Chicha y Limón martes 14 de julio de 2026

EXPERTISE!!…Hoy arranca la Luna Nueva: gratas noticias nos esperan estos días…solo para los positivos… ¡Olé! España se viste de gloria y asegura su boleto a la gran final del Mundial… ¡Julio es el mes de la ley, el orden y de retomar juicios pendientes!…#justiciadivina…Las graduaciones de la Little Feet & Big Step Institute y la Saint Paul Academy…Cotilleos…Cumpleañeros…Efemérides y más en su esperada edición de martes social…¡Arrancamos!

Abrimos boca con una matrona de alcurnia: Doña Maruca Faraj…quien el fin de semana escala la tercera grada de su noveno piso de vida…así como leen mis amores, la dinastía Faraj está de plácemes por el onomástico de doña Maruca…Brindis familiar que es organizado por sus exquisitas hijas: Julie Jiménez, Lisset Aude y Lilian Jaar…¡con las ricuras de La Moderna!

*.-Y las que lucieron lo último en tendencias de Fancy Boutique son las recién graduadas de la Little Feet & Big Step Institute…en su gala prom celebrada con toda la pompa y circunstancia en el salón Jerusalén del Club Hondureño Arabe…derrochando clase y distinción flanqueadas por sus padres…Los caballeritos mas apuestos que nunca con lo ultimo en moda de Mr Tux, Galtrucco y Almacenes El Record…#exitos.

*.-En el marco de una emotiva conmemoración, Supermercados Colonial reafirma su compromiso social al unirse a la celebración del 86.º aniversario de la Casa Hogar Perpetuo Socorro…una institución emblemática en la ciudad que ha dedicado casi un siglo a brindar amor, refugio y dignidad a los adultos mayores… “hoy por ti y mañana por mi”…Todos a seguir colaborando con los abuelos del Perpetuo Socorro.

*.-A propósito del súper de las familias del Valle de Sula…¿Ya apreciaron el mural de arte y ecología en el Vivero Riberto Elvir?…En pleno Bulevar Mario Rivas camino a la EIS…toda una obra de arte que enfatiza el compromiso que tenemos todos con el medio ambiente…El artista Cristian Cobos plasmo la belleza en flora y fauna del Valle de Sula en todo su esplendor…Otro hit de Supermercados Colonial…¡Consulten sus promociones mundialistas!

*.-Otra empresa que tiene presencia total en los hogares hondureños a nivel nacional es Diunsa…quien todo este año 2026 esta de plácemes por sus primeros 50 años de operaciones…consolidándose como la tienda de los hondureños…junto con la empresa Samsung Electronics, líder mundial en tecnología presentaron la nueva línea de pantallas 2026.

*.-La novedosa y vanguardista propuesta integra modelos premium con tecnologías: Micro RGB, OLED y Mini Led…acercando de esta manera al mercado hondureño lo último en innovación para el entretenimiento en el hogar…Aprovechen las promociones por lanzamiento, con sus tarjetas BAC Diunsa de Credomatic, porque son una verdadera ganga…¡Se han ido volando en TGA y SPS!…¡Vamos a Diunsa y de paso por La Moderna!

La apreciable dama Sandra Alejandrina Cuevas arribó el pasado 9 de julio a sus 80 años de vida, rodeada del profundo cariño de sus hijos y numerosas amistades… Doña Sandra es una figura destacada en la sociedad, recordada por su trayectoria en la organización Miss Honduras, como empresaria, su participación en la política e importante gestión como Gobernadora Política del Departamento de Cortés… Con motivo de esta fecha tan especial, la festejada continúa recibiendo sinceras muestras de aprecio por parte de sus seres queridos.

*.-En otros temas…para aquellos que piensan enviar candidata este año al Miss Cosmo en Vietnam, les contamos que se desarrollara del 25 de diciembre al 16 de enero del 2027…¡Las chicas deberán pasar allá Navidad y Año Nuevo!…Mientras que el Miss Grand All Stars celebrara otra edición en diciembre de este año, pero la inscripción por chica es de US $10 mil.

