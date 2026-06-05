FUNDAHRSE reelige por unanimidad a Mario R. Faraj como presidente para el período 2026-2028

San Pedro Sula. – La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró su Asamblea General Ordinaria 2026, donde se oficializó la reelección unánime de Mario Roberto Faraj, como presidente de la Junta Directiva para el bienio 2026-2028.

Este voto de confianza respalda la trayectoria de Faraj, quien suma más de 15 años vinculado a la institución a través de la empresa miembro DIUNSA, y que ahora asume su tercer período consecutivo. Su gestión se ha caracterizado por impulsar una visión de valor compartido que combina competitividad, innovación y un sólido compromiso con el país.

Durante el período 2024-2026, la fundación consolidó importantes avances institucionales. Destacan el fortalecimiento de la participación de sus empresas afiliadas, la ampliación de alianzas estratégicas y la ejecución de programas de alto impacto enfocados en gobernanza corporativa, educación, innovación y sostenibilidad.

Estos logros han sido posibles gracias al trabajo conjunto de la Junta Directiva, el equipo técnico de FUNDAHRSE y las empresas miembro, consolidando una plataforma empresarial comprometida con la generación de valor económico, social y ambiental para el país.

Asamblea 2026: Socios fundadores y representantes de las empresas miembro de FUNDAHRSE durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria este 4 de junio.

Con la integración de su nueva Junta Directiva, FUNDAHRSE ratifica su compromiso de seguir impulsando el liderazgo empresarial responsable, promoviendo buenas prácticas corporativas y alineando al sector privado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De cara al nuevo período, la organización continuará abriendo espacios de diálogo, formación y colaboración para que las empresas hondureñas fortalezcan su competitividad y generen un impacto positivo en sus grupos de interés.

La Junta Directiva para el período 2026-2028 estará presidida por Mario Roberto Faraj, acompañado por Figmy Farid Kattum en la vicepresidencia, Ana Clemencia Bueso Hernández en la secretaría y Daisy Pastor en la tesorería. Asimismo, integran el órgano directivo Alberto Díaz Lobo, Karla Ávila, Carlos Handal, Claudia Sandoval, Salomón Ordóñez, Edward Bardales y Miguel Medina como vocales.

La estructura de gobernanza también incorpora a Ricardo Jaar y Pamela Molina como consejeros; Roberto Facussé, Rony Eduardo Carrillo Joch y Raúl Hernández como suplentes; y a Karla Simón, Lynda Marín, María del Carmen Nasser y Mey Lan Hung como asesores, quienes aportarán su experiencia y visión estratégica al fortalecimiento institucional de la organización.