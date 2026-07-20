Gobierno entrega títulos de propiedad a siete mil familias en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Unas 7,000 familias de 240 barrios y colonias de la ciudad industrial cuentan a partir de este sábado con seguridad jurídica sobre sus tierras, luego de que el Gobierno de la República, a través del Instituto de la Propiedad (IP), realizara una masiva entrega de títulos de propiedad.

El proceso de regularización predial, desarrollado en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería, tiene como objetivo garantizar el derecho a la propiedad y beneficiar, de manera indirecta, a cerca de 35,000 sampedranos.

Durante el evento, el ministro de la Presidencia y presidente ad honórem del consejo directivo del IP, Juan Carlos García, destacó que la legalización no solo lleva tranquilidad a los hogares, sino que abre nuevas ventanas de oportunidad económica.

“Las familias beneficiadas hoy pueden dormir tranquilas, porque tienen una casa con papeles y pueden hacer cualquier tipo de negociación para impulsar un emprendimiento por medio de la red bancaria”, afirmó el funcionario.

Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía calificó la entrega como un acto de justicia social que trasciende lo administrativo: “Es el reconocimiento de un derecho, la certeza de un patrimonio y, sobre todo, la oportunidad de construir un futuro con mayor estabilidad y confianza”.

A la ceremonia también asistieron altos funcionarios como el secretario privado de la Presidencia, Luis Alonso Castro; el secretario ejecutivo del IP, Luis Alberto Torres; y la designada presidencial Diana Baleska Herrera.

En el marco de la actividad, el Instituto de la Propiedad entregó mil 141 títulos de propiedad a igual número de familias, mientras que otros 5 mil 797 títulos, ya emitidos, están disponibles para su retiro en las ventanillas de la Oficina de Regularización Predial.

Información de servicio:

Las familias que tienen su título pendiente de retiro pueden acudir a las ventanillas de la Oficina de Regularización Predial, ubicada en el Edificio Plaza (contiguo a las antiguas instalaciones del Ferrocarril Nacional) en San Pedro Sula.