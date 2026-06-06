Hyatt Place San Pedro Sula y BAC presentan nuevos sabores en La Pizzería

San Pedro Sula. Hyatt Place San Pedro Sula y BAC se han unido para consentir a los amantes de la buena cocina. Desde el 4 de junio hasta el 4 de julio de 2026, los tarjetahabientes de BAC podrán disfrutar de un 10% de descuento en todo el menú de La Pizzería, el renovado espacio gastronómico del hotel.

Una muestra de las exquisitas e innovadoras opciones culinarias de “La Pizzería”, el renovado espacio de Hyatt Place San Pedro Sula que ya ofrece un 10% de descuento para los tarjetahabientes de BAC.

El beneficio aplica a partir de las 5:00 p.m. al pagar con tarjetas de crédito, débito o billeteras digitales de BAC. Esta alianza estratégica busca ofrecer experiencias exclusivas que combinan beneficios financieros con una propuesta culinaria auténtica, moderna y llena de sabor.

La Pizzería, ubicada dentro de las instalaciones de Hyatt Place San Pedro Sula, estrena un concepto contemporáneo y acogedor, ideal tanto para huéspedes como para el público local, ya que no es necesario estar hospedado para disfrutar de sus instalaciones.

Invitados especiales y amantes del buen comer se dieron cita en Hyatt Place para descubrir el concepto contemporáneo de “La Pizzería”, un nuevo hotspot accesible para todo el público sampedrano.

La experiencia ofrece una selección de pizzas Y focaccias con combinaciones clásicas y creativas. Destacan las pizzas The Bomb (queso azul y cebolla caramelizada), Sweet & Spicy (toque picante con miel), Di Pesto (pesto genovés, piñones y prosciutto) y Bolonia (boloñesa y albahaca). También hay opciones tradicionales como Cuatro Quesos, Caprese y jamón con queso.

Gustavo Chávez, representante de BAC Honduras, durante el lanzamiento de la promoción que une los beneficios financieros con la alta cocina del hotel Hyatt Place San Pedro Sula.

“En BAC Honduras, con 50 años acompañando cada momento en la vida de nuestros clientes, trabajamos constantemente para ofrecer promociones de valor. En esta ocasión, junto a La Pizzería de Hyatt Place, brindamos una propuesta que combina un menú variado con beneficios exclusivos para nuestros tarjetahabientes, contribuyendo además a la dinamización económica y el desarrollo de las comunidades”, expresó Sarah Zepeda, gerente regional de marca de BAC Honduras.

Ambas instituciones invitan a la comunidad de San Pedro Sula a descubrir este espacio renovado, consolidándose como una opción accesible y de alta calidad para compartir por las tardes y noches.