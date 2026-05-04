Shakira reúne a más de 2 millones de personas en Copacabana, Río de Janeiro

De acuerdo con estimaciones oficiales de la Alcaldía de Río de Janeiro, el recital proyecta ingresos de 777 millones de reales (aproximadamente 155 millones de dólares) por concepto de turismo y consumo.

La cantante colombiana Shakira ofreció la noche de este sábado un concierto gratuito en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, donde se registró una asistencia superior a las 2.000.000 de personas.

El espectáculo forma parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, basada en su producción discográfica homónima publicada en 2024. La presentación incluyó temas de su repertorio como “Hips Don’t Lie” e “Inevitable”, además de la participación especial de las artistas brasileñas Maria Bethânia y Anitta.

El evento inició con una hora de retraso respecto a la programación original. La jornada contó con presentaciones de DJs durante la tarde y una actividad musical de cierre para organizar la salida del público. Por ello, fueron instaladas filas de pantallas a lo largo de la costanera hasta el escenario principal, ubicado frente al hotel Copacabana Palace.

Las autoridades locales reportaron la presencia de vendedores ambulantes y un plan operativo diseñado para la movilización de los asistentes.

Impacto económico



De acuerdo con estimaciones oficiales de la Alcaldía de Río de Janeiro, el recital proyecta ingresos de 777 millones de reales (aproximadamente 155 millones de dólares) por concepto de turismo y consumo.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, señaló durante la presentación del plan operativo: “Para nosotros, las fiestas son un asunto serio. Porque las fiestas generan empleo, ingresos, desarrollo e identidad para la ciudad”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que dicha inversión en el espectáculo “nos dará un retorno financiero 40 veces mayor”.

Datos de la municipalidad indican que la afluencia de turistas en mayo ha registrado incrementos en comparación con años anteriores, con variaciones de 34,2% en 2024 y 90,5% en 2025, impulsadas por esta serie de conciertos gratuitos que anteriormente protagonizaron Madonna y Lady Gaga.