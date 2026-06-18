Brillo y distinción en la gala de graduación de la Escuela Santa María del Valle

San Pedro Sula. – En una noche donde la nostalgia y la promesa del futuro se encontraron, la Generación 2026 de la Escuela Bilingüe Santa María del Valle vistió sus mejores galas para celebrar la culminación de sus estudios de High School. Los salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl se convirtieron en el epicentro de esta elegante recepción, ofreciendo el marco idóneo para una velada imborrable.
El protocolo de la noche cobró vida cuando los 52 graduandos hicieron su entrada triunfal. Del brazo de sus orgullosos padres, los jóvenes avanzaron hacia la pista central para protagonizar el momento más emotivo de la velada: el tradicional vals, un instante suspendido en el tiempo que arrancó los aplausos de los selectos invitados.
Tras los elocuentes discursos que recordaron los años compartidos en las aulas, el brindis de honor congregó a familiares, la junta directiva y el cuerpo docente. Copas de fina champaña se alzaron al unísono, sellando los mejores augurios para los nuevos profesionales en las sendas que están por recorrer.
La atmósfera del recinto, magistralmente orquestada por la reconocida plannerMarcela Cueva, fue un tributo al buen gusto. El diseño floral se decantó por una paleta de tonalidades cálidas que contrastaba con la sofisticación de imponentes chandeliers de cristal, lamparas y la intimidad de las velas, cuyos destellos realzaban intensas pinceladas en oro que envolvían el espacio en un aura de absoluto romance y distinción.
Más que una fiesta, la gala fue el último gran capítulo de una fraternidad estudiantil. Entre abrazos, risas compartidas y promesas de reencuentro, los egresados atesoraron sus últimos recuerdos como compañeros, antes de partir hacia prestigiosas universidades del país y del extranjero para conquistar sus metas académicas.