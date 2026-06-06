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Aduanas Honduras, AHM y CNI lanzan modalidad ‘Hand Carrier’ para agilizar el comercio en Zonas Libres

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Autoridades de la Administración Aduanera de Honduras, la AHM y el CNI oficializan el lanzamiento del subproceso Hand Carrier en beneficio del sector exportador.

San Pedro Sula. – La Administración Aduanera de Honduras, en alianza con la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), oficializó el lanzamiento del Subproceso Aduanero para el Ingreso y Salida de Mercancías de Zona Libre mediante la modalidad Hand Carrier. Esta nueva herramienta permitirá a las empresas beneficiadas gestionar, de forma ágil y expedita, el flujo de mercancías esenciales a través de las aduanas aéreas habilitadas.

La modalidad Hand Carrier permitirá el traslado ágil y expedito de mercancías de carácter urgente bajo el formato de equipaje acompañado.

Al evento asistieron altas autoridades aduaneras, representantes del sector privado, ejecutivos de empresas afiliadas a la AHM y especialistas de las áreas de importación, exportación, logística y operaciones, junto a los medios de comunicación.

El director ejecutivo de Aduanas Honduras, Marco Abadie, expone los detalles de la integración del mecanismo Hand Carrier con el sistema SARAH para garantizar rapidez y control.

Durante su intervención, el director ejecutivo de Aduanas Honduras, Marco Abadie, destacó el impacto tecnológico de la medida: “La principal fortaleza del mecanismo radica en la integración total con el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras (SARAH), lo que garantiza la agilización de los tiempos acompañada del control”.

Esta vinculación digital optimizará los procesos operativos, fortalecerá la trazabilidad de las mercancías, despapelizará los trámites y asegurará el cumplimiento irrestricto del marco legal vigente.

El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), Daniel Facussé, destaca el impacto del mecanismo Hand Carrier como una herramienta práctica esperada por años por el sector productivo.

Por su parte, el presidente de la AHM, Daniel Facussé, valoró el avance como un logro histórico para la industria: “Lo que durante años estuvo contemplado en la normativa, hoy comienza a convertirse en una herramienta práctica para la operación diaria de nuestras empresas”.

Fundamentado en el artículo 75 de la Ley de Zonas Libres, el mecanismo Hand Carrier marca un hito en la facilitación del comercio al habilitar el traslado urgente de mercancías bajo la modalidad de equipaje acompañado.

Representantes del sector maquilador y equipos de operaciones logísticas asistieron al lanzamiento del mecanismo que agilizará los trámites en las aduanas aéreas.

Esta modalidad se convierte en un activo estratégico para los sectores textil, de confección, arneses automotrices y manufactura avanzada. Al agilizar los procesos, el mecanismo funciona como un escudo eficaz para mitigar el riesgo de paros operativos y garantizar que las industrias hondureñas cumplan a tiempo con sus compromisos internacionales.

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