Supermercados Colonial se suma a jornada de voluntariado en el Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”

San Pedro Sula. – Como parte de su compromiso con el bienestar de la comunidad, Supermercados Colonial realizó una jornada de voluntariado en el Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro“, un proyecto impulsado por la Municipalidad de San Pedro Sula, bajo el liderazgo del alcalde Roberto Contreras, que brinda alimentación a niños en condición de vulnerabilidad.

En esta ocasión, Supermercados Colonial, en conjunto con sus marcas aliadas Nestlé, Cargill, Casa y Campo, Garesa (Miguel’s), Diana (Herdez), Surtidora Internacional (Dos Pinos) y Panadería Los Andes, unieron esfuerzos para preparar y servir un almuerzo nutritivo y balanceado a los niños beneficiarios del programa.

El menú estuvo conformado por pollo en salsa blanca, arroz con vegetales, vegetales hervidos, pan, té frío Colonial Fresh y, como merienda, una ensalada de frutas elaborada con productos Colonial Fresh.

La jornada contó además con el acompañamiento de representantes de Nestlé, chefs del programa YOCUTA y voluntarios del supermercado quienes participaron activamente en la preparación y entrega de los alimentos.

Supermercados Colonial y empresas aliadas sumaron esfuerzos en el Comedor Infantil Municipal para llevar alimentación y alegría a la niñez en condiciones de vulnerabilidad.

Con este tipo de acciones, Supermercados Colonial reafirma su compromiso de seguir apoyando proyectos que promuevan el bienestar, la alimentación y el desarrollo de las comunidades hondureñas.