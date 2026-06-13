San Pedro Sula enciende la fiesta: Inauguran la Plaza Juniana 2026 en la 105 Brigada

San Pedro Sula. – Con un ambiente desbordante de color, música y fuegos artificiales, se inauguró oficialmente la Plaza Juniana 2026 en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería. El evento marca el inicio de la Feria Juniana, la celebración más esperada del año en la capital industrial.

Cientos de sampedranos y turistas se dieron cita este jueves en la 105 Brigada de Infantería para disfrutar de la apertura de la Plaza Juniana.

El epicentro de la feria ofrecerá hasta el próximo 28 de junio una variada agenda que incluye gastronomía típica, emprendimientos locales, actividades recreativas para todas las edades y presentaciones artísticas. La noche inaugural estuvo a cargo de los ritmos de reconocidos grupos nacionales como Las Catrachas, Kazzabe y La Gran Banda.

“Esta es la San Pedro Sula, tierra de hombres y mujeres emprendedores, mi tierra bella, donde los sueños se alcanzan y las metas se cumplen”, expresó el alcalde Roberto Contreras durante el corte de cinta.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, pronuncia el discurso oficial durante la inauguración de la Plaza Juniana 2026 en la 105 Brigada de Infantería.

El edil sampedrano invitó a la población a disfrutar en familia de una feria preparada “con mucho cariño”, al tiempo que agradeció el esfuerzo diario de los ciudadanos que impulsan el progreso local. Asimismo, Contreras destacó el impacto económico del evento y la creación de espacios seguros para el sano esparcimiento.

Un ambiente seguro, familiar y lleno de color dio la bienvenida a los visitantes en el arranque de la festividad más esperada de la capital industrial.

Para tranquilidad de las familias, visitantes y turistas, las autoridades confirmaron el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad, que incluye personal de apoyo, logística organizada y la presencia permanente de cuerpos de socorro durante toda la temporada.