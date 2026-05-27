Cruz María de Suazo celebra sus cumpleaños con una recepción fascinante

San Pedro Sula. – Una recepción fascinantemente elegante armonizó a la perfección con la personalidad de la especial dama Cruz María Fernández de Suazo, quien llegó feliz y sonriente para compartir con su familia y sus más íntimas amistades en la celebración de su 55 aniversario natal.
Para festejar el esperado acontecimiento, su esposo Carlos Suazo y sus hijos, Carlos y Ariana Sofía Suazo Fernández, citaron a los selectos invitados en el salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. El recinto lució una sofisticada decoración creada por Marcela Cueva, mientras que un refinado pastel de Signature Cakes destacó en un espacio especial, convirtiéndose en el escenario perfecto para las fotografías del recuerdo.
La cumpleañera cautivó a los presentes con su elegancia y su radiante sonrisa. Entre emociones y felicitaciones, la agasajada compartió amenas charlas con su adorada familia y los invitados, quienes le desearon lo mejor en su nuevo año de vida.
El buen gusto de Cruz María también se reflejó en el repertorio musical en vivo que animó la recepción de principio a fin; la velada inició con las melodías de Jonathan Reyes y, más entrada la noche, la orquesta de Jorge Torres puso a todos a disfrutar.
La noche fue propicia para enmarcar los mejores recuerdos en complicidad con la cumpleañera, dejando constancia de los grandes momentos vividos en honor a una de las damas más queridas de la sociedad sampedrana.