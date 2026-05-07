Estrellas del fútbol y Hollywood: Messi y Timothée Chalamet encabezan anuncio de Adidas para el Mundial

Leo Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham y varias estrellas más del fútbol compartieron pantalla con el actor Timothée Chalamet en el anuncio de una marca deportiva para promocionar el Mundial 2026.

El anuncio ‘Backyard Legends’, de Adidas, que dura cinco minutos, narra cómo Chalamet se sumerge en la búsqueda de un equipo formado por Bellingham, Yamal y Trinity Rodman para derrotar a un legendario trío desconocido del fútbol callejero.

El corto finaliza con Bad Bunny y el ocho veces ganador del Balón de Oro, Leo Messi, supervisando el equipo que reclutó Chalamet para derrotar al trío desconocido.

“Juego como lo hago por de dónde vengo y por la gente con la que crecí. No importa si es un estadio gigante o el parque de Rocafonda (Mataró, Barcelona), simplemente juego con alegría y personalidad. No veo la hora de hacerlo en el Mundial de este verano», declaró Lamine Yamal en relación al ‘spot’, en un comunicado difundido por la marca deportiva.

Tambien participaron leyendas como Zinedine Zidane, David Beckham o Alessandro del Piero, todos en imágenes creadas por ordenador para simular sus aspectos más juveniles.

“Solía soñar con jugar con estos chicos, ya sabes, jugaba en Pier 40 (Nueva York) cuando era niño, pensando en los tiros libres de Beckham, los goles de Del Piero y las voleas de Zidane, haciendo mis propias versiones. Me encanta este juego, así que es increíble poder hacer esto con Adidas, junto a los mejores de todos los tiempos», señaló Chalamet.

Los cameos del ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé; junto a Raphinha, Pedri, Florian Wirtz y Santiago Giménez refuerzan la narrativa, aportando cada uno elementos a la leyenda del trío imbatible.

El cortometraje, ambientado con una banda sonora nostálgica, cuenta con una estética urbana y de grada de los años 90, tecnología analógica y peinados de la época.

Adidas tendrá un papel protagonista en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que será la encargada de proveer el balón oficial de la competición, así como vestir y suministrar equipaciones para 14 federaciones nacionales participantes.

con información de EFE