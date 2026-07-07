martes, julio 7, 2026

Top 5

Más Noticias

La confianza en UTH se convierte en una tradición familiar

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Las hermanas Ruth Ivania y Dosny Sarahi Rápalo Lozano, junto a su prima Eileen Gissel Perdomo Lagos, recibirán este jueves su título profesional en Comercio y Negocios Internacionales durante la XLVII ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Fotos: Cortesía UTH
Tres integrantes de una misma familia recibirán su título profesional durante la XLVII ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Honduras, consolidando una historia de esfuerzo, respaldo y confianza en la institución.

San Pedro Sula. – La confianza en la educación superior puede trascender generaciones y convertirse en una sólida tradición familiar. Este es el caso de las hermanas Ruth Ivania y Dosny Sarahi Rápalo Lozano, y su prima Eileen Gissel Perdomo Lagos, quienes este jueves recibirán su título profesional en Comercio y Negocios Internacionales durante la XLVII ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

Las hermanas Rápalo Lozano iniciaron juntas este viaje universitario, compartiendo desde el primer día el mismo objetivo: convertirse en profesionales. A lo largo de la carrera, superaron los desafíos académicos, desarrollaron proyectos en equipo y se apoyaron mutuamente hasta alcanzar la meta que hoy celebran con orgullo.

A este logro se suma su prima, Eileen Gissel, quien también eligió a la UTH para construir su futuro. Que tres miembros de una misma familia compartan aulas y se gradúen en la misma carrera refleja la confianza depositada en una institución comprometida con la excelencia y la formación integral.

Vista de las modernas instalaciones del campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula, sede que albergará los actos de la XLVII ceremonia de graduación de nuevos profesionales.

Más que una coincidencia familiar, esta historia representa el impacto que la educación superior tiene en los hogares hondureños. Cuando una institución responde con calidad, innovación y resultados, se convierte en la elección de quienes buscan transformar su futuro a través del conocimiento.

Para la Universidad Tecnológica de Honduras, historias como la de Ruth, Dosny y Eileen reafirman el compromiso de seguir formando profesionales capaces de aportar al desarrollo del país y evidencian el vínculo de confianza que, a lo largo de los años, ha consolidado con miles de familias hondureñas.

Máximas autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), encargadas de presidir los actos oficiales de la XLVII graduación de profesionales.

Este 9 de julio, las tres cruzarán el escenario para recibir su título profesional, demostrando que el esfuerzo compartido, el apoyo familiar y la confianza en una educación de calidad pueden convertirse en el inicio de un legado que inspira a las nuevas generaciones.

Previous article
Bélgica aplasta 4-1 a un errático Estados Unidos y el Mundial se queda sin coanfitriones
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Bélgica aplasta 4-1 a un errático Estados Unidos y el Mundial se queda sin coanfitriones

Deportes 0
Seattle. — Las esperanzas de Estados Unidos de hacer...

La gala de graduación de la Promoción 2026 de Saint Paul Academy

Destacada 0
San Pedro Sula.- En una atmósfera de elegancia, orgullo...

George Clooney recibirá el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia

Farandula 0
George Clooney regresará este año al Festival de Cine...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.