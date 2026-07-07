Argentina remonta ante un combativo Egipto 3-2 y sella su boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo

Argentina asegura su paso a los cuartos de final tras una sorprendente remontada en los últimos minutos de juego. La albiceleste anotó para terminar 3-2 frente a Egipto en los octavos de final. Los del equipo africano se despiden del Mundial cuando parecían estar cerca de eliminar a la actual campeona.

Mostafa Zico (11) celebra tras anotar el segundo gol de Egipto en el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial en Atlanta. Foto: AP

ATLANTA — Cuando Egipto ya acariciaba una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial, la selección argentina reaccionó a tiempo, concretó la remontada y aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo al imponerse por 3-2.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Egipto en los octavos de Final del Mundial en Atlanta. Foto: AP /Mike Stewart.

ALa alegría inicial fue completamente africana. Al minuto 15, Yasser Ibrahim conectó un certero cabezazo que puso en ventaja a Egipto de forma sorpresiva en el Estadio Mercedes-Benz.

La presión aumentó para la vigente campeona del mundo cuando Lionel Messi desperdició la oportunidad del empate, luego de que el arquero Mostafa Shobeir le atajara un penal. La frustración argentina continuó antes del descanso: el propio Messi estrelló un tiro libre de larga distancia en el poste y, poco después, Shobeir volvió a vestirse de héroe al desviar un remate con sello de gol de Julián Álvarez.

El arquero egipcio Mostafa Shoubir (23) ataja el penal ejecutado por el capitán argentino Lionel Messi en los octavos de final del Mundial en Atlanta. Foto: AP Foto/Mike Stewart.

Sin embargo, la jerarquía de los dirigidos por Lionel Scaloni pesó en la segunda mitad. Messi se tomó revancha al anotar el primer gol de la remontada albiceleste, liderando una ofensiva que terminó por consolidar el definitivo 3-2.

Con este resultado, Argentina mantiene vivo el sueño de convertirse en el primer bicampeón mundial consecutivo desde que lo lograra el Brasil de Pelé y Garrincha en 1958 y 1962.

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Egipto en los octavos de Final del Mundial. Foto: AP Foto/Mike Stewart.

No es el primer susto que se lleva la tres veces campeona del mundo en esta cita mundialista; en la ronda anterior, ya había tenido que sufrir hasta el tiempo extra para superar 3-2 a Cabo Verde.

Por su parte, a pesar de la eliminación, Egipto se despide con la frente en alto tras hacer historia en el torneo: esta fue la primera vez que la nación africana logró superar la fase de grupos, un hito que no había alcanzado en sus cuatro participaciones anteriores.

Con información de AP / France 24