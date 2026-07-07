La confianza en UTH se convierte en una tradición familiar

Tres integrantes de una misma familia recibirán su título profesional durante la XLVII ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Honduras, consolidando una historia de esfuerzo, respaldo y confianza en la institución.

San Pedro Sula. – La confianza en la educación superior puede trascender generaciones y convertirse en una sólida tradición familiar. Este es el caso de las hermanas Ruth Ivania y Dosny Sarahi Rápalo Lozano, y su prima Eileen Gissel Perdomo Lagos, quienes este jueves recibirán su título profesional en Comercio y Negocios Internacionales durante la XLVII ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Las hermanas Rápalo Lozano iniciaron juntas este viaje universitario, compartiendo desde el primer día el mismo objetivo: convertirse en profesionales. A lo largo de la carrera, superaron los desafíos académicos, desarrollaron proyectos en equipo y se apoyaron mutuamente hasta alcanzar la meta que hoy celebran con orgullo.

A este logro se suma su prima, Eileen Gissel, quien también eligió a la UTH para construir su futuro. Que tres miembros de una misma familia compartan aulas y se gradúen en la misma carrera refleja la confianza depositada en una institución comprometida con la excelencia y la formación integral.

Vista de las modernas instalaciones del campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula, sede que albergará los actos de la XLVII ceremonia de graduación de nuevos profesionales.

Más que una coincidencia familiar, esta historia representa el impacto que la educación superior tiene en los hogares hondureños. Cuando una institución responde con calidad, innovación y resultados, se convierte en la elección de quienes buscan transformar su futuro a través del conocimiento.

Para la Universidad Tecnológica de Honduras, historias como la de Ruth, Dosny y Eileen reafirman el compromiso de seguir formando profesionales capaces de aportar al desarrollo del país y evidencian el vínculo de confianza que, a lo largo de los años, ha consolidado con miles de familias hondureñas.

Máximas autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), encargadas de presidir los actos oficiales de la XLVII graduación de profesionales.

Este 9 de julio, las tres cruzarán el escenario para recibir su título profesional, demostrando que el esfuerzo compartido, el apoyo familiar y la confianza en una educación de calidad pueden convertirse en el inicio de un legado que inspira a las nuevas generaciones.