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Estados Unidos impone sanciones al presidente de Cuba y a un hijo de Raúl Castro

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El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La medida del Departamento del Tesoro norteamericano congela los activos del mandatario cubano Miguel Díaz- Canel.

Estados Unidos impuso el jueves 4 de junio sanciones financieras al presidente cubano, Miguel Díaz- Canel, y a algunas personas y entidades de la isla, según aparece en el sitio web del Departamento del Tesoro

Hacia las 21 GMT del jueves, el Gobierno cubano no se había pronunciado sobre las sanciones, que también iban dirigidas a otras cuatro personas y cinco entidades, incluido el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Díaz – Canel , de 60 años, es presidente del país caribeño desde que sucedió a Raúl Castro, hermano del exlíder cubano Fidel Castro, en 2018.

Se trata de una nueva medida de Washington para intensificar la presión sobre los líderes de la isla tras el bloqueo energético y la acusación de asesinato contra Raul Castro por parte de la Justicia estadounidense.

En paralelo a la publicación de las sanciones, Donald Trump declaró a periodistas que Estados Unidos quiere que Cuba “fuera un país bien gobernado”.

El mes pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a 11 funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones del país, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta participación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.

Con Información de France24

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