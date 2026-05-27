Cruz María de Suazo celebra sus cumpleaños con una recepción fascinante

San Pedro Sula. – Una recepción fascinantemente elegante armonizó a la perfección con la personalidad de la especial dama Cruz María Fernández de Suazo, quien llegó feliz y sonriente para compartir con su familia y sus más íntimas amistades en la celebración de su 55 aniversario natal.

Radiante y feliz, la especial dama Cruz María Fernández de Suazo alza su copa para brindar por un año más de vida.

Para festejar el esperado acontecimiento, su esposo Carlos Suazo y sus hijos, Carlos y Ariana Sofía Suazo Fernández, citaron a los selectos invitados en el salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. El recinto lució una sofisticada decoración creada por Marcela Cueva, mientras que un refinado pastel de Signature Cakes destacó en un espacio especial, convirtiéndose en el escenario perfecto para las fotografías del recuerdo.

La agasajada junto a su esposo Carlos Suazo, quien cuidó cada detalle del esperado acontecimiento.

La cumpleañera cautivó a los presentes con su elegancia y su radiante sonrisa. Entre emociones y felicitaciones, la agasajada compartió amenas charlas con su adorada familia y los invitados, quienes le desearon lo mejor en su nuevo año de vida.

Cruz María de Suazo comparte la alegría de su aniversario natal junto al bella hija Ariana Suazo.

El buen gusto de Cruz María también se reflejó en el repertorio musical en vivo que animó la recepción de principio a fin; la velada inició con las melodías de Jonathan Reyes y, más entrada la noche, la orquesta de Jorge Torres puso a todos a disfrutar.

Con su inconfundible sonrisa, la agasajada comparte junto al pastel de aniversario en el espacio especial diseñado por Marcela Cueva en el salón Emperador.

La noche fue propicia para enmarcar los mejores recuerdos en complicidad con la cumpleañera, dejando constancia de los grandes momentos vividos en honor a una de las damas más queridas de la sociedad sampedrana.

Cruz María Fernández de Suazo rodeada de sus queridas amistades: Patricia Camacho, Ángel Thumann, Marta Torres y Ana Guerrero.

Leo Castellón, Ryan Bernhard y David Ignacio Williams.

Emerson Bonilla, Rodrigo Amaya, Mario Cruz, Geovany Echeverria y Jorge García.

Jesús Amador, Tania Hernández, Marco Mejía, Nancy Castillo y Víctor Castillo.

Evy Williams, Faride Jarufe y Marta Torres.

Lizeth Miranda, Fidel Illescas y Mariela Fernández.

Jonathan Maldonado, Paola Paz y Ariana Suazo.

Alfredo e Ingrid Maldonado.

Oscar y Gloria Galeano.

Mili y Gloria Altamirano.

Maritza Castillo y Sarel Salinas.

Nicole Typaldos y Ryan Bernhard.

María Elena Ulloa y Reynaldo Pineda.

Leo y Karina Castellón.

Indira y Virgilio Bueso.

Francisco García y Ana Lidia Leiva.

Evy y David Ignacio Williams.

Delmy Arita y Ariel Santos.

Ángel Thumann, Ana Guerrero, Green Egan y Patricia Camacho.

Mariana Mejía y Ariana Suazo.

Nancy Castillo y Marco Mejía.

Héctor y Débora de Reyes.