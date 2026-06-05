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Sandra Paz-Sosa festeja su cumpleaños con una alegre velada a la mexicana

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Autor: El Diario HN
1 min.
Una noche llena de color, sabor y mucho cariño vivió la apreciada Sandra Paz-Sosa con motivo de su natalicio. Fotos: ElDiario.HN

San Pedro Sula. – La apreciada Sandra Paz-Sosa celebró su natalicio con una alegre noche al estilo mexicano, en un festejo cargado de emociones, risas y diversión. La agasajada estuvo rodeada por el cariño de su familia y su círculo más íntimo de amistades, quienes se reunieron para llenarla de felicitaciones en su día especial.

La cumpleañera junto a sus hijos, Francisco Antonio y Jeimy Sosa, quienes fueron los anfitriones y organizadores de la inolvidable fiesta en el Restaurante El Molino.
Sandra con su esposo Francisco Sosa.

La organización y el factor sorpresa de la noche estuvieron a cargo de sus hijos, Jeimy y Francisco Antonio Sosa, quienes eligieron el restaurante El Molino como el escenario perfecto para homenajear a su madre. El encuentro logró reunir a toda la familia, consolidando un ambiente de profunda unión y felicidad.

Sandra Sosa posó feliz y agradecida durante la alegre velada al estilo mexicano con la que festejó su natalicio, rodeada del cariño de sus seres queridos.

A lo largo de la velada, los asistentes alzaron sus copas para brindar por la salud y el éxito futuro de la festejada, mientras disfrutaban de una exquisita propuesta culinaria mexicana y el tradicional pastel de cumpleaños. Las muestras de afecto, los abrazos sinceros y el emotivo “Happy Birthday” cerraron con broche de oro una celebración que, sin duda, quedará grabada en la memoria de Sandra Paz-Sosa.

Marco Tulio Fuentes, Francisco Sosa, Francisco Sosa Paz, Sandra Paz-Sosa Jaymi Sosa y Daniel García.
Keyla Garay, Blanca Sosa, Sandra Paz-Sosa, Alba Montero y Diana de Murillo.
Glenda Paz, Sandra Sosa, Marco Tulio Fuentes.
María Fernanda Pino, Angélica Núñez, Sandra Paz-Sosa y Eduardo Núñez.
Claudio Bermúdez con Sandra Paz-Sosa.
Sandra Paz con Eliana Edwin.
Dunia Núñez, Sandra Paz-Sosa, Gina Palma y Erika Muñoz.
Waldina Torres con Sandra Paz-Sosa.
Carolina Cortes, Sandra Paz-Sosa, Enma Sosa, Rebeca Cortes.
Sandra Paz-Sosa y María José Montero.
Mabel Velásquez, Sandra Paz-Sosa e Isabel Chávez.
La cumpleañera Sandra Paza-Sosa con su hermana Glenda Paz y su hija Jeimy Sosa.
El selecto círculo de amistades de la festejada se unió a la celebración para llenarla de abrazos, sinceras muestras de afecto y los mejores deseos en su día de días.

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