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El anfitrión no perdona: EE. UU. se estrena en el Mundial con un sólido 4-1 ante Paraguay

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Autor: El Diario HN
1 min.
Arranque con fuerza: EE. UU. golea 4-1 a Paraguay en un debut mundialista. Foto: Cortesía.
La selección norteamericana lidera el Grupo D, cuya primera jornada se completará este sábado con el partido Australia-Turquía

La selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debutó en el torneo con una clara victoria por 4-1 ante Paraguay, este viernes en el fastuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

En una gran primera parte y con un sobresaliente Christian Pulisic liderando a los de las Barras y Estrellas, los locales se fueron al descanso con ventaja de tres goles, anotados por el paraguayo Damián Bobadila en un autogol (7′) y doblete de Folarin Balogun (31′ y 45+5′).

La Albirroja, que regresaba a un Mundial tras 16 años de ausencia, anotó el gol del honor en la segunda parte (73′), pero acabó encajando un cuarto justo antes del pitazo final, marcado por Giovanni Reyna (90+3).

Con esta victoria, Estados Unidos lidera el Grupo D cuya primera jornada se completará este sábado con el partido Australia-Turquía.

En el regreso del Mundial al país del “soccer” (tras una primera edición en 1994), Estados Unidos cuajó una gran impresión, con un equipo bravo en defensa y un explosivo cuarteto atacante, con un enorme Christian Pulisic (sustituido al descanso sin que por el momento se sepa el motivo) y Sergiño Dest en las bandas, Winston McKennie de enganche y Balogun al remate.

Un espectáculo presenciado en las gradas por muchas celebridades como, entre otros, el cineasta George Lucas, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise acompañando a David Beckham (el exfutbolista inglés inauguró unas horas antes su propia estrella en el Paseo de la Fama), la actriz y cantante Hilary Duff, la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar o Paris Hilton, que puso el toque “people”.

También la cantante californiana Katy Perry, que actuó en la previa al partido, acompañada por su actual pareja, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

Con información de AFP

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