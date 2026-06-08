Elecciones en Perú: Fujimori sigue cinco puntos por delante de Sánchez, con el 50 % del escrutinio en Perú

Lima.- La candidata derechista Keiko Fujimori se perfila como la probable ganadora de las elecciones presidenciales de Perú al obtener el 52,67 % de los votos válidos con el 50 % del escrutinio, frente al 47,32 % que registra su rival en la segunda vuelta, el izquierdista Roberto Sánchez.

Cuando el escrutinio oficial está próximo a llegar a la mitad, la diferencia entre los dos candidatos es de 5,35 puntos porcentuales al obtener Fujimori un total de 5.180.829 votos, mientras que Sánchez recibe 4.654.882 sufragios.

Pese a la ventaja en los datos reportados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las proyecciones de resultados realizadas por las encuestadoras Ipsos y Datum a partir de una muestra representativa de mesas electorales arrojan un empate técnico, con una mínima ventaja para Sánchez.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1 %, señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.

Fujimori afirmó que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, aunque aseguró que «van a ser días largos» hasta que se sepa el resultado final.

«Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional», dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.

«Quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final», señaló la derechista entre aplausos de miembros de su partido, Fuerza Popular.

«Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano», expresó Sánchez desde un balcón en la céntrica plaza San Martín y donde besó a su esposa antes de dar un discurso a sus simpatizantes.

En tal sentido, Sánchez afirmó que este es «el momento de la defensa del voto» e invocó a sus personeros, y a las instituciones democráticas, a «exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo».

Asimismo, el candidato declaró que se necesita que los derechos humanos, la justicia, el desarrollo y el respeto a la dignidad sean «los nuevos parámetros de la recuperación de un gobierno democrático».

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, negó tajantemente «cualquier narrativa de fraude» en la segunda vuelta presidencial y agregó que las incidencias reportadas están «canalizadas adecuadamente».

En una declaración a la prensa, tras el cierre de la votación, Burneo dijo que hoy termina con «éxito» una etapa más del proceso de la segunda vuelta electoral, el cual se ha desarrollado «con toda normalidad y regularidad».

Invocó a los partidos políticos y sus simpatizantes a mantener «la serenidad y actuar con responsabilidad democrática», mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán difundidos «progresivamente» por los canales oficiales.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

Con información de EFE