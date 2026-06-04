Entre fe y alegría: La Generación 2026 de Serán School celebra su Misa de Acción de Gracias

San Pedro Sula. – Con el corazón lleno de gratitud y la emoción a flor de piel, los 54 jóvenes que conforman la Generación 2026 de Serán School marcaron un hito muy importante en su camino escolar al celebrar su tradicional misa de Acción de Gracias. El emotivo oficio religioso reunió a los futuros universitarios junto a sus padres y familiares en una atmósfera de profunda fe y comunión.

Seniors 2026: Los 54 jóvenes que conforman la Generación 2026 de la Serán School posaron radiantes y llenos de entusiasmo durante su emotiva misa de Acción de Gracias en la Iglesia Espíritu Santo.

La eucaristía tuvo lugar en la Iglesia Espíritu Santo y fue oficiada por el padre Alex Ramos, quien guio a los presentes en una oración de agradecimiento a Dios por la culminación con éxito de los estudios de secundaria de este selecto grupo de seniors. Durante la homilía, el sacerdote instó a los jóvenes a mantener la rectitud y la fe en la nueva etapa que están por emprender.

En un emotivo momento de la eucaristía, los futuros universitarios entregaron una rosa blanca como ofrenda a la Virgen, sellando con fe el fin de su ciclo escolar.

Los distinguidos jovencitos de la Clase 2026 lucieron radiantes, contagiando a todos los presentes con su alegría y positivismo por alcanzar la tan anhelada meta de su graduación. Sus padres, orgullosos y conmovidos, se unieron en oración para pedir por el bienestar, la sabiduría y el éxito de sus hijos en sus futuras carreras universitarias.

Parte de las graduandos de la generación 2026.

Como muestra de su devoción y agradecimiento, al finalizar la homilía, los chicos y chicas entregaron una rosa blanca como ofrenda a la Virgen, un tierno gesto que selló el fin de su etapa en el high school.

Los caballeros de la Serán School compartieron momentos inolvidables previo al inicio del oficio religioso que marca el inicio de sus eventos de graduación.

Ahora, con las emociones a tope y el deber cumplido, la Generación 2026 de Serán School se declara lista para los días más esperados: su próxima ceremonia de graduación y su elegante fiesta prom, eventos que prometen ser el broche de oro para un año inolvidable.