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Conmoción en Honduras por el repentino fallecimiento de la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle

Farandula
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La destacada chef y presentadora hondureña, Sandra Díaz del Valle, falleció este miércoles a los 46 años en Tegucigalpa. Fotos: Cortesía/Redes Sociales

Tegucigalpa. – La televisión y el ámbito gastronómico del país están de luto. Este miércoles 10 de junio de 2026 se confirmó el inesperado fallecimiento de la destacada chef, presentadora y creadora de contenido, Sandra Díaz del Valle, en la capital de la república.

Comunidad gastronómica y de la televisión hondureña lamenta la inesperada partida de la chef Sandra Díaz del Valle.

El deceso de la comunicadora, de 46 años, ocurrió precisamente el día de su cumpleaños. Informes preliminares indican que sufrió complicaciones de salud repentinas a causa de un presunto infarto cardíaco. No obstante, las autoridades correspondientes señalaron que las causas exactas de su muerte serán determinadas científicamente mediante la autopsia de Medicina Forense.

Díaz del Valle se ganó el cariño de la audiencia hondureña gracias a su talento culinario y su trayectoria en canales como Canal 11 y TV Azteca.

Con una sólida trayectoria en los medios de comunicación, Díaz del Valle destacó por su carisma y talento en importantes cadenas televisivas del país, incluyendo Canal 11 y TV Azteca Honduras.

Sandra Díaz del Valle junto a su esposo, el presentador Juan Fernando Lobo, con quien compartía créditos en el proyecto televisivo y digital “La Receta del Amor”.

En el plano personal y profesional, compartía su vida con su esposo, el también reconocido presentador Juan Fernando Lobo, con quien lideraba el proyecto televisivo y digital “La Receta del Amor”.

Sandra Díaz del Valle, falleció de forma inesperada.

La noticia de su fallecimiento ha generado una profunda consternación a nivel nacional. En las últimas horas, se ha desatado una ola de condolencias por parte de colegas, figuras del entretenimiento y miles de seguidores que admiraban su pasión por la cocina tradicional hondureña y su cercanía con el público.

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