Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

Tokio.- Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

El Gobierno filipino emitió una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y dijo que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

«Se recomienda encarecidamente a los habitantes de las zonas costeras (…) que evacuen inmediatamente a terrenos más elevados o que se trasladen tierra adentro», apunta en un comunicado la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que espera daños por el sismo.

Según el organismo las olas podrían impactar entre las 7:37 hora local hasta las 9:37 (1:37 GMT), al advertir que las olas podrían «continuar durante horas».

«Los propietarios de embarcaciones en puertos o aguas costeras poco profundas deberán asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa», recomienda Philvolcs.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia «están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas».

Por su parte, el estadounidense Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico alertó de la posibilidad de impacto de olas de entre 1 a 3 metros por encima del nivel del mar contra las costas filipinas.

Las olas también podrían impactar las costas de Malasia e Indonesia, aunque en menor medida con olas de entre 0,3 y 1 metro, apunta el ente estadounidense. El tsunami también podría afectar con olas inferiores a 0,3 metros a lugares tan remotos como Vanuatu, Islas Marshall, Nauru o Guam.

«Las personas ubicadas en zonas costeras amenazadas deben permanecer en alerta», apunta el centro.

El Gobierno japonés, por su parte, emitió también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país.

Las autoridades de la localidad de Kochi, en el sureste de Japón, pidieron además la evacuación de las zonas costeras de la ciudad, según recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

Con información de EFE