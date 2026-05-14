Joyas que trascienden: El exclusivo cóctel de Shoe Gallery en San Pedro Sula

San Pedro Sula.– En una atmósfera donde la elegancia y la complicidad femenina fueron las grandes protagonistas, Shoe Gallery fue el escenario de un exclusivo cóctel diseñado para honrar los vínculos generacionales y el arte de obsequiar piezas que trascienden generaciones.
La tarde del pasado viernes marcó el debut de la nueva colección de Deepa Gurnani, una selección de joyas imponentes e inspiradas en piezas que se heredan y permanecen en el tiempo, convirtiéndose en el detalle perfecto para celebrar momentos especiales entre madres e hijas.
La experiencia fue diseñada cuidadosamente desde el primer instante. Las invitadas eran recibidas con un exclusivo cóctel de autor preparado por Vibe Coctelera, para luego continuar hacia la estación de maquillaje a cargo de Jennifer Aguiluz. Posteriormente, disfrutaban de un elegante espacio decorado especialmente para fotografías profesionales realizadas por John Núñez.
El maridaje de la tarde fue una sofisticada selección de quesos de Vía Nova, que acompañó las conversaciones y los brindis en un entorno que respiraba sofisticación.
En medio de esta atmósfera sofisticada, las asistentes descubrieron la nueva colección mientras compartían una tarde de regalos, conversaciones y momentos memorables entre amigas, madres e hijas.
Como ya es característico de las experiencias creadas por Shoe Gallery, el evento se convirtió nuevamente en un referente de moda y lifestyle en la ciudad, reuniendo a distinguidas clientas reconocidas por su gusto refinado y su conexión con el lujo, la moda y las experiencias cuidadosamente curadas.