Jetstereo amplía su tienda en Mall Multiplaza de San Pedro Sula para ofrecer una experiencia de compra renovada

San Pedr Sula. – Jetstereo, empresa 100% hondureña comprometida con la innovación, anunció la ampliación de su tienda en el primer nivel de Mall Multiplaza, San Pedro Sula. Esta expansión representa un crecimiento del 50% en su espacio físico, reafirmando el compromiso de la marca de brindar una experiencia más cómoda y satisfactoria.
Gracias a este crecimiento, la sucursal amplía significativamente su catálogo de productos, robusteciendo principalmente las áreas de televisores y línea blanca. El diseño renovado permite a los visitantes recorrer un espacio moderno y contar con la asesoría de expertos que facilitan la elección de sus equipos.
Al respecto, Marcela Pineda, Gerente de Mercadeo de Jetstereo, comentó: “Esta ampliación nos permite acercar una oferta más variada junto con el respaldo y la confiabilidad que nos caracteriza. Queremos ofrecer una experiencia integral que incluya asesoría especializada, opciones de compra accesibles y servicios que generen tranquilidad en cada hogar”.
Dentro de las facilidades que ofrece la tienda, destaca el financiamiento a través de Crédito Solvenza, una alternativa con cómodos planes de pago para adquirir tecnología y electrodomésticos. Adicionalmente, se garantiza el acompañamiento postventa mediante servicios de instalación, mantenimiento preventivo y soporte técnico.
La tienda se encuentra abierta al público de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., consolidando el liderazgo de Jetstereo en el mercado nacional.