UTH supera los 30 mil profesionales graduados y celebra la XLVII Promoción en su 40 aniversario

332 nuevos profesionales se incorporan al desarrollo de Honduras en una ceremonia que reafirmó el liderazgo, la innovación y el legado académico de la Universidad Tecnológica de Honduras

San Pedro Sula.- La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) escribió un nuevo capítulo en la historia de la educación superior del país al graduar a 332 nuevos profesionales durante la ceremonia de la XLVII Promoción, un acontecimiento que adquiere un significado especial al celebrarse en el marco del 40 aniversario de la institución.

El moderno Auditorio Julián Arriaga Belisle lució imponente durante los actos de graduación de la UTH, institución que en su 40 aniversario alcanzó el histórico hito de 30,000 profesionales entregados al país.

Con esta promoción, UTH alcanza la histórica cifra de 30,000 profesionales entregados a la sociedad hondureña, consolidando un legado construido durante cuatro décadas sobre la excelencia académica, la innovación constante y una oferta educativa alineada con las necesidades del mercado laboral y los desafíos de un mundo cada vez más tecnológico y competitivo.

La mesa de honor de la XLVII Promoción de UTH fue presidida por su fundador y presidente, Don Roger D. Valladares, junto al Rector General, Dr. Javier Mejía; el Vicerrector Académico, Dr. José Mora; el Secretario General, Dr. Edgardo Enamorado, y la oradora invitada, Abogada María del Rosario Selman-Housein.

La solemne ceremonia fue presidida por el fundador y presidente de UTH, Don Roger D. Valladares, acompañado por el Rector General, Doctor Javier Mejía; el Vicerrector Académico, Doctor José Mora; y el Secretario General,Doctor Edgardo Enamorado, junto a autoridades académicas, directores de carrera, docentes, colaboradores administrativos, familiares e invitados especiales.

El Dr. Javier Mejía, Rector General de la UTH, comparte un mensaje de felicitación y motivación para los 332 nuevos profesionales, instándolos a mantener el espíritu de innovación y excelencia que caracteriza a la comunidad universitaria.

El acto se desarrolló en el moderno Auditorio Lic. Julián Arriaga Belisle, un espacio concebido por la Máster Emma Mejía de Valladares, cuya arquitectura, tecnología y elegancia simbolizan la visión de una universidad que ha evolucionado al ritmo de las nuevas tendencias de la educación superior.

La presidenta ejecutiva de Banpaís, Máster y Abogada María del Rosario Selman-Housein Pérez, se dirigió a los 332 graduandos de la UTH, instándolos a liderar con integridad y excelencia por el desarrollo de Honduras.

Como oradora principal participó la Master y Abogada María del Rosario Selman-Housein, presidenta ejecutiva de Banpaís, reconocida por su trayectoria en el sector financiero hondureño y por impulsar procesos de innovación, transformación digital y desarrollo empresarial. Durante su mensaje exhortó a los graduandos a ejercer un liderazgo basado en la integridad, la preparación continua y el compromiso con el crecimiento de Honduras.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de las Medallas a la Excelencia Académica, conferidas por Don Roger D. Valladares a los estudiantes con los más altos índices académicos de la promoción.

En pregrado fueron distinguidas las hermanas gemelas Arecia Jolette Fúnez Pérez y Abyade Joyce Fúnez Pérez, ambas graduadas de Derecho, quienes además tuvieron el honor de realizar la invocación a Dios que dio inicio a la ceremonia.

En postgrado recibieron la máxima distinción Laura María Agüero Durón, graduada de la Maestría en Dirección Financiera, y Karla Maricruz Andonie Mejía, de la Maestría en Derecho.

En representación de los graduandos, Laura María Agüero Durón reconoció la visión del fundador de UTH, Don Roger D. Valladares, y el constante apoyo de las autoridades universitarias y las familias durante su discurso de graduación.

En representación de los graduandos, Laura María Agüero Durón ofreció el discurso oficial de la XLVII Promoción, en el que expresó su gratitud a Dios por permitir culminar esta importante etapa de formación profesional. Asimismo, agradeció a Don Roger D. Valladares por su visión y firme compromiso con el fortalecimiento de la educación superior en Honduras, reconoció el acompañamiento de las autoridades universitarias, docentes y familias, y exhortó a sus compañeros a continuar preparándose, ejerciendo sus profesiones con ética, liderazgo y vocación de servicio, siendo ejemplo de valores y excelencia en cada una de las áreas donde desarrollen su vida profesional.

El fundador y presidente de la UTH, Don Roger D. Valladares, comparte sus palabras de felicitación y motivación con los graduandos y sus familias en el Auditorio Lic. Julián Arriaga Belisle.

La XLVII Promoción incorporó especialistas y profesionales en programas de doctorado, maestrías, carreras universitarias, técnicos y diplomados en áreas estratégicas como Derecho, Administración y Dirección Empresarial, Finanzas, Mercadeo, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Gestión Logística, Gestión de Proyectos, Auditoría Forense, Psicología cuya primera promoción también celebró este importante logro, Turismo, Producción Industrial, Electrónica, Computación, Desarrollo de Aplicaciones, Diseño Gráfico, Contabilidad, Relaciones Industriales y Docencia Universitaria, reflejando una oferta académica diseñada para responder a las demandas del presente y anticiparse a las necesidades del futuro.

Las autoridades de la UTH entregaron el título de la Maestría en Justicia Penal a los familiares de Yefri Alemán (Q.D.D.G.), en un emotivo reconocimiento a su dedicación, perseverancia y esfuerzo académico.

La ceremonia también estuvo marcada por un emotivo homenaje con la entrega del título póstumo de la Maestría en Justicia Penal a los familiares de Yefri Alemán (Q.D.D.G.), en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y perseverancia académica.

Durante cuatro décadas, UTH ha impulsado un modelo educativo caracterizado por una planta docente de alto nivel, innovación permanente, horarios flexibles y programas pertinentes que fortalecen la competitividad del talento hondureño. Hoy, con más de 30 mil egresados, la institución reafirma su compromiso de seguir formando líderes capaces de transformar organizaciones, generar conocimiento y contribuir al desarrollo sostenible de Honduras.

La Máster Emma Mejía de Valladares con la Máster María del Rosario Selman-Housein.

Al finalizar la ceremonia, las autoridades universitarias ofrecieron un almuerzo en honor a la conferencista magistral María del Rosario Selman-Housein Pérez, compartiendo un espacio de diálogo e intercambio con invitados especiales que puso el broche de oro a una jornada histórica para la comunidad universitaria.