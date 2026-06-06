Diunsa corona con éxito los Clinics de la Fundación Real Madrid en San Pedro Sula

El Estadio Francisco Morazán fue el escenario de una jornada que fusionó el talento deportivo con la formación humana; la magia se traslada ahora a Tegucigalpa.

El Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula se transformó en el epicentro del balompié formativo de primer nivel. Diunsa celebró por todo lo alto la clausura de los Clinics de la Fundación Real Madrid, una iniciativa de prestigio internacional que brindó a decenas de niños y jóvenes de la zona norte la oportunidad única de entrenar bajo la mística del club más laureado del mundo.

Los entrenadores españoles de la Fundación Real Madrid recibieron reconocimiento especial de Diunsa, celebrando el éxito absoluto de los Clinics 2026 en el Estadio Francisco Morazán.

El objetivo de los Clinics es desarrollar las habilidades futbolísticas de los niños, niñas y jóvenes durante una semana en la que el fútbol es solo el punto de partida para formar mejores personas a través de los valores del deporte.

La licenciada Diana Faraj de Larach comparte junto a los entrenadores españoles de la Fundación Real Madrid y representantes de las marcas patrocinadoras, celebrando la exitosa clausura de los Clinics en San Pedro Sula.

Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, expresó: “Todos los participantes disfrutaron de una experiencia única e inolvidable, donde se les enseñó la metodología y los valores de la Fundación Real Madrid. Estamos muy emocionados porque la experiencia continuará en Tegucigalpa, donde esperamos replicar con el mismo éxito y entusiasmo”.

La licenciada Diana Faraj de Larach, presidenta de la Fundación Diunsa, junto a los niños participantes, quienes exhiben con alegría los certificados que los acreditan como la nueva generación de valores de los Clinics de la Fundación Real Madrid.

Los Clinics fueron impartidos por entrenadores de la Fundación Real Madrid, procedentes de España, quienes compartieron la metodología y los valores distintivos de la institución. La actividad continúa en el país con su segunda sede en Tegucigalpa, del 8 al 12 de junio en la Escuela Americana de Tegucigalpa.

Bajo la dirección de técnicos de primer nivel procedentes de España, los participantes pulieron sus habilidades futbolísticas e internalizaron el ADN del club más laureado del mundo.

El evento es patrocinado por: Sportia, PORSALUD, La Municipalidad de San Pedro Sula, American School of Tegucigalpa, OutBox, Audiotech, Hotel Real Intercontinental en San Pedro Sula y Tegucigalpa, BMW, Aguazul, Supermercados la Colonia, BAC Credomatic y con el apoyo de Deportes TVC, La Prensa, El Heraldo y Diez y Grupo Comidas.

Rostros de felicidad durante la clausura de las jornadas deportivas en San Pedro Sula.

Además, los fondos recaudados serán a beneficio del programa social de Escuelas Sociodeportivas que desarrolla la Fundación Real Madrid en alianza con la Fundación Diunsa, en Honduras.

Para más información visite el sitio web de los Clinics en Honduras: http://www.frmclinicshonduras.com/ o escriba al cel. 3141-8909.