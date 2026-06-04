Seis décadas de amor y valores: Don Fuad y Doña Jo Faraj celebran sus Bodas de Diamante

San Pedro Sula. En un mundo donde los lazos familiares suelen ser efímeros, existen historias que inspiran y reafirman la fe en los valores eternos. Una de ellas es la de Don Fuad y Doña Jo Faraj, una de las parejas más estimadas y respetadas de la sociedad sampedrana, quienes se encuentran celebrando la admirable y bendecida cifra de 60 años de matrimonio.
Conocidos por su calidez, rectitud y su constante proyección comunitaria, los esposos Faraj han sabido construir un hogar que es sinónimo de unidad y fortaleza. Seis décadas después de haber pronunciado sus votos en el altar, la pareja continúa siendo un ejemplo vivo de complicidad, respeto mutuo y entrega compartida.
El fruto de este amor inquebrantable se refleja en una descendencia que hoy por hoy llena de orgullo a la familia y sigue sus pasos en el camino del bien, consolidada a través de sus cuatro hijos, todos ellos casados y con hogares sólidamente constituidos. Asimismo, su legado se extiende a sus veinte nietos, quienes ven en sus abuelos el más puro ejemplo de vida, y a sus seis bisnietos, que llenan de alegría sus días, sumándose a esta inmensa felicidad un bisnieto más que viene en camino como una nueva bendición para este gran árbol familiar.
El secreto de llegar a este aniversario no es la ausencia de retos, sino la presencia de un amor maduro, fundado en la fe y en los valores familiares que Don Fuad y Doña Jo han sembrado en cada una de sus generaciones.
Desde este portal nos unimos al regocijo de la familia Faraj, extendiendo las más sinceras felicitaciones a Don Fuad y Doña Jo. Que su hogar siga siendo bendecido con salud, paz y muchos años más de feliz unión. ¡Felices Bodas de Diamante!