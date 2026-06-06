Hyatt Place San Pedro Sula y BAC presentan nuevos sabores en La Pizzería

San Pedro Sula. Hyatt Place San Pedro Sula y BAC se han unido para consentir a los amantes de la buena cocina. Desde el 4 de junio hasta el 4 de julio de 2026, los tarjetahabientes de BAC podrán disfrutar de un 10% de descuento en todo el menú de La Pizzería, el renovado espacio gastronómico del hotel.
El beneficio aplica a partir de las 5:00 p.m. al pagar con tarjetas de crédito, débito o billeteras digitales de BAC. Esta alianza estratégica busca ofrecer experiencias exclusivas que combinan beneficios financieros con una propuesta culinaria auténtica, moderna y llena de sabor.
La Pizzería, ubicada dentro de las instalaciones de Hyatt Place San Pedro Sula, estrena un concepto contemporáneo y acogedor, ideal tanto para huéspedes como para el público local, ya que no es necesario estar hospedado para disfrutar de sus instalaciones.
La experiencia ofrece una selección de pizzas Y focaccias con combinaciones clásicas y creativas. Destacan las pizzas The Bomb (queso azul y cebolla caramelizada), Sweet & Spicy (toque picante con miel), Di Pesto (pesto genovés, piñones y prosciutto) y Bolonia (boloñesa y albahaca). También hay opciones tradicionales como Cuatro Quesos, Caprese y jamón con queso.
“En BAC Honduras, con 50 años acompañando cada momento en la vida de nuestros clientes, trabajamos constantemente para ofrecer promociones de valor. En esta ocasión, junto a La Pizzería de Hyatt Place, brindamos una propuesta que combina un menú variado con beneficios exclusivos para nuestros tarjetahabientes, contribuyendo además a la dinamización económica y el desarrollo de las comunidades”, expresó Sarah Zepeda, gerente regional de marca de BAC Honduras.
Ambas instituciones invitan a la comunidad de San Pedro Sula a descubrir este espacio renovado, consolidándose como una opción accesible y de alta calidad para compartir por las tardes y noches.