Elegancia y distinción: La espectacular velada de graduación de la SERAN School

San Pedro Sula. – En una noche que desbordó fascinación y sofisticación, los 51 Seniors de la Generación 2026 de SERAN School celebraron por todo lo alto la culminación de sus estudios de High School. La inolvidable y elegante gala de graduación tuvo como epicentro los distinguidos salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel y Club Copantl, convirtiéndose de inmediato en una de las veladas más destacadas del fin de semana.

El protocolo de rigor se cumplió con una mezcla de emoción y solemnidad. Los nuevos profesionales hicieron su entrada triunfal al recinto del brazo de sus orgullosos padres, listos para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche: el tradicional baile del vals.

Tras el tradicional discurso de felicitaciones y despedida, que recordó las anécdotas compartidas y los retos superados, llegó el momento de celebrar el porvenir. Acompañados por sus familiares y amistades, los graduados alzaron sus copas para brindar con fina champaña por el éxito asegurado de cada uno de los egresados en esta nueva etapa que emprenden.

Muy alegres y elegantemente vestidos, los jóvenes disfrutaron cada segundo de una atmósfera diseñada exclusivamente para honrar su esfuerzo.

Desde el inicio de la noche, el ambiente reflejó una sobriedad impecable. El recinto lució una decoración exclusiva creación de Marcela Cueva, quien apostó por una atmósfera sutil y majestuosa. Enormes arreglos florales en un purísimo blanco marfil compaginaron a la perfección con imponentes lámparas colgantes, cuya cálida iluminación hacía destellar los finos trajes y los espectaculares vestidos de gala de los jovencitos.

Wilfredo Hernández, Sergio Robelo, Mario Rivera y Pablo Castro.

Victoria Flores, Santiago Mancia y Surie Rivera.

María José Banegas, Luis Asfura y María José Vijil.

Con una alegría desbordante que se extendió hasta altas horas, los ahora exalumnos de la SERAN School se despidieron de las aulas, consolidando su gala como un recuerdo imborrable en el calendario social de este fin de semana.

Perla Lobo, Sebastián Banegas y Skarlet Alvarado.

Pablo Acosta, Natalia Miranda y Santiago Mancia.

Mario Rivera, Luis Asfura, Geovanny Gaido y Hugo Martínez.

Isabela Fernández, Marcela Acosta y Fernanda Marsan.

Fernanda Marsan y Macella Acosta.

Gerardo Alvarado, Jimena Izaguirre y Gerado Recarte.

Perla Lobo y Mariana Ocampo.

Daniela Somoza, Diego Paz y Marcella Acosta.

Luis Asfura, Mario Rivera, Pablo Castro y Sergio Robelo.

Emily Chávez y David Tróchez.

Ariana Reyes y Ashly Calderón.

Desfile de Padres e hijos

Alyssa Sucrovich Barahona con su padre David Sucrovich.

Geovany Josué Cartagena Duarte con su madre.

María José Vijil Morales con su padre.

Luis Jesús Asfura Valladares con su madre.

Scarleth Yasmín Alvarado Chávez con su madre.

Sergio Ernesto Robelo Medina con su madre.

Isabela Fernández Maldonado con sus padres.

Hugo Enrique Martínez Abascal con su madre.

Ana Renee Craniotis Navarro con su padre.

Adrián Oswaldo Acevedo Verdial con su madre.

Adriana María Argüelles Laínez con sus padres.

Anthony Sebastián Carvajal Canales con su madre.

Ariana Cristina Reyes Castro con su padre.

Diego Felipe González Galo con su madre.

Ashley Alejandra Calderón Ortiz con sus padres.

Santiago José Mancia Paz con su madre.

Bianca Mondragón Vidal con su padre.

Carlos Rodrigo Amaya Flores con su madre.

Emily Denisse Chávez Rivera con sus padres.

Daniela Isabel Somoza Medina con sus padres.

Claudio Eleazar Galo Montalvo con su madre.

María José Banegas Mathis con su padre.

Wilfredo Hernández Guevara con su madre .

Surie Samantha Rivera Rodríguez con su padre.

Sebastián Girón Aguilera con su madre.

Natalia Gissela Miranda Lanza con su padre.

Sebastián Enrique Banegas Vásquez con su madre.

Perla María Lobo Jiménez con sus padres .

Pablo Ernesto Castro García con sus padres.

Natalia Sofía Rivera Kattán con su padre.

Gerardo Xavier Umanzor Andino con sus padres.

Isaura Marisol Agurcia con su padre .

Leonardo André López Quintanilla con su madre.

María Fernanda Tróchez Amaya con su padre.

Mario Luis Rivera Handal con su madre.

Mariana Lucia Ocampo Martínez con sus padres.

Geovonny Fernando Gaído Díaz con su madre.

Jaroly Daijany Núñez Alcántara con sus padres.

Gerardo Arturo Recorte Pineda con su madre.

Jimena Izaguirre Simón con su padre.

Diego Sebastián Paz Castillo con su madre.

Isabella Leonor Fuentes Pineda con su padre.

David Antonio Tróchez Erazo con sus padres.

Irenne Marcella Acosta Dunaway con su padre.

Andrés Humberto Rivera Mathis con sus padres.

Esther Larissa Medina Miranda con su padre.

Alessandro Paredes Perdomo con su madre.

Gerardo Andrés Alvarado con su madre.

Fenanda Lucia Marsán Quiñonez con su madre.

Victoria Lucia Flores García con su padre .

Alessandra Marcela Zúniga López baila el vals con su padre

Luis Jesús Asfura con sus padres Jesús Asfura y Erika valladares, sus hermanas Isabella y Valentina Asfura.

Hugo Martínez Abascal con sus padres Hugo Martínez y Miriam Abascal, hermanos y familia familiares.

Jimena Izagurre con sus padres Claudia y Izaguirre y Claudia Simón y su hermana Nicolle Izaguirre .

Perla Lobo con sus padres Hugo Lobo y Miriam Jiménez, su hermana Andrea Lobo y Fernando González.

Jaroly Núñez con sus padres Jairo Núñez y Darverly Alcántara, sus hermanos Jarol y Jair Núñez.

Isabela Fernández con Juan Carlos Fernández y Odarys Maldonado y su hermana Lía Fernández.

Geovanny Gaido con sus padres Geovanny Gaido y Gabriela Díaz, y familiares

Esther Larissa Medina acompañada de sus papas Henry Alonso medina y Tania Toro, con su familia.

Bianca Mondrágón con sus padres Rubén Mondragón, Blanca Vidal y su hermana Dominique Mondragón.