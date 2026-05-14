Joyas que trascienden: El exclusivo cóctel de Shoe Gallery en San Pedro Sula

San Pedro Sula.– En una atmósfera donde la elegancia y la complicidad femenina fueron las grandes protagonistas, Shoe Gallery fue el escenario de un exclusivo cóctel diseñado para honrar los vínculos generacionales y el arte de obsequiar piezas que trascienden generaciones.

La elegante anfitriona Janira Tábora celebra el lanzamiento de la colección de Deepa Gurnani en Shoe Gallery.

Marjorie Romero.

Gisele Cerrato.

La tarde del pasado viernes marcó el debut de la nueva colección de Deepa Gurnani, una selección de joyas imponentes e inspiradas en piezas que se heredan y permanecen en el tiempo, convirtiéndose en el detalle perfecto para celebrar momentos especiales entre madres e hijas.

Detalle de las imponentes joyas de Deepa Gurnani, piezas diseñadas para perdurar en el tiempo y convertirse en tesoros familiares.

Las asistentes compartieron un ameno cóctel durante la presentación de la colección de Deepa Gurnani, consolidando el evento como un referente de lifestyle en la ciudad.

La experiencia fue diseñada cuidadosamente desde el primer instante. Las invitadas eran recibidas con un exclusivo cóctel de autor preparado por Vibe Coctelera, para luego continuar hacia la estación de maquillaje a cargo de Jennifer Aguiluz. Posteriormente, disfrutaban de un elegante espacio decorado especialmente para fotografías profesionales realizadas por John Núñez.

La maquilladora Jennifer Aguiluz realzó la belleza de las presentes en una estación dedicada al cuidado personal y la estética.

Las invitadas fueron recibidas con las exclusivas creaciones de Vibe Coctelera, el preludio perfecto para una tarde de experiencias sensoriales.

La exquisita tabla de quesos de Vía Nova fue el complemento ideal para una tarde de amenas conversaciones entre amigas.

El maridaje de la tarde fue una sofisticada selección de quesos de Vía Nova, que acompañó las conversaciones y los brindis en un entorno que respiraba sofisticación.

Elvia Ordóñez y Amy Ordoñez.

Digna Carballo.

Fanny Tábora.

En medio de esta atmósfera sofisticada, las asistentes descubrieron la nueva colección mientras compartían una tarde de regalos, conversaciones y momentos memorables entre amigas, madres e hijas.

Un rincón de ternura y complicidad entre Janira Tábora y su hijo.

Como ya es característico de las experiencias creadas por Shoe Gallery, el evento se convirtió nuevamente en un referente de moda y lifestyle en la ciudad, reuniendo a distinguidas clientas reconocidas por su gusto refinado y su conexión con el lujo, la moda y las experiencias cuidadosamente curadas.

Patricia Carrillo y María Fernanda Carrillo.

Andrea Celeste.

Jennifer Aguiluz.