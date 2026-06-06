Entre gansos y tonos pastel: Emma Guevara celebra el baby shower de su primogénita, Antonella

San Pedro Sula. El amor, la fe y la esperanza se congregaron el pasado sábado 30 de mayo en los jardines de Angeli Gardens. El motivo no podía ser más sublime: celebrar el milagro de la vida y dar la bienvenida anticipada a la pequeña Antonella Belmonte, la bendición más esperada por la familia Belmonte Guevara.

Una hermosa postal de Emma Guevara, quien irradia esa luz única de las madres que esperan con infinita fe el nacimiento de su primogénita.

Con una sonrisa que refleja la paz y la gratitud de su corazón, Emma Guevara protagonizó una mañana inolvidable en vísperas de su debut como mamá.

Desde tempranas horas de la mañana, la atmósfera del lugar se transformó en un cuento de hadas gracias a la creatividad de la reconocida planeadora de eventos Sonia Pineda. Con una delicada temática de gansos y jardín, y una paleta de colores en tiernas tonalidades pastel, el recinto reflejó a la perfección la pureza y la dulzura de esta nueva etapa.

Emma Guevara y Adriano Belmonte, desbordantes de ilusión en la víspera de abrazar por primera vez a su esperada bendición.

Para los futuros padres, Emma Guevara y Adriano Belmonte, este festejo fue mucho más que una reunión social; fue el testimonio vivo de una promesa cumplida. Tras una larga e intensa espera, Dios les ha concedido la bendición más grande de sus vidas: convertirse en padres.

Emma Guevara, reflejando en su mirada el tierno anhelo de arrullar muy pronto entre sus brazos a la pequeña Antonella.

La emoción y el brillo en los ojos de Emma eran evidentes. Cada detalle del evento susurraba el anhelo con el que ella y Adriano esperan el momento de arrullar por primera vez entre sus brazos a su amada primogénita.

Emma Guevara lució impecable y radiante para su agasajo, complementando a la perfección con la frescura y elegancia de Angeli Gardens.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Antonella es el recordatorio de que la fe todo lo alcanza y que el amor de una familia puede con todo”, se sentía vibrar en el ambiente entre abrazos y felicitaciones.

Emma Guevara con sus padres Filiberto Guevara y Emma Mejía.

Al emotivo festejo maternal se unieron sus familiares más cercanos y su círculo íntimo de amistades. Los invitados compartieron risas, consejos sabios y los mejores deseos para la nueva miembro de la familia. Entre risas, anécdotas y un exquisito banquete, los asistentes arroparon a Emma con un inmenso cariño, demostrando que Antonella llegará a un hogar donde le sobra el amor.

La genialidad de Sonia Pineda se hizo notar en cada rincón de Angeli Gardens, recreando una tierna temática de gansos y jardín para el festejo maternal.

La mañana transcurrió entre la brisa fresca del jardín y la calidez de los corazones presentes, sellando un día inolvidable que marca el inicio de la cuenta regresiva para la llegada de la luz de los Belmonte Guevara. ¡Enhorabuena por esta dulce espera!

Emma Guevara con Paola Ferrera.

Karoll Zavala y Pilar Reyes.

Roxana Núñez y Delsivette Chávez.

Emma Guevara con Sonia Pineda.

Juana Fuentes y Elida Díaz.

Mirna Guevara y Sofía Pineda.

Roseli Castillo y Delsivette Chávez.

Aura Benítez y Maribella López.

Filiberto Guevara y Emma Mejía.

Dunia Enamorado y Roxana Núñez.