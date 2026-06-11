Jetstereo amplía su tienda en Mall Multiplaza de San Pedro Sula para ofrecer una experiencia de compra renovada

San Pedr Sula. – Jetstereo, empresa 100% hondureña comprometida con la innovación, anunció la ampliación de su tienda en el primer nivel de Mall Multiplaza, San Pedro Sula. Esta expansión representa un crecimiento del 50% en su espacio físico, reafirmando el compromiso de la marca de brindar una experiencia más cómoda y satisfactoria.

Los clientes de Jetstereo en San Pedro Sula ahora cuentan con un portafolio más amplio de productos, con especial énfasis en las categorías de línea blanca y televisores de última generación.

Gracias a este crecimiento, la sucursal amplía significativamente su catálogo de productos, robusteciendo principalmente las áreas de televisores y línea blanca. El diseño renovado permite a los visitantes recorrer un espacio moderno y contar con la asesoría de expertos que facilitan la elección de sus equipos.

Marcela Pineda, Gerente de Mercadeo de Jetstereo y Vera Vasquez, coordinadora de Mercadeo de Mall Multiplaza, durante el acto de bendición de la ampliación de la sucursal en San Pedro Sula, destacando el propósito de la marca de transformar vidas a través de la tecnología.

Al respecto, Marcela Pineda, Gerente de Mercadeo de Jetstereo, comentó: “Esta ampliación nos permite acercar una oferta más variada junto con el respaldo y la confiabilidad que nos caracteriza. Queremos ofrecer una experiencia integral que incluya asesoría especializada, opciones de compra accesibles y servicios que generen tranquilidad en cada hogar”.

Dentro de las facilidades que ofrece la tienda, destaca el financiamiento a través de Crédito Solvenza, una alternativa con cómodos planes de pago para adquirir tecnología y electrodomésticos. Adicionalmente, se garantiza el acompañamiento postventa mediante servicios de instalación, mantenimiento preventivo y soporte técnico.

La renovada sucursal de Jetstereo ofrece acompañamiento personalizado por parte de expertos, complementado con facilidades de financiamiento a través de Crédito Solvenza y servicios postventa especializados.

La tienda se encuentra abierta al público de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., consolidando el liderazgo de Jetstereo en el mercado nacional.