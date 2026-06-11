UTH y ODEF firman alianza para impulsar el liderazgo tecnológico de las niñas hondureñas

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y la Organización de Desarrollo Empresarial Femenino (ODEF) oficializaron una alianza estratégica destinada a fortalecer el alcance de Technovation Girls Honduras. Esta iniciativa global busca empoderar a niñas y jóvenes mediante el uso de la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial (IA) y el emprendimiento.

Magali Aguilar, Marta Castro, Javier Mejía y Aleli Castro, oficializan una alianza estratégica en favor de la educación, la innovación y el empoderamiento de las niñas en Honduras a través de las áreas STEM.

El convenio representa un paso firme en la creación de oportunidades para las nuevas generaciones. A través de este programa, las participantes desarrollarán habilidades clave como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el liderazgo, permitiéndoles generar un impacto positivo en sus comunidades.

Un proyecto con proyección regional

Technovation Girls Honduras, impulsado por la UTH, no solo opera a nivel local, sino que mantiene una participación activa en toda Centroamérica. Esta proyección regional posiciona al país como un referente emergente en la promoción del talento femenino, conectando a las jóvenes hondureñas con plataformas internacionales de aprendizaje.

Dra. Aleli Castro.

“A través de Technovation Girls, la universidad reafirma su visión de formar líderes capaces de responder a los desafíos del mundo actual mediante el conocimiento y el uso estratégico de la tecnología”, destacó la Dra. Aleli Castr, representantes de la UTH.

Por su parte, ODEF aporta a esta alianza su sólida trayectoria en el desarrollo económico y social del país. Con años de experiencia en inclusión financiera y apoyo a emprendedores, la organización fortalecerá el ecosistema de mentoría y crecimiento personal para las participantes.

Representantes de UTH y ODEF junto a las niñas participantes y sus madres, quienes forman una red de apoyo clave para el desarrollo de proyectos tecnológicos y de emprendimiento.

Formación STEM y apoyo familiar

Durante el evento de lanzamiento, las autoridades de ambas instituciones subrayaron la urgencia de acercar a las jóvenes a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), un paso crucial para reducir las brechas de género en sectores estratégicos del país.

Jóvenes hondureñas que formarán parte de Technovation Girls, una iniciativa que las capacitará en inteligencia artificial, programación y liderazgo para transformar sus comunidades.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presencia de las niñas que integrarán esta nueva edición, quienes asistieron acompañadas por sus madres. Este respaldo familiar fue calificado por los organizadores como un pilar fundamental para el éxito del programa y el desarrollo del talento desde edades tempranas.

Francis Jiménez, Enoc Murillo, Julio Lupiac y Oscar Caballero.

Con este acuerdo, UTH y ODEF reafirman su apuesta por la educación y la transformación social, preparando a una nueva generación de mujeres capaces de diseñar soluciones tecnológicas para los desafíos de Honduras y la región.

Fabiola Irula con Marta Castro.