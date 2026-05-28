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El World Wine Tour transporta a los amantes del vino a un viaje sensorial inolvidable

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Los amantes del buen vino se dieron cita en los salones Real del Hotel Real Intercontinental para disfrutar de una noche de exclusividad, cultura vitivinícola y gran convivencia social durante el esperado World Wine Tour. / Foto: ElDiario.HN

San Pedro Sula. — El Hotel Real Intercontinental se convirtió en el epicentro de la sofisticación el pasado viernes 22 de mayo, al recibir a los apasionados de la enología en una nueva edición del World Wine Tour. Bajo la promesa de descubrir “los sabores del mundo en una sola copa”, el evento ofreció una experiencia exclusiva que superó las expectativas de los asistentes.

Copas de prestigiosas bodegas de renombre mundial se fusionaron con una fina selección de jamones artesanales y quesos gourmet, deleitando a los paladares más exigentes de la velada.
Los asistentes compartiendo un brindis durante la exitosa noche que reunió los mejores sabores del mundo en una sola copa en San Pedro Sula.

La velada fue concebida como un viaje sensorial único. A través de una cuidadosa selección de marcas de prestigio, los invitados recorrieron las regiones vinícolas más emblemáticas del planeta, descubriendo la historia y el carácter de cada botella en un ambiente de absoluta distinción.

La velada se convirtió en un escaparate de la cultura vitivinícola global, reuniendo exclusivas cosechas de las casas más prestigiosas del mundo.
Durante la noche, se exhibió una selecta variedad de vinos provenientes de reconocidas casas vinícolas de renombre internacional.

Los salones Real se transformaron por completo para dar vida a un oasis elegante y vibrante. La atmósfera estuvo perfectamente complementada por la música en vivo de Daniel Ochoa, cuya voz y repertorio de temas icónicos mantuvieron cautivada a la selecta concurrencia hasta altas horas de la noche.

Ryan Bartolomeo y Michelle Joya.
Paola Aguilar y Keiry Cálix.

Para los paladares más exigentes, la noche fue un deleite continuo: las copas de prestigiosas bodegas internacionales se maridaron a la perfección con una fina variedad de jamones y quesos gourmet. Sin duda, una cita memorable que fusionó con maestría la alta cultura vitivinícola, la buena música y la convivencia social.

Abigail López y Nicole Castillo.
Miriam Pérez y José Castillo.
Melanie Pérez y Paty Sánchez.
Natalia Morgan y Miguel Reyes.
Eloísa y Emilio Murillo.
Emerson López, Nadia Bhaday y Samy Misleh.
Lilian Pineda e Iveth Leiva.
Los chefs Manuel Arenas y Mélida Escobar.
Ángela Riera y Jairo Canales.
Tania Castro y Jessica Martínez.
Damaris Fernández y Melanie Pérez.
Eddy Sarmiento con Yadira Cuvero.
Valeria Martínez e Ivone Ríos.

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