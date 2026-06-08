“Dos miradas, un pulso vivo”: El arte abstracto de Nora Buchanan y Andrea Gómez Selman cautiva a San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El panorama cultural y social de la capital industrial se vistió de gala con la inauguración de la Exposición de Pintura Abstracta Macro “Dos miradas, un pulso vivo”. La Plaza de las Banderas es el escenario donde se fusionan el talento, la experiencia y la frescura de dos destacadas mujeres artistas hondureñas de distintas generaciones, que convergen bajo un mismo impulso.
La muestra, que abrió sus puertas el pasado 4 de junio, nace de una enriquecedora iniciativa de la reconocida maestra de la plástica Nora Buchanan, quien en un aplaudido gesto de apertura e impulso al talento emergente, invitó a la joven sampedrana Andrea Gómez Selman a compartir este lienzo colectivo. Juntas han construido un espacio de encuentro, continuidad y proyección para las nuevas voces femeninas dentro de la plástica nacional.
La muestra está compuesta por veinte obras de gran formato —diez piezas por cada artista— que proponen una experiencia inmersiva para el espectador. Los asistentes se encontrarán ante un sugerente diálogo cromático: por un lado, una aproximación al color más estructurada, madura y consolidada; por el otro, una propuesta fresca, intuitiva y llena de vibrante espontaneidad.
Más allá de contrastar, los lenguajes de ambas pintoras se complementan en el espacio público, demostrando que la abstracción sigue siendo un territorio vivo, idóneo para edificar paisajes emocionales compartidos.
“Dos Miradas, Un Pulso Vivo representa cómo las personas y las conversaciones revelan, poco a poco, las capas invisibles que construyen quiénes somos. Porque, aunque cada mirada es distinta, todos compartimos un mismo pulso”, comparte la joven artista Andrea Gómez Selman.
Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes y con más de 12 años de sólida carrera, Nora Buchanan es una de las voces artísticas contemporáneas más activas de Honduras. Su maestría técnica y profundidad conceptual la han llevado a montar 20 exposiciones individuales en escenarios de prestigio internacional, incluyendo países como Estados Unidos, México, Argentina, España, Colombia, Nicaragua, Japón y China Taiwán.
Fiel a su visión del arte como motor de transformación social, Buchanan es también la fundadora de “Galería Ambulante”, la primera galería móvil de Honduras, un proyecto pionero que saca el lienzo de las galerías convencionales para conectar directamente con las comunidades.
El talento sampedrano está dignamente representado por Andrea Gómez Selman, cuyo interés por el arte comenzó en la infancia. A los 15 años perfeccionó la técnica del óleo bajo la tutela del reconocido artista hondureño Matute, para luego continuar una exploración autodidacta guiada por la curiosidad y la intuición.
Inspirada por sus abuelos —quienes sembraron en ella el amor por imaginar y crear—, el trabajo de Andrea utiliza la textura y el color para moldear memorias y emociones, consolidándose rápidamente como una de las promesas más interesantes de la plástica local.
Arte con impacto social
Fieles al compromiso social que caracteriza a ambas artistas, la exhibición no se limitará a la contemplación visual. Como un valioso aporte a la comunidad, Buchanan y Gómez Selman impartirán talleres de pintura gratuitos dirigidos a los estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes, buscando incentivar el desarrollo cultural de la niñez sampedrana desde edades tempranas.
La exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita durante una semana, brindando a los habitantes de San Pedro Sula la oportunidad de acercarse a una propuesta artística contemporánea que explora las posibilidades expresivas de la pintura abstracta en gran formato, convirtiéndose así en un espacio imperdible para el encuentro cultural y el disfrute del talento nacional en pleno corazón de la ciudad.