, Litoral Atlántico y Zona Insular…según el tercer ojo de Cipriano y sin albur, los “sustos” de temblores seran de noche y madrugada…despertando al “mundazo” que saldrá despavorido y en paños menores a la calle, en plena histeria.

*.-¿Ya se imaginan la gente que vive en torres de condominios?…#uyyy…a calmar el pánico, manejando en la alacena un buen surtido de cajitas de te McCormick: manzanilla, tilo, zacate limón y menta…taparse la cabeza con almohadas y cojines…pero sobre todo mantener la calma: todo llega, todo asusta y todo pasa…¡La tierra está cambiando con tanta cosa que sucede!

*.-La “bomba cañón” en lo que va del año es el regreso de “El indómito”, con su histrionismo y oratoria que lo define…lo vimos más “potable” con esos jeans…¿colágeno acaso?…Doña Anita se embelleció con su tocaya La Diva Giron a puro Clarins…obvio de Almacenes El Record…Dicen que la ex first lady no durmió nada la noche del sábado…¡Amaneció clareadita!

*.-Sus detractores siguen “mantreando” que: “indulto no es inocencia”…¿Será?…Gracias a las amistades que JOH hizo con los judíos de Brooklyn y estos con Netanyahu, quien intercedió con el Tio Sam…por aquello de la alianza contra Irán…#dicen…¿Qué ofrecieron de “prenda” por el perdón?…¿Que mira tú tercer ojo Cipriano?: #zedes…¿hipoteca nacional?

Te invitamos a la Gala Mexicana, una velada inolvidable a beneficio de Listones de Amor, el programa oncológico de Cepudo… Disfruta del talento de Jorge Duarte, la artista invitada Astrid Madrid y el Mariachi Progreso en una noche llena de música y solidaridad. Este próximo 7 de agosto a las 7:00 p. m., el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. ¡Sé parte de esta gran causa y no te lo pierdas!

Tiempo al tiempo…a ver si le pegas a esta predicción amigo…ojalá y los dueños de medios reconozcan con un “bono”, el trabajo dominical del enjambre de reporteros destilando CDNI de Armaf y Bharara King en Palmerola y TGA…Los “cachos” están más empoderados que nunca y la oposición comiéndose las uñas hasta de las patrullas…¿Será?…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense que este segundo semestre viene sorpresivo…Los queremos en P!#$%&.