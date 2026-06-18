Brillo y distinción en la gala de graduación de la Escuela Santa María del Valle

San Pedro Sula. – En una noche donde la nostalgia y la promesa del futuro se encontraron, la Generación 2026 de la Escuela Bilingüe Santa María del Valle vistió sus mejores galas para celebrar la culminación de sus estudios de High School. Los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se convirtieron en el epicentro de esta elegante recepción, ofreciendo el marco idóneo para una velada imborrable.

Un inolvidable recuerdo de la Generación 2026 de la Escuela Santa María del Valle en su elegante gala de graduación.

Un brindis que sella años de esfuerzo, compañerismo y el inicio de una prometedora etapa universitaria para la Generación 2026.

Disfrutando al máximo de la velada: los seniors de la Santa María del Valle compartieron una noche mágica llenando el salón de sonrisas y buen ambiente.

El protocolo de la noche cobró vida cuando los 52 graduandos hicieron su entrada triunfal. Del brazo de sus orgullosos padres, los jóvenes avanzaron hacia la pista central para protagonizar el momento más emotivo de la velada: el tradicional vals, un instante suspendido en el tiempo que arrancó los aplausos de los selectos invitados.

Con una lluvia de aplausos y copas en alto, la Generación 2026 celebró el fin de una gran etapa y el brillante futuro que les espera.

Los nuevos graduados alzaron sus copas en un brindis que simboliza el inicio de sus carreras universitarias en prestigiosas facultades nacionales e internacionales.

Tras los elocuentes discursos que recordaron los años compartidos en las aulas, el brindis de honor congregó a familiares, la junta directiva y el cuerpo docente. Copas de fina champaña se alzaron al unísono, sellando los mejores augurios para los nuevos profesionales en las sendas que están por recorrer.

Disfrutando al máximo de la velada: los seniors de la Santa María del Valle compartieron una noche mágica llenando el salón de sonrisas y buen ambiente.

Entre felicitaciones y abrazos, los ahora excompañeros atesoraron sus últimos momentos juntos antes de partir a prestigiosas universidades.

La atmósfera del recinto, magistralmente orquestada por la reconocida planner Marcela Cueva, fue un tributo al buen gusto. El diseño floral se decantó por una paleta de tonalidades cálidas que contrastaba con la sofisticación de imponentes chandeliers de cristal, lamparas y la intimidad de las velas, cuyos destellos realzaban intensas pinceladas en oro que envolvían el espacio en un aura de absoluto romance y distinción.

Santiago Portillo, Marco Alfaro, Francisco Fajardo y Rafael Barahona.

Karla Mejía, Sofía Reyes, María José Pérez, María Castellón e Ivanna Castillo.

Más que una fiesta, la gala fue el último gran capítulo de una fraternidad estudiantil. Entre abrazos, risas compartidas y promesas de reencuentro, los egresados atesoraron sus últimos recuerdos como compañeros, antes de partir hacia prestigiosas universidades del país y del extranjero para conquistar sus metas académicas.

Ana Matute, Jorge Arguello y Luciana Melara.

Jorge Arguello con Luis Guifarro.

Sofía Reyes, María José Pérez e Ivanna Castillo.

Natalia Sandoval y Marcela Linares.

Taufik Asfura y Marcela Contreras.

Natalie Romero y Santiago Portillo.

Mía Cruz Kury y Geovanny Michelen.

Karina Sánchez y Jorge Arguello.

Luis Ovando con Marcela Linares.

Karla Mejía, Taufik Asfura y Ana Ferrera.

Carlos Martínez, Ana Matute y Luis Guifarro.

Fabiana Canahuati, Alessandra Caraccioli, Natalie Romero y Luis Obando.

Taufik Asfura con Fabiana Cano.

Jorge Arguello con Karla Mejía.

Desfile de padres e hijos

Virginia Isela Herdocia López con su padre.

Rafael Andrés Barahona Cálix con su madre.

Valeria Sofía Gámez Pascua con su padre.

Taufik Andrés Asfura Andino con su madre.

Valeria Johana Acosta Contreras con su padre.

Valeria Jimena Fernández Urbina con su padre.

Geovanny Michelen Vallecillo con su madre.

Valeria Gabrielle Umanzor Sarmiento con su padre.

Carlos Roberto Martínez Delgado con su madre.

Alessandra Caraccioli Brito con su padre.

Carlos Antonio Tosta Méndez con su madre.

Fabiana María Cano Bulnes con sus padres.

Sofía Reyes Rivera con su padre.

Marcos José Alfaro Romero con su madre.

Valeria Eloísa Bográn Amador con su padre.

José Daniel García Faraj con sus padres.

Natalie Romero Paz con su padre .

María Alejandra Castillo Toro con su padre.

Luis Alberto Obando Borjas con sus padres.

María Fernanda Castellón Ramírez con su madre.

Luis Daniel Guifarro Budde con sus padres.

María José Pérez Bográn con sus padres.

Sebastián Flores Ortiz con su madre.

Marcela Nicollette Linares Molina con sus padres.

Santiago Portillo Maldonado con sus padres.

Laura Sofía Handal Erazo con sus padres.

Mario Renato Larios Guardado con su madre.

Arianna Cecilia Giacoman Badia con sus padres.

Jorge Alberto Arguello López con su madre.

Marcela Contreras Bendaña con su padre.

Daniel Eduardo Hode Mahomar con su madre.

Alejandra Sofía Miranda Ramírez con su padre.

Dewey Iván Aparicio Merren con su madre.

Lauren Giselle Flores Orozco con su padre.

Diego André Bográn Vásquez con su madre.

Ana Paola Ferrera Castro con su madre.

Ángel Roberto Padilla Castillo con sus padres.

Anna Elisa Matute López con su padre.

Ayelen Carolina Amador Ramírez con sus padres.

Daniel André Martínez Leiva con su madre.

Fabiana Sofía Canahuati Bonilla con su padre.

Francisco Andrés Fajardo Ivarez con su madre.

Isabella Zeron Monge con sus padres.

Ivana Sofía Castillo Valladares con su madre.

Jimena Rocío Amador Ramírez con su padre.

Laura Sophía Matthews Erazo con su padre.

Karina Alexandra Sánchez Aguilar con su padre.

Karla Daniela Mejía Montoya con su padre.

Luciana María Melara Baide con su padre.

Lourdes Natalia Gutiérrez Guerrero con su padre.

Natalia Lucia Sandoval Rivera con su padre.