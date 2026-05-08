UTH lanza oficialmente su Media Maratón 2026 en conmemoración de su 40 aniversario

San Pedro Sula.– En el marco de su cuadragésimo aniversario, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) anunció este 8 de mayo el lanzamiento oficial de la Media Maratón UTH 2026. Tras una década de espera, este evento deportivo regresa para consolidarse como un pilar del compromiso institucional con la salud, el deporte y la responsabilidad social.

Presentación de la camiseta conmemorativa que portarán los corredores en la Media Maratón UTH 2026.

Inspirada en la visión de su fundador, Roger Valladares, la actividad busca fortalecer los valores de disciplina y unidad, no solo en la comunidad universitaria, sino en toda la sociedad hondureña.

Durante el lanzamiento oficial, las autoridades y representantes destacaron la importancia de continuar impulsando iniciativas que trasciendan las aulas y contribuyan al desarrollo del país.

El Rector Nacional de UTH, Javier Mejía, destaca la importancia de fomentar el deporte y la disciplina como pilares fundamentales en la formación de los estudiantes hondureños.

Durante el lanzamiento, el Rector Nacional de UTH, Javier Mejía, subrayó que la formación académica debe trascender las aulas: “En UTH creemos que la educación debe acompañarse de acciones que transformen vidas. Esta maratón representa el espíritu de esfuerzo y superación que promovemos en nuestros estudiantes”.

Por su parte, Daniel Rivera resaltó el brazo solidario de la competencia, que este año apoyará al Benemérito Cuerpo de Bomberos: “Agradecemos a UTH por convertir este evento en una plataforma de solidaridad que beneficia directamente a la población”, afirmó.

El regreso de la competición marca un hito para la institución. Wilmer Martínez señaló que el evento vuelve “más fortalecido y con una visión renovada”, mientras que Jairo Castillo enfatizó el alcance nacional de la convocatoria, esperando una masiva participación de familias y atletas de todo el país.

Jairo Castillo, enfatizó el alcance nacional que tendrá la competencia.

La competencia está diseñada para corredores de todos los niveles y contará con la participación activa de los campus de Villanueva, El Progreso, Cofradía, Choloma y Puerto Cortés.

Tras una década de espera, la UTH anuncia oficialmente el retorno de su emblemática competencia atlética, reforzando su vínculo con la salud y la unidad nacional.

La competencia contará con las categorías de 5K, 10K y 21K, abriendo su proceso de inscripción a partir del sábado 23 de mayo con un costo de L 450.00 por participante. Los interesados podrán realizar su pago de forma segura a través de la plataforma digital autorizada por UTH mediante tarjetas de crédito o débito; además, fiel a su filosofía de servicio y compromiso social, la universidad destinará una parte de los fondos recaudados al Benemérito Cuerpo de Bomberos, reafirmando así el legado de excelencia y solidaridad que ha distinguido a la institución durante sus cuatro décadas de historia en Honduras.