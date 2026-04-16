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Madonna anuncia su regreso a la música con “Confessions On a Dance Floor: Part II”

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Madonna confirma la secuela de su álbum más icónico: "Confessions on a Dance Floor: Part II". / Foto Cortesia.
La cantante compartió lo que será la portada del nuevo disco, en la que se ve a la artista sentada con un gran velo rosa sobre el rostro, con un fondo de colores morados

Se acerca el regreso a la música de la “Reina del pop“. Madonna anunció el próximo lanzamiento de su nuevo material, “Confessions On a Dance Floor:Part II“, que podrá escucharse a partir del próximo 3 de julio.

Las redes sociales de la intérprete comenzaron a dar pistas de un anuncio significativo hace unos días, a través de publicaciones e historias que detonaron la expectativa de sus fans. Además, poco antes del esperado anuncio, la cantante eliminó todas sus fotografías y videos de su cuenta de Instagram y cambió su foto de perfil.

Madonna compartió lo que será la portada del nuevo disco, en la que se ve a la artista sentada con un gran velo rosa sobre el rostro, con un fondo de colores morados.

Por su parte, la cuenta oficial de YouTube de Madonna compartió un fragmento de tan solo un minuto del tema “I Feel So Free”, marcado por un sonido electrónico que recuerda a los más recientes trabajos musicales de la artista estadounidense. El diseño que ilustra este vistazo musical muestra un par de piernas con unas largas botas plateadas y un altoparlante en medio de ellas.

El más reciente disco con canciones inéditas de Madonna fue “Madame X”, lanzado en 2019. De esa producción se desprendieron sencillos como “Crave” y “Medellín” junto a Maluma, entre otras canciones.

El nuevo álbum de Madonna es la segunda parte de su disco “Confessions On a Dance Floor”, lanzado en 2005. De este trabajo se recuerdan icónicas canciones como “Hung Up” y “Sorry”. El disco obtuvo un premio Grammy en la categoría mejor álbum electrónico/dance en la entrega número 49 de estos galardones.

Con información de CNN EN ESPAÑOL

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