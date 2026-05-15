La CCIC celebra 95 años de constitución y más de un siglo impulsando la economía nacional

Se inauguró una galería histórica que estará permanentemente en sus instalaciones y se presentó un video documental.

San Pedro Sula. – En el marco de la conmemoración de sus 95 años de constitución legal, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) desarrolló un cóctel especial en el que presentó un video documental conmemorativo e inauguró su Galería Histórica, un espacio creado para preservar, honrar y compartir la memoria institucional de la Cámara.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain, encabeza la inauguración de la Galería Histórica en el marco del 95.º aniversario de la institución.

Momento solemne en que las autoridades de la CCIC dan por inaugurado el espacio que preservará la memoria empresarial del Valle de Sula.

Aunque la CCIC fue constituida legalmente en mayo de 1931, su historia se remonta a 1916, reflejando más de un siglo de compromiso con el desarrollo empresarial de la zona norte y de Honduras.

Documentos inéditos y fotografías de antaño forman parte de la galería que narra la evolución del comercio y la industria en la zona norte.

Durante el evento, el presidente de la CCIC, Karim Qubain, destacó que esta galería representa un reconocimiento al legado de quienes han construido la institución y una oportunidad para proyectar su visión hacia el futuro.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, durante su mensaje a los empresarios y asistentes.

“La historia de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés es también la historia del comercio, de la industria, del emprendimiento, de la generación de empleo y del esfuerzo de miles de empresarios que, durante décadas, han creído en Honduras incluso en los momentos más difíciles. Honrar nuestra historia también es reafirmar nuestro compromiso con el futuro de la Cámara, del sector empresarial y del país. Cuando una institución conoce su historia, fortalece su identidad e inspira a las nuevas generaciones”, expresó Qubain durante su mensaje.

El documental proyectado durante la velada sintetiza el legado de la CCIC y su papel protagónico en la historia económica de Honduras.

Como parte del programa, los asistentes conocieron el mini documental conmemorativo que recopila momentos importantes de la historia de la CCIC, su evolución institucional y su aporte al desarrollo económico y social del país.

Invitados especiales durante la exhibición del documental conmemorativo, el cual rinde tributo a más de un siglo de trayectoria institucional de la Cámara.

La Galería Histórica reúne documentos, fotografías, reconocimientos y piezas de valor institucional que permiten recordar los orígenes de la Cámara, reconocer a quienes han sido parte de este camino y compartir con las nuevas generaciones el legado de una institución que ha acompañado el crecimiento empresarial por más de un siglo.

Miembros de la Junta Directiva y expresidentes de la CCIC posan junto a los homenajeados e invitados especiales en una noche que celebró 95 años de solidez gremial.

Durante la actividad también se entregaron reconocimientos al señor Guillermo Mahchi y al señor Azael Talavera, aliados en la estructuración de la galería y en la producción del documental.

El evento contó con la presencia de expresidentes, miembros de Junta Directiva, asesores, empresarios afiliados, aliados estratégicos, representantes del cuerpo diplomático, invitados especiales y medios de comunicación.

La CCIC reafirma su compromiso de preservar su memoria institucional y continuar trabajando como una organización referente en la promoción de la empresa privada, la competitividad y el desarrollo de Honduras.

Dato

La galería estará abierta a los socios y al público interesado en conocer la historia de la organización empresarial mientras que el documental que fue presentado oficialmente a los socios pronto se hará público en los canales de comunicación de la CCIC.