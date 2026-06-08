“Dos miradas, un pulso vivo”: El arte abstracto de Nora Buchanan y Andrea Gómez Selman cautiva a San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El panorama cultural y social de la capital industrial se vistió de gala con la inauguración de la Exposición de Pintura Abstracta Macro “Dos miradas, un pulso vivo”. La Plaza de las Banderas es el escenario donde se fusionan el talento, la experiencia y la frescura de dos destacadas mujeres artistas hondureñas de distintas generaciones, que convergen bajo un mismo impulso.

Las creadoras de la muestra “Dos miradas, un pulso vivo” comparten junto a los representantes de Banpaís y Grupo Flores, marcas patrocinadoras, cuyo apoyo impulsa la proyección del arte contemporáneo en San Pedro Sula.

La muestra, que abrió sus puertas el pasado 4 de junio, nace de una enriquecedora iniciativa de la reconocida maestra de la plástica Nora Buchanan, quien en un aplaudido gesto de apertura e impulso al talento emergente, invitó a la joven sampedrana Andrea Gómez Selman a compartir este lienzo colectivo. Juntas han construido un espacio de encuentro, continuidad y proyección para las nuevas voces femeninas dentro de la plástica nacional.

Nora Buchanan junto a Andrea Gómez Selman, uniendo la experiencia y la frescura de la plástica hondureña en la Plaza de las Banderas.

La muestra está compuesta por veinte obras de gran formato —diez piezas por cada artista— que proponen una experiencia inmersiva para el espectador. Los asistentes se encontrarán ante un sugerente diálogo cromático: por un lado, una aproximación al color más estructurada, madura y consolidada; por el otro, una propuesta fresca, intuitiva y llena de vibrante espontaneidad.

Andrea Gómez Selman, Miguel Alvarado y Nora Buchanan.

Más allá de contrastar, los lenguajes de ambas pintoras se complementan en el espacio público, demostrando que la abstracción sigue siendo un territorio vivo, idóneo para edificar paisajes emocionales compartidos.

“Dos Miradas, Un Pulso Vivo representa cómo las personas y las conversaciones revelan, poco a poco, las capas invisibles que construyen quiénes somos. Porque, aunque cada mirada es distinta, todos compartimos un mismo pulso”, comparte la joven artista Andrea Gómez Selman.

Con gran elocuencia, la pintora Nora Buchanan comparte sus impresiones y reflexiones con el público asistente durante la inauguración de “Dos miradas, un pulso vivo”.

Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes y con más de 12 años de sólida carrera, Nora Buchanan es una de las voces artísticas contemporáneas más activas de Honduras. Su maestría técnica y profundidad conceptual la han llevado a montar 20 exposiciones individuales en escenarios de prestigio internacional, incluyendo países como Estados Unidos, México, Argentina, España, Colombia, Nicaragua, Japón y China Taiwán.

Una de las diez imponentes piezas abstractas de Nora Buchanan, caracterizadas por su sólida estructura y madurez cromática.

Fiel a su visión del arte como motor de transformación social, Buchanan es también la fundadora de “Galería Ambulante”, la primera galería móvil de Honduras, un proyecto pionero que saca el lienzo de las galerías convencionales para conectar directamente con las comunidades.

Con notable emoción, Andrea Gómez Selman tomó la palabra ante la concurrencia sampedrana para reconocer el invaluable respaldo que su familia le ha brindado en cada paso de su camino en la plástica.

El talento sampedrano está dignamente representado por Andrea Gómez Selman, cuyo interés por el arte comenzó en la infancia. A los 15 años perfeccionó la técnica del óleo bajo la tutela del reconocido artista hondureño Matute, para luego continuar una exploración autodidacta guiada por la curiosidad y la intuición.

La joven sampedrana Andrea Gómez Selman comparte su mirada fresca, intuitiva y vibrante a través de sus creaciones en gran formato.

Inspirada por sus abuelos —quienes sembraron en ella el amor por imaginar y crear—, el trabajo de Andrea utiliza la textura y el color para moldear memorias y emociones, consolidándose rápidamente como una de las promesas más interesantes de la plástica local.

Arte con impacto social

Fieles al compromiso social que caracteriza a ambas artistas, la exhibición no se limitará a la contemplación visual. Como un valioso aporte a la comunidad, Buchanan y Gómez Selman impartirán talleres de pintura gratuitos dirigidos a los estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes, buscando incentivar el desarrollo cultural de la niñez sampedrana desde edades tempranas.

Andrea Gómez Selman comparte la alegría de su gran noche junto a su núcleo familiar: sus padres, Fernando Gómez y María Selman, y sus hermanas, Sara y Ángel Gómez.

La exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita durante una semana, brindando a los habitantes de San Pedro Sula la oportunidad de acercarse a una propuesta artística contemporánea que explora las posibilidades expresivas de la pintura abstracta en gran formato, convirtiéndose así en un espacio imperdible para el encuentro cultural y el disfrute del talento nacional en pleno corazón de la ciudad.

Andrea con sus padres, Fernando Gómez y María Selman.

Ana Palada, Gisele Wolozny, Paola Jarufe, Vicky Kawas y Stephanie Kattán.

Víctor Gabriel Lazo, Marna Schmidt y Kristian Mejía.

Carmen Chahín, marco Rietti, Diter Fertdch, Larisa Ayala y Miguel Alvarado.

Nuria Alcocer, Leticia Banegas y Mildred Reyes con su hija.

Miguel Alvarado y Sophía Chávez.

Karen Aparicio, Lorena Medina, Claudia Aparicio y Francis Medina.

Doris Mejía y Ana Handal.

Julio Escoto, Rosibel Gómez y Flor Alvergue.

Clarisa Elvir y Sully Cuellar.

Nora Buchanan con Marco Rietti.

Juan Batres y Blanca Menéndez.

Juan Funes y Cecilia Mejía.

Margory y Grecia Zapata.

Paola Jaeufe. Nora Buchanan y Victoria Kawas.

Grecia Alcocer y Jenny Paz.

Emilia Chamorro, Andrea Rivera y María Teresa Quesada.

Jacky Madrid y Danaée Collins.

Bryce y Jao Aguilar.

Fernando Gómez, Nora Buchanan y Diter Fertdch.

Omar Coello, Grecia Dubón, María Selman, Jenny Paz, Larissa Carias y Nidia Manzanares.