Sandra Paz-Sosa festeja su cumpleaños con una alegre velada a la mexicana

San Pedro Sula. – La apreciada Sandra Paz-Sosa celebró su natalicio con una alegre noche al estilo mexicano, en un festejo cargado de emociones, risas y diversión. La agasajada estuvo rodeada por el cariño de su familia y su círculo más íntimo de amistades, quienes se reunieron para llenarla de felicitaciones en su día especial.
La organización y el factor sorpresa de la noche estuvieron a cargo de sus hijos, Jeimy y Francisco Antonio Sosa, quienes eligieron el restaurante El Molino como el escenario perfecto para homenajear a su madre. El encuentro logró reunir a toda la familia, consolidando un ambiente de profunda unión y felicidad.
A lo largo de la velada, los asistentes alzaron sus copas para brindar por la salud y el éxito futuro de la festejada, mientras disfrutaban de una exquisita propuesta culinaria mexicana y el tradicional pastel de cumpleaños. Las muestras de afecto, los abrazos sinceros y el emotivo “Happy Birthday” cerraron con broche de oro una celebración que, sin duda, quedará grabada en la memoria de Sandra Paz-Sosa.