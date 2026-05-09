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Maquila, trabajadores y Gobierno sostienen reunión tripartita para fortalecer el diálogo social

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Autor: El Diario HN
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El ministro de Trabajo, Abg. Fernando Puerto Castro; el presidente de la AHM, Ing. Daniel Facussé, y representantes del sector trabajador durante la mesa de diálogo tripartito para fortalecer la estabilidad laboral en Honduras. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – Con el propósito de fortalecer el diálogo social y la cooperación nacional, la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) participó este día en una reunión tripartita junto a representantes del sector obrero y el Gobierno de la República, encabezado por el ministro de Trabajo, Abg. Fernando Puerto Castro.

El encuentro contó con la presencia del Ing. Daniel Facussé, presidente de la AHM, quien junto a su equipo ejecutivo reafirmó el compromiso de la industria con espacios de diálogo responsables y constructivos. Durante la jornada, se priorizaron temas clave como el desarrollo económico, la protección de los derechos laborales y la seguridad ocupacional.

Asimismo, se abordaron estrategias para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores del sector. La AHM reiteró su disposición de trabajar de forma articulada para promover el empleo formal y el desarrollo sostenible de Honduras.

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