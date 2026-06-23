Elegancia y distinción: La espectacular velada de graduación de la SERAN School

San Pedro Sula. – En una noche que desbordó fascinación y sofisticación, los 51 Seniors de la Generación 2026 de SERAN School celebraron por todo lo alto la culminación de sus estudios de High School. La inolvidable y elegante gala de graduación tuvo como epicentro los distinguidos salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel y Club Copantl, convirtiéndose de inmediato en una de las veladas más destacadas del fin de semana.
El protocolo de rigor se cumplió con una mezcla de emoción y solemnidad. Los nuevos profesionales hicieron su entrada triunfal al recinto del brazo de sus orgullosos padres, listos para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche: el tradicional baile del vals.
Tras el tradicional discurso de felicitaciones y despedida, que recordó las anécdotas compartidas y los retos superados, llegó el momento de celebrar el porvenir. Acompañados por sus familiares y amistades, los graduados alzaron sus copas para brindar con fina champaña por el éxito asegurado de cada uno de los egresados en esta nueva etapa que emprenden.
Muy alegres y elegantemente vestidos, los jóvenes disfrutaron cada segundo de una atmósfera diseñada exclusivamente para honrar su esfuerzo.
Desde el inicio de la noche, el ambiente reflejó una sobriedad impecable. El recinto lució una decoración exclusiva creación de Marcela Cueva, quien apostó por una atmósfera sutil y majestuosa. Enormes arreglos florales en un purísimo blanco marfil compaginaron a la perfección con imponentes lámparas colgantes, cuya cálida iluminación hacía destellar los finos trajes y los espectaculares vestidos de gala de los jovencitos.
Con una alegría desbordante que se extendió hasta altas horas, los ahora exalumnos de la SERAN School se despidieron de las aulas, consolidando su gala como un recuerdo imborrable en el calendario social de este fin de semana.