*.-El remozado Salón Imperial del Hotel Maya Colonial se revistió de emociones encontradas con varias familias juntas…la cita no podía ser otra que una de las galas de graduación mas esperadas en San Pedro Sula, la de la honorable Saint Paul Academy…institución educativa que corono su año lectivo con una ceremonia como pocas, carga de logros y éxitos.

*.-Una generación fuera de serie, porque todas son distintas, siempre con la calidad educativa en valores y rendimiento académico que distingue a la Saint Paul…sus graduandos, todos elegantísimos, acompañados por sus familias…una gala que nos sorprendió porque llegaron clanes enteros a acompañar al graduado o graduada…¡Galería que invitamos a apreciar foto por foto!…Éxito jóvenes.

Muy en familia celebra su onomástico el apuesto caballero Mario López y su queridísima esposa Marcela Cueva lo congratula con varios detalles junto a sus hijos, en la intimidad de su hogar… se unen al jubilo toda la dinastía López-Cueva & Aguilar en pleno, quienes brindan por muchos años más repletos de triunfos en la vida de este destacado profesional de la sociedad hondureña…Felicidades Mario.

*.-El carismático joven Miguel Vargas, gerente de mercadeo para la zona norte de Supermercados La Colonia, agrega un año más de vida este viernes 17 de julio…Miguel será congratulado por su familia, compañeros de labores y no faltaran esas múltiples felicitaciones vía redes sociales por sus numerosos amigos…¡Muchas felicidades my friend!

*.-En nuestros avisos parroquiales les contamos que, en una fantástica velada, las familias Núñez-Ocampo & Ferez-Bueso, brindaron en el 2023 por el amor de sus hijos: Renán Núñez y Guiselle “Gigi” Ferez de Núñez…luego de siete años de conocerse como amigos con año y medio como novios formales…Una pareja fuera de serie.

*.-Los enamorados, que disfrutaron su merecida luna de miel en varios rincones del planeta, son hijos de los honorables matrimonios conformados por: Juan y Ana Clemencia Bueso de Ferez, padres de la bella Gigi…mientras que, por el lado del apuesto Renán, doña Velia Ocampo de Núñez lo acompaño al altar, ante las emociones de su esposo don Renán…¡Benditas Bodas de Cuero!

*.-Quienes siguen celebrando sus “Bodas de Bronce”, con dos hermosas bendiciones, son los especiales Harry Panting Barrose y Laurie López Sikaffy de Panting, quienes en una emotiva cena brindaron en tan importante efemérides…a la cita se unieron sus honorables padres: Harry y Sussie Barrose de Panting y Armando López con María Elena Sikaffy.

*.-Dos apreciadas parejas de la sociedad sampedrana recuerdan sus bodas celebradas con mucha prestancia, por estas fechas del 2019… nos referimos a los encantadores: Rene y Linda Lozano de Bendaña, quienes con una temática muy “All White”, brindaron con los suyos en el Club Árabe en el marco de una fiesta con destellos carnavalescos que aún se recuerda…lindo noviazgo tipo cuento de hadas con un especial final feliz.

Si de ágapes chic se trata…les contamos que la familia Sánchez-Mena, comandada por doña Lidabel, siguen de fiesta…primero fue el cumple de la guapa Grethel y luego le tocó a Scarlette Giselle apagar velitas de la tarta de Maritza Cano…recibiendo las felicitaciones sus hermanas Heidy Denisse y Alexa Lidabel y su cuñado Isaac Martínez, así como las muestras de cariño de su círculo social…¡Bendiciones ladies!

*.-Otra pareja que brinda por sus “Bodas de Lana” son: Manuel Edgardo Turcios y Jeymi Larissa Cueva de Turcios quienes se unieron ante las leyes cristianas… emotivo enlace efectuado por Wilmer Palada de la Iglesia de Cristo Ebenezer quien unió a ambas familias con la relación sentimental que Jeymi y Manuel venían cultivando desde más de un año… La novia lució espectacular, con ese ajuar corte sirena y kilométrico velo catedral.

*.-Por estas fechas recuerdan sus “Bodas de Arcilla”: María Fernanda Restrepo Canahuati y Jorge Roberto Interiano Discua… matrimoneados por el padre Fernando Ibañez en la parroquia Nuestra Señora de Suyapa y un banquete muy chic en los salones del Club Hondureño Árabe, ambos recintos magistralmente decorados…¡Estimada pareja de jóvenes!

*.-Este fin de semana…brindan por su primer lustro de casados, los enamorados Waldo y Suyapita Vargas de Bardales…quienes en el 2021 tiraron la casa por la ventana en los elegantes salones del hotel Maya Colonial…Fechas especiales como estas, ameritan un buen brindis con la más espumosa de las champañas que encuentran en Supermercados Colonial…¡Muchas Felicidades!

*.-A prepararnos porque en el mes de julio va a haber noticias de que agarran a personajes que andaban prófugos, personajes políticos que estaban escondidos o que no se sabía…¿Redondo?…van a dar señales de vida…#joh…#carlon…¡Todo lo tapado se descubre y sale a la luz pública!

*.-Julio es el mes del orden, la ley, la disciplina, el juicio, el demostrar por qué estamos en el lugar que estamos…Es un mes donde los juicios del pasado comienzan a tomar fuerza…cuestiones legales que quedaron pendientes, de sentencias, pueden dar un giro inesperado, podemos tener soluciones o alternativas muy positivas, se van a demostrar a lo mejor inocencia en algunas partes…¿Chequesol?…¿Barbie Fiscal?

*.-Algunos personajes que se encontraban agazapados, de los que no teníamos noticia, que estaban exiliados o casi casi pues desaparecidos, en alguna situación política y cosas de estas, van a aparecer…a partir de julio vamos a tener noticias de estas sentencias…¿Chinchilla, Ebal?…#csj.

*.-Se empezará a poner orden en la casa, en la casa de todos ustedes…Van a empezar precisamente a ordenar, a gestionar y reestructurar…¿qué va a seguir sucediendo en este mes de julio? este mes de julio número siete es el mes, como se llamaba aquella aquel programa: de la ley y el orden.

Rodeada del amor de su familia y amigos, Aida Aracely Rivera Guardado celebró sus bendecidos 60 años en el área social de Residencial Altezza… El festejo, organizado por sus hijos Jorge, José Manuel y María José, destacó por la fina decoración en tonos nude con hortensias, rosas y mini gerberas diseñada por Lidabel de Mena con su firma Acontecimientos. El toque dulce de la velada lo puso Hanan Bakery con un sofisticado pastel de dos pisos.

Aida con sus hijos, nueras y nietos.

*.-Gente que estaba huyendo, que andaba desaparecida, que no sabían dónde andaba: en política, delitos, espectáculos…¿Ines Gómez-Mont?…vamos a tener noticias esta última quincena de julio…Al ser un número siete es un número de disciplina, un número de construcción, pero también de colapso…¡Empezaran a caer los prófugos!…¿El Porky?

*.-A muchos Sagitario les estarán aprobando de forma fácil, fluida y cómoda: visas, residencias y hasta ciudadanía extranjera en las próximas semanas (fines de julio y primera quincena de agosto)…planificando viajes a Honduras en el segundo semestre del año, con seguridad Diciembre.

*.-Hoy nos trasladamos a Arnie’s…el epicentro donde se vive la pasión del futbol…¡casa llena!…además de la buena atención y la calidad de sus platillos, la variedad de ofertas en el menú…¡una delicia!…A ver cuantos de nuestros “avispones” o frikis del cotilleo llegan hoy…Empezamos con Vilma Traca, quien arriba rauda y veloz con el famoso Chele Rebusque.

*.-Muy adoc al clima imperante en el Valle de Sula en casi todo el año, vienen sport chic con lo último en moda deportiva de Diunsa…Vilmuchiz destila Pure Musc Blanc EDP de Narciso Rodríguez, recién sacado del horno porque es lanzamiento de este año…y El Chele deja huella con Dior

Homme Sport, la más vendida de esa línea en Almacenes El Record.

*.-Esta mujer viene guapérrima con las últimas tendencias en sandalias y carteras de Shoe Gallery…nos saluda con un beso bien plantado en cada mejilla y tronados, como deben de ser, nada de “besucos” mustios aventados al aire y azotando la cara ajena con pelo juco…jijijji…¡besos hipócritas, dicen los expertos!..¿Será?…más aún si tuercen la jeta…#xd.

*.-A nosotros nos encantan los besos tronados y fundirnos en abrazos de oso, muestras absolutas de sinceridad y cariño…ya paso la pandemia así que déjense de papadas…jijijiiji…Mientras El Chele revisa el menú, nos ponemos al día con Vilmuchiz, quien cuelga su cartera y a pierna cruzada y batiendo esas sandalias artesanales, nos cuenta los pormenores de la farándula…miren los zaperocos entre Elsa & Sirey y Mili & Supreme.

Lorna Knuth festejó un año más de vida rodeada de sus seres queridos en una velada muy especial en el Restaurante Voros… Acompañada por su esposo Christopher Knuth, sus hijos: Karl, Paul, Matthew y Michael Walther, su madre Lorna Avendaño, su suegra Gina Knuth y su cuñada Christine Knuth, la cumpleañera disfrutó de abundantes muestras de cariño y finos detalles. El momento más dulce de la velada llegó con dos espectaculares pasteles elaborados exclusivamente para el deleite de todos los invitados.

Lorna con su esposo Christopher Knuth .

*.-“Entre creadores de contenidos se vean”…según dicen las primeras fueron grandes comadres hasta que la segunda fichó con la televisora de la T y la primera le pidió “palanca” para entrar a LCDLF, porque ya se cree actriz de reality…¡La única reina de los realities show es la venezolana Oriana Marzoli (Made in Italy): lujosa, cosmopolita y con harto expertise.

*.-La ex reina de belleza ni había empezado el tijereteo con La Carmela, cuando la otra ya la molestaba para “reality”: “vengo llegando y con contrato temporal”…#WTF…la segunda se molestó y empezó la tiradera en redes…¿No fue por el Davis?…¡Nada que ver!…mejores prospectos le sobran a la Moran…¡Que el papa se Summer quiera con ella, es otra cosa!

*.-Una tiradera que salpico lodo por doquier…hasta las casas televisoras de ambas…desde maletas moradas hasta migración y supuesto matrimonio arreglado…#OMG…y eso que faltan muchos “parches” por sacar a lavar…y bien feítos…que si caen en poder de la “citizen lady” volarían pelos y pedazos de calzón Victoria Secret, con todo y Bombshell.

*.-Al parecer las aguas ya bajaron de nivel, porque la marea estaba bien alta como cantan los de “Blondy”…y es que antes de un cumple pasa de todo, como decimos siempre y que clase de cumple tuvo la ex chica de Carimaxx…#santisimo…OTRO supuesto escándalo, porque ahí nunca se sabe cuándo es show y cuando realidad, el truene: Mily Vs Supreme.

*.-Según las viperinas y la de Lajandra que no se queda atrás, en la pareja se atravesó un “hilo amarillo” que encontraron bajo una almohada de la pareja ¿Será?…dio a entender en un podcast que “al suave suave” el otro, al parecer, le puso el cuerno en la misma cama que compartían, mientras la otra trabajaba como loca o se operaba en un quirófano…¿Mito?

Un nuevo aniversario natal celebra el estimado abogado Cristian Gutiérrez, rodeado del profundo amor y las atenciones de su guapa esposa, Marielos Gutiérrez, quien, junto a sus queridos hijos, Edwin, Alejandro y Christian, se encargará de colmarlo de congratulaciones y muestras de afecto. La distinguida familia festeja con gran alegría esta fecha tan especial, augurándole al cumpleañero un año venidero repleto de continuos éxitos, salud y múltiples bendiciones. ¡Muchas felicidades!

*.-Los dimes y diretes, guarandingas y demás lavativas enredadas con mil nudos, siguen en el aire de un par de semanas para acá y las tres que faltan, porque Mercurio sigue retrogrado…tocando y trasquilando la comunicación de Raquel y todo aquel…¡Miren a Pedrito Sola como le fue por el pésimo comentario sobre las mascotas!…Dicen que el Departamento de Ventas de esa televisora esta de correr con los clientes.

*.-Ya dijo el “Tio Richie” (Compadre de don Roger Valladares e hijos) que, si esos anunciantes se van con la competencia, el señorón de Polanco se va para la chingada…porque se facturan millones en publicidad…ya le habían perdonada el “planche” de la mayonesa y cae lo de los perritos…Dog Chow y Pedigree están que trinan con “Tio Pedrito”.

*.-Quien brinca en un tacón de la alegría con ese escandalo es Ernesto “La Madrastra” Hernández, ex asistente de años de La Chapoy, y quien fue despedido, según por “extrañas confusiones” con el mismo Pedro Sola…#karma…lo cierto es que hasta la misma Chapoy salió salpicada por andar “celebrando” con risas la histeria de Pedrito con las mascotas.

*.-La Chapoy es otra que está permanentemente en el candelero, ahora es con Alex Bisogno, hermano del finado Daniel, a quien la Diva del Chisme lo sindica de supuestos malos manejos de las costosas pertenencias de Daniel…#hurto…#uyyy…¡El Alex salto como sapo en pantano y la amenaza con aliarse con la Trevi en el llamado juicio del siglo a resolverse este año!

*.-Y así por el estilo, los escándalos seguirán en famosos y no tan famosos, por confusiones o metidas de patas en la comunicación…y “en casa”…¿Cómo andamos?…porque aquí a diario suenan los cates en tremendos escándalos gubernamentales por las cuatro esquinas de la nación…¡El alcalde de Yuscarán!…¡Que estilazo para fumar como diva!

*.-Según nuestro Zambo Cipriano…seguirán los bochinches en público o casonas de alto nivel, entre los más temperamentales como ser los nacidos bajo los signos: Tauro, Géminis, Cancer, Leo, Virgo y hasta Libra…igual trascienden por gritos en el vecindario, empresa y hasta se filtran audios y pantallazos en redes sociales…¡Ojo con Cáncer y Leo!

*.-Porque andarán metidos en líos de faldas o bóxer, según el caso…¡una raya más al tigre!, para los más expertos en bochinches conyugales…y en política como andamos?…¡Sigue el maíz a peso!…Miren a aquella “maestrucha” que cacheteo aquella cipota en Yoro…#nadanuevo…¿No les decíamos?…Aunque hay muchos que se la ganan, son insorteables y los padres de los mandan a la escuela para liberarse de sus hijos…#jodidosTodos.

*.-Eso de permitir en clase celulares o tablets…#mmm…no se ve correcto…que los dejen en casa para hacer tareas con los padres, pero en clases no…Deberían dejarlo constatado y certificado en el expediente del alumno en el momento de la matricula…con copia del Reglamento Interno de la escuela o colegio, firmado por el padre o encargado…anexando copia de la identidad de ellos…¡Un compromiso de ambas partes!…#todolegal.

*.-En la mayoría de instituciones privadas es el protocolo a seguir, pero ya se sabe cómo se maneja el gobierno, desde el cacareado y supuesto tráfico de plazas, donde se cuela de todo…hasta los casos que revientan en la palestra publica con sonados escándalos…¡Eso de Yoro se hizo viral en todo el planeta!…¡Solo así sobresale el nombre de Honduras!…#qpena.

Haciendo gala de sofisticación, Sadia Inestroza lució muy elegante en un vistoso atuendo azul durante la inolvidable gala de graduación de la Happy Days & Freedom School.

Para los signos Leo y Acuario, ahora que Jupiter entro a Leo: la Rueda de la Fortuna cabalga para ustedes leoninos: si antes estaban abajo ahora estarán arriba un año completo…#WAO…Suerte, viajes, racha, expansión y buena fortuna a la orden para los Leo buena onda, después de su cumple…Con estas buenas nuevas cerramos la edición de hoy, a disfrutar esa final de infarto del mundial United-26…Hasta la próxima entrega mis amores, recuerden que los queremos en P!”#$%&.