El World Wine Tour transporta a los amantes del vino a un viaje sensorial inolvidable

San Pedro Sula. — El Hotel Real Intercontinental se convirtió en el epicentro de la sofisticación el pasado viernes 22 de mayo, al recibir a los apasionados de la enología en una nueva edición del World Wine Tour. Bajo la promesa de descubrir “los sabores del mundo en una sola copa”, el evento ofreció una experiencia exclusiva que superó las expectativas de los asistentes.
La velada fue concebida como un viaje sensorial único. A través de una cuidadosa selección de marcas de prestigio, los invitados recorrieron las regiones vinícolas más emblemáticas del planeta, descubriendo la historia y el carácter de cada botella en un ambiente de absoluta distinción.
Los salones Real se transformaron por completo para dar vida a un oasis elegante y vibrante. La atmósfera estuvo perfectamente complementada por la música en vivo de Daniel Ochoa, cuya voz y repertorio de temas icónicos mantuvieron cautivada a la selecta concurrencia hasta altas horas de la noche.
Para los paladares más exigentes, la noche fue un deleite continuo: las copas de prestigiosas bodegas internacionales se maridaron a la perfección con una fina variedad de jamones y quesos gourmet. Sin duda, una cita memorable que fusionó con maestría la alta cultura vitivinícola, la buena música y la convivencia social.