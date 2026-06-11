Conmoción en Honduras por el repentino fallecimiento de la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle

Tegucigalpa. – La televisión y el ámbito gastronómico del país están de luto. Este miércoles 10 de junio de 2026 se confirmó el inesperado fallecimiento de la destacada chef, presentadora y creadora de contenido, Sandra Díaz del Valle, en la capital de la república.
El deceso de la comunicadora, de 46 años, ocurrió precisamente el día de su cumpleaños. Informes preliminares indican que sufrió complicaciones de salud repentinas a causa de un presunto infarto cardíaco. No obstante, las autoridades correspondientes señalaron que las causas exactas de su muerte serán determinadas científicamente mediante la autopsia de Medicina Forense.
Con una sólida trayectoria en los medios de comunicación, Díaz del Valle destacó por su carisma y talento en importantes cadenas televisivas del país, incluyendo Canal 11 y TV Azteca Honduras.
En el plano personal y profesional, compartía su vida con su esposo, el también reconocido presentador Juan Fernando Lobo, con quien lideraba el proyecto televisivo y digital “La Receta del Amor”.
La noticia de su fallecimiento ha generado una profunda consternación a nivel nacional. En las últimas horas, se ha desatado una ola de condolencias por parte de colegas, figuras del entretenimiento y miles de seguidores que admiraban su pasión por la cocina tradicional hondureña y su cercanía con el público.