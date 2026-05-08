Diunsa y Xiaomi presentan la nueva Serie Xiaomi 17 en Honduras

San Pedro Sula.— Diunsa, en alianza estratégica con Xiaomi Corporation, presentó oficialmente en Honduras la nueva Serie Xiaomi 17. Esta línea de smartphones premium redefine el estándar de la industria mediante innovaciones en fotografía móvil, rendimiento y conectividad.

Durante el lanzamiento, Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, destacó el compromiso de la empresa: “En Diunsa continuamos fortaleciendo nuestra propuesta como líderes en tecnología, acercando a nuestros clientes las últimas innovaciones del mercado y las marcas más reconocidas a nivel mundial”.

El nuevo Xiaomi 17 Ultra destaca por su sistema de cámaras Leica con sensor de una pulgada.

La nueva serie, co-desarrollada con Leica Camera AG, eleva la experiencia visual a un nivel cinematográfico. El modelo insignia, Xiaomi 17 Ultra, destaca por su sistema de cámaras Leica de última generación, que integra un sensor principal de una pulgada y un potente telefoto de 200MP. Por su parte, el Xiaomi 17 se posiciona como el aliado ideal para el alto desempeño diario, con una cámara frontal de 50MP y un sistema fotográfico versátil.

Wilmer Montalván, especialista de marca de Xiaomi, presentó los detalles del nuevo diseño premium de la Serie Xiaomi 17, la cual ya se encuentra disponible en todas las tiendas Diunsa.

Entre sus principales características, el Xiaomi 17 Ultra integra un sistema de cámaras Leica de última generación, incluyendo un sensor principal de una pulgada, telefoto de 200MP y grabación de video en alta resolución. Por su parte, el Xiaomi 17 ofrece un sistema de cámaras versátil, cámara frontal de 50MP y herramientas diseñadas para usuarios que buscan alto desempeño en su día a día.

Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, comparte con ejecutivos de la empresa y representantes de la marca durante el lanzamiento oficial de la nueva Serie Xiaomi 17 en Honduras.

Ambos dispositivos incorporan el nuevo procesador Snapdragon® 8 Elite, pantallas AMOLED de alta definición, baterías de larga duración y tecnología de carga rápida, ofreciendo una experiencia premium en productividad, entretenimiento y fotografía móvil.

Además, Diunsa aprovechó el evento para exhibir nuevos dispositivos del ecosistema AIoT de Xiaomi, reafirmando su visión de un estilo de vida inteligente y totalmente conectado.