Furor en San Pedro Sula por evento de Banpaís: Leyendas de la Selección arman el ambiente en intercambio de vistas Panini

San Pedro Sula. – La fiebre del fútbol y la pasión por completar el álbum coleccionable Panini se apoderaron por completo de los sampedranos. El esperado evento de intercambio de vistas, organizado de forma conjunta por Banpaís y Visa en el Mall Galerías del Valle, superó todas las expectativas y causó un auténtico furor entre la fanaticada del deporte rey.

Desde tempranas horas, cientos de coleccionistas de todas las edades se dieron cita con un solo objetivo en mente: encontrar esa postal difícil, la “gloriosa” o la última que les permitiera gritar ¡álbum lleno!

La atmósfera de fiesta y emoción alcanzó su punto máximo con la sorpresiva y vitoreada llegada de tres auténticas leyendas de la Selección Nacional de Honduras: Carlos Pavón, Carlo Costly y Julio César “Rambo” de León.

Los ídolos de la “H” compartieron de cerca con los asistentes, contagiando su carisma y posando para las fotos del recuerdo con grandes y chicos, quienes no ocultaron su admiración. A este gran ambiente se unió también el reconocido creador de contenido “Faco” Rivera, sumando dinamismo e interactuando con toda la comunidad digital y futbolera presente.

Además del intercambio de vistas, el evento se convirtió en una verdadera feria interactiva. Muchos de los asistentes decidieron poner a prueba sus condiciones futbolísticas participando en diversas dinámicas diseñadas para medir su puntería frente al marco y su habilidad para cabecear el balón.

La recompensa al esfuerzo no se hizo esperar: varios de los participantes resultaron ganadores en las rifas de exclusivos kits mundialistas, los cuales incluían los tan cotizados cubos y paquetes de estampas para avanzar en la recolección.

La emoción no se detiene aquí y ahora es el turno de la zona central del país. Los organizadores han extendido una invitación formal a todos los capitalinos para que se preparen a vivir la misma experiencia. Este sábado seis de junio, el punto de encuentro es Mall Las Cascadas de 10:00 a.m. – 8:00 p.m. para vivir la misma emoción de celebrar y llevarse a casa las vistas que intercambien